Эксперты объяснили необходимость широкого празднования юбилея Жириновского в 2026 году

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Я считаю, что Владимир Вольфович недооценен как политический философ. У него действительно была целостная система взглядов, которой он придерживался на протяжении всей своей жизни. У него была своя философия. Это был очень глубоко образованный человек, очень хорошо разбирающийся в мировой политике, в истории», – напомнил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

«Более того, Жириновский – один из идеологов нынешней власти в России. Я думаю, что очень многое, что сегодня делается российскими властями, делается по заветам Жириновского. Ну и вообще-то, это основатель самой старой ныне существующей политической партии России. Либерально-демократическая партия Советского Союза была создана в 1989. КПРФ, конечно, считает себя правопреемницей КПСС, но у нее не было непрерывной преемственности», – заметил он.

«Я с Владимиром Вольфовичем был в хороших отношениях. Мне всегда было очень интересно с ним общаться. Его иногда пытаются характеризовать как несколько беспринципного политика, который менял свои мнения, был непостоянен. Но я могу сказать, что я выступал переговорщиком с Жириновским по ряду проектов. И каждый раз, когда мы с ним о чем-то договаривались, он очень четко держал свое слово», – рассказал политолог.

«Кстати, мы в 2016 году вручили Жириновскому политическую премию Российской ассоциации по связям со общественностью, «Гамбургский счет» за многолетний вклад в стабильность политической системы в России. И он радовался как ребенок, поясняя: «Наконец-то оценили и предложили правильную формулировку того, чем я на самом деле занимался и чем я ценен для истории России», – вспомнил собеседник.

Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов считает, что вклад Жириновского в современную российскую политику на протяжении всех этапов ее становления невозможно переоценить: «Людей подобного масштаба в российской политике было не очень много. Особенно тех, кто занимался созидательной политической работой, выстраиванием конкурентной парламентской оппозиции».

«У него был свой стиль, своя специфика. И для наших граждан, даже для тех, кто не голосовал за его партию, не являлся его сторонником или не симпатизировал его идеям, для них Жириновский – это все равно часть общероссийского политического мифа в глубоком философском его понимании. При том, что у общества нет однозначного восприятия его фигуры. Поэтому, безусловно, власть понимает, насколько важно отдать ему дань уважения», – подчеркнул собеседник.

«Конечно, экспертное сообщество всегда читает между строк, видит какие-то знаки и символы. Празднества пройдут в апреле 2026 года, а через несколько месяцев состоятся выборы в Госдуму. И здесь наверняка будет обсуждаться мысль, что таким образом власть пытается дать дополнительных электоральных очков для кандидатов в парламент от ЛДПР. Но я не думаю, что тут есть подобный политтехнологический подтекст – на выборах люди проголосуют так, как проголосуют», – указал эксперт.

«И я не думаю также, что празднование 80-летия Жириновского используется для популяризации выборов как таковых. Явка на выборах и так показывает интерес электората. И здесь, думаю, явка будет примерно такой же высокой, поэтому она не потребует подобных дополнительных стимулов. К тому же, избирателями эта тема не будет считываться напрямую», – объяснил аналитик.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году праздничных мероприятий в честь 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Также создан оргкомитет для подготовки к празднику под руководством председателя Госдумы Вячеслава Володина, в который вошли председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, глава МИД Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, гендиректор РЖД Олег Белозеров, министр просвещения Сергей Кравцов, президент Российской академии наук Геннадий Красников и другие.

Владимир Жириновский родился в 1946 году в Алма-Ате. Окончил кафедру тюркской филологии Института восточных языков при МГУ, а также юридический факультет МГУ. В декабре 1989 года вместе с политиком Владимиром Богачевым заявил о создании Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС).

Он был депутатом всех восьми созывов нижней палаты российского парламента. Пять раз баллотировался на пост президента РФ в качестве кандидата от ЛДПР. Умер в апреле 2022 года «после тяжелой и продолжительной болезни» и перенесенного коронавируса.