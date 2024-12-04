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Пожар в Курганской области унес жизнь ребенка
В многоквартирном доме города Шадринска в Курганской области произошел пожар, погибла несовершеннолетняя, сообщило МЧС России во вторник.
Пожар вспыхнул в квартире на первом этаже четырехэтажного дома. На момент возгорания в квартире находились три девочки: 14-летняя сестра и две младшие, которым четыре и шесть лет.
Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС.
Младшие сестры госпитализированы с отравлением угарным газом. Площадь пожара составила 45 квадратных метров. Для борьбы с огнем задействовали 14 специалистов и четыре единицы техники.
В ноябре в результате пожара в частном доме в селе Новоселье Новосибирской области погибли мать и четверо детей, возбуждено уголовное дело.