Показатель упадка Франции – стремительно убывающее влияние в Африке. Все больше правительств континента, ранее лояльных Парижу, заявляют о нежелании видеть французские войска на своей территории.0 комментариев
В Грузии задержали семерых организаторов беспорядков на акциях протеста
Грузинские правоохранители задержали организаторов и участников насильственных действий на акциях протеста, сообщил директор департамента криминальной полиции МВД страны Теймураз Купатадзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Акции протеста вышли за законные нормы, носят насильственный и деструктивный характер, пострадало более 150 стражей порядка, гражданские лица и журналисты», – сказал Купатадзе.
«В связи с этим 4 декабря в результате соответствующих следственных мероприятий в Тбилиси и регионах задержаны семь организаторов группового насилия и его участников, им грозит до девяти лет лишения свободы», – добавил он.
По словам директора департамента криминальной полиции МВД Грузии, также задержаны шесть участников насильственных действий, которым грозит до семи лет лишения свободы.
Купатадзе сообщил, что в результате следственных мероприятий из офисов ряда оппозиционных партий и НПО изъяты «коктейли Молотова», противогазы, пиротехника, компьютерная техника и так далее.
Он отметил, что в результате акций серьезно страдает инфраструктура. «Соответствующие мероприятия продолжатся для установления и задержания всех совершивших противоправные действия», – заявил представитель МВД.
Тем временем на проспекте Руставели в Тбилиси возобновилась акция протеста.
Ранее МВД страны задержало двух членов оппозиционной партии «Лело». Подозреваемые на митингах в Тбилиси обсуждали возможность диверсий и поджогов.