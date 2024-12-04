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Полиция Грузии задержала говоривших о подготовке диверсий оппозиционеров
Два члена оппозиционной партии «Лело», которые на митингах в Тбилиси обсуждали возможность диверсий и поджогов, задержаны МВД Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Их диалог был записан скрытой камерой и показан телекомпаний «Имеди».
Кроме того, полиция Грузии, которая продолжает обыски в офисах радикальной оппозиции, задержала пять членов молодежного крыла саакашвилевского «Единого национального движения».
Из офисов изымаются пиротехника, шлемы и другие предметы, которые радикалы приносили на акции протеста против решения властей не просить ЕС начать переговоры о членстве до 2028 года.
Члены оппозиционных партий проведут встречу вечером в среду для выработки дальнейших планов.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в офисах грузинских радикальных оппозиционеров проходят полицейские обыски, официальные власти не давали комментарии по этой теме.