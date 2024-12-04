Блинкен назвал срок получения Украиной 50 млрд долларов из активов России

Tекст: Ольга Иванова

На брифинге, как передает «Российская газета», госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в ближайшие недели Украина получит 50 млрд долларов из замороженных российских активов. «Сейчас мы на основе замороженных российских активов должны получить 50 млрд долларов, которые пойдут на Украину. Эти деньги уйдут от нас в следующие недели, а также от Европы, и это поддержит Украину на время в следующем году», – отметил он.

Блинкен подчеркнул необходимость обеспечения Украины финансами и ресурсами для поддержки экономики и обороны. По его словам, союзники работают над тем, чтобы убедиться, что Украина имеет все необходимое, включая боеприпасы, ПВО, ракеты и бронетехнику. «Мы работаем очень решительно, чтобы убедиться, что на многие месяцы вперед Украина будет иметь то, что ей нужно. Соединенные Штаты делают все, что могут», – добавил Блинкен.

Госсекретарь также указал, что текущая поддержка является частью более широкого плана скоординированных действий с европейскими партнерами, направленных на стабилизацию ситуации на Украине и обеспечение ее экономической устойчивости.

Напомним, Блинкен уже обещал, что США и страны «Большой семерки» завершают процесс выделения 50 млрд долларов Украине из замороженных российских активов.

Ранее Евросоюз и Украина подписали меморандум о предоставлении Киеву 18,1 млрд евро в виде макрофинансовой помощи для покрытия неотложных нужд. Ожидается, что заем погасят прибылью от замороженных активов России.