В Грузии задержали семерых организаторов беспорядков на акциях протеста

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Акции протеста вышли за законные нормы, носят насильственный и деструктивный характер, пострадало более 150 стражей порядка, гражданские лица и журналисты», – сказал Купатадзе.

«В связи с этим 4 декабря в результате соответствующих следственных мероприятий в Тбилиси и регионах задержаны семь организаторов группового насилия и его участников, им грозит до девяти лет лишения свободы», – добавил он.

По словам директора департамента криминальной полиции МВД Грузии, также задержаны шесть участников насильственных действий, которым грозит до семи лет лишения свободы.

Купатадзе сообщил, что в результате следственных мероприятий из офисов ряда оппозиционных партий и НПО изъяты «коктейли Молотова», противогазы, пиротехника, компьютерная техника и так далее.

Он отметил, что в результате акций серьезно страдает инфраструктура. «Соответствующие мероприятия продолжатся для установления и задержания всех совершивших противоправные действия», – заявил представитель МВД.

Тем временем на проспекте Руставели в Тбилиси возобновилась акция протеста.

Ранее МВД страны задержало двух членов оппозиционной партии «Лело». Подозреваемые на митингах в Тбилиси обсуждали возможность диверсий и поджогов.