YouTube начал использовать ИИ для проверки возраста пользователей

Tекст: Антон Антонов

Эта технология, как предполагается, определяет, является ли зритель совершеннолетним или несовершеннолетним, основываясь на его активности на платформе, независимо от даты рождения, указанной при регистрации, сообщает CNN.

В настоящее время инструмент тестируется на ограниченном количестве пользователей в США, но в ближайшие месяцы планируется его более широкое развертывание.

Если система определит пользователя как несовершеннолетнего, YouTube автоматически применит к его учетной записи существующие меры безопасности для подростков. К ним относятся ограничения на определенные виды контента, такие как видео с насилием или сексуальным подтекстом.

Взрослым пользователям, ошибочно идентифицированным как несовершеннолетние, придется загрузить удостоверение личности государственного образца, кредитную карту или селфи, чтобы подтвердить свой возраст.

Некоторые пользователи YouTube уже обеспокоены тем, что технология может ошибочно пометить их как несовершеннолетних, а эксперты по конфиденциальности выразили обеспокоенность по поводу того, что взрослые передают конфиденциальную личную информацию для подтверждения своего возраста.

Система использует такие сигналы, как типы видео, которые пользователь ищет и смотрит, а также как долго существует его учетная запись, чтобы определить, младше ли он восемнадцати лет. Пользователи, которых ИИ определил как несовершеннолетних, будут автоматически переведены на меры безопасности для подростков, включая ограничения на определенные виды контента, скорректированные рекомендации, запреты на повторный просмотр определенных типов контента, напоминания «сделать перерыв» и отключение персонализированной рекламы.

Новая система проверки возраста с помощью ИИ на YouTube будет работать только для зарегистрированных пользователей, поэтому молодые люди все еще могут обойти некоторые меры безопасности, зайдя на сайт без учетной записи. Однако пользователи, не вошедшие в систему, не могут получить доступ к контенту с возрастными ограничениями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии вступил в силу закон о безопасном интернете, который обязывает онлайн-платформы ограничивать доступ детей к вредоносному контенту. После начала действия новых правил многие интернет-ресурсы стали работать только при условии прохождения проверки возраста пользователя.