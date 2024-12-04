Полиция Грузии задержала говоривших о подготовке диверсий оппозиционеров

Грузинский эксперт объяснил популярность ругательства «раб России» среди оппозиции

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

По словам Мамрадзе, попытки клеймить «рабов России» – «опасная тенденция, но это естественный процесс, основанный на соответствующих «методичках».

Кроме того, эксперт подверг критике правительство Грузии за «упущенные годы работы с молодежью, в то время как саакашвилевские «националы» основывали вузы и частные школы, отравляя своей идеологией юные умы».

«Сотни тысяч туристов скажут вам, что в Грузии нет антироссийских настроений, при том, что отношения двух стран на уровне правительств известно какие. К рядовым гражданам России, к туристам нет агрессии, – отметил Петрэ Мамрадзе. – Но «нацисты» Михаила Саакашвили культивируют сейчас, что враг нам не только Российское государство, но и просто русские. Опасная тенденция!»

«Вспомните, как экс-президент Грузии называл русских «ордой». А сейчас его дело продолжает и модифицирует горе-президент Саломе Зурабишвили, которая называет «русскими» наших полицейских и говорит, что те «защищают русское правительство». Это же просто невероятно!» – сказал аналитик.

«И вот мы видим перед телекамерами детей, вещающих о «русских свиньях». Как быть? Уверен, что правительство «Грузинской мечты» выстоит, но потом ему предстоит сложнейшая, кропотливая работа с молодежью», – сказал Петрэ Мамрадзе.

По его словам, «сейчас многие вузы – это колыбель идеологии либерального фашизма». «Правительство годами не трогало их, вероятно, опасаясь, что за это и его будут называть «прокремлевским». Больше опасаться нельзя. Нужны кардинальные реформы в сфере образования. Но сейчас все это засело так глубоко, что выправить ситуацию, донести до молодежи правду вместо дезинформации будет очень нелегко», – заявил Петрэ Мамрадзе.