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Сотрудники Boeing решили завершить семинедельную забастовку
Reuters: Большинство сотрудников Boeing проголосовали за завершение семинедельной забастовки
Семинедельная забастовка сотрудников Boeing завершилась после того, как 59% работников поддержали новое соглашение о повышении зарплаты на 38% в течение четырех лет.
Большинство сотрудников авиастроительной корпорации Boeing проголосовали за завершение семинедельной забастовки, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters. За принятие нового соглашения по зарплате проголосовали 59% работников.
Отметим, что забастовка привела к приостановке производства многих лайнеров и серьезным финансовым потерям для компании.
Новое соглашение предусматривает повышение зарплаты на 38% в течение четырех лет. Рабочие должны вернуться на свои места к 12 ноября, но многим из них понадобится профессиональная переподготовка из-за долгого отсутствия. Планируется, что восстановление производства самолетов, в особенности моделей 737 MAX, займет несколько недель.
К моменту окончания действия нового контракта, среднегодовая зарплата сотрудников Boeing составит 119,3 тыс. долларов, что значительно выше предыдущего уровня в 75,6 тыс. долларов.
Ранее были отклонены два предложения компании, так как работники требовали повышения на 40% в течение трех лет. Президент США Джо Байден поздравил всех участников с достижением соглашения, отметив вклад Джули Су и Лаэль Брейнард в разрешение конфликта.
Забастовка, начавшаяся 13 сентября, была вызвана недовольством 33 тыс. работников, которые не приняли предложение об увеличении зарплаты на 25% в течение четырех лет.
Напомним, американская корпорация Boeing предложила повысить заработную плату на 38% для более 30 тыс. профсоюзных работников с решением на голосовании 4 ноября. До этого она перенесла на год поставки лайнеров модели 777X из-за забастовки и убытков в 5 млрд долларов.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Boeing предпринимает усилия для своего выживания, включая многомиллиардные займы и новые контракты на поставку систем вооружений для Украины, что связывает кризис компании с событиями в зоне спецоперации.