Стало известно об ударе беспилотника по казарме спецназа в Чечне

СМИ: Беспилотник ударил по казарме спецназа в Чечне

Tекст: Алексей Дегтярев

Взрыв якобы произошел прямо внутри казармы, никто не пострадал, данных о разрушениях также нет, передает телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Официальные источники пока не комментировали эту информацию.

В конце октября беспилотник атаковал Российский университет спецназа в Чечне, на крыше пустующего здания произошло возгорание.