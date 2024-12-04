Член СПЧ: В плановой ротации Совета не надо искать подводных камней

Ответственный секретарь СПЧ Точенов рассказал об ожиданиях от новых членов Совета

Tекст: Андрей Резчиков

«От Никиты Анисимова, как ректора НИУ ВШЭ, мы ждем работы в группе по вопросам образования. Опыт Александра Малькевича, как журналиста, будет востребован в комиссии по свободе информации и правам журналистов. Понятно, что он также будет в рабочей группе по вопросам СВО. Одним из главных направлений для председателя Федерации независимых профсоюзов России Сергея Черногаева будет работа по защите прав трудящихся», – отмечает Александр Точенов, ответственный секретарь СПЧ.

«У всех новых членов есть интересы, новые знания, о которых мы еще не знаем. Поэтому они могут более активно работать в разных комиссиях и рабочих группах», – добавил собеседник.

Что касается ротации Совета, то она проводится регулярно, напомнил спикер. Причиной замены предыдущих членов организации может быть не только их недостаточная активность, но и состояние здоровья, а также другие факторы. «Мы всем коллегам сказали большое спасибо за совместную деятельность. В этой плановой ротации не надо искать подводных камней. У нас нет четкой привязки по количественному составу Совета. На сегодняшний день нас 46 человек, а когда-то было 24 и 50. Так что будем работать», – добавил Точенов.

Собеседник выразил надежду на то, что новые коллеги привнесут новизну в совместную деятельность, предложат яркие идеи. «Председатель СПЧ Валерий Фадеев ведет активную работу с экспертным сообществом по всем направлениям. Мы постоянно смотрим, кто бы мог войти в состав Совета. В нашей работе прежде всего требуется высокая трудоспособность и ответственность», – подчеркнул Точенов.

В среду Владимир Путин подписал указ о включении новых членов в состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

В состав Совета вошли ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Никита Анисимов, депутат заксобрания Петербурга Александр Малькевич, глава Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев.

Из состава СПЧ были исключены глава отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрей Боков, президент общероссийского объединения профсоюзов «Конфедерация Труда России» Борис Кравченко, член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина и президент регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции «АНТИМАФИЯ» Евгений Мысловский.

Обновление состава произошло в преддверии традиционной декабрьской встречи. Предыдущий раз Путин обновлял состав СПЧ в 2023 году.