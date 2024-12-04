Пожар в Курганской области унес жизнь ребенка

Tекст: Алексей Дегтярев

Пожар вспыхнул в квартире на первом этаже четырехэтажного дома. На момент возгорания в квартире находились три девочки: 14-летняя сестра и две младшие, которым четыре и шесть лет.

Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС.

Младшие сестры госпитализированы с отравлением угарным газом. Площадь пожара составила 45 квадратных метров. Для борьбы с огнем задействовали 14 специалистов и четыре единицы техники.

В ноябре в результате пожара в частном доме в селе Новоселье Новосибирской области погибли мать и четверо детей, возбуждено уголовное дело.