Британцев приговорили к лишению интернет-свободы

Пропустив июньский день защиты детей, власти Великобритании с лихвой наверстали упущенное 25 июля, когда начал работать Online Security Act – закон о безопасности в интернете, сокращенно именуемый OSA. В нем власти решительно ополчились против информации, которая может нанести вред детской психике.

В связи с этим в материалах СМИ чаще всего мелькает слово «порнография», которое настойчиво выдвигается на первый план. С точки зрения здравого смысла и в самом деле взрослый контент потому называется взрослым, что для детей он не предназначен.

Однако если вчитаться в новый британский закон, то выясняется, что онлайн-разврат может подстерегать детей практически везде, начиная с соцсетей и заканчивая гуглом с ютюбом, которые теперь тоже должны следовать требованиям нового закона и отслеживать, чтобы их пользователи имели дозволенный возраст. Фактически это означает деанонимизацию всех пользователей и шаг к полномасштабному контролю над их действиями в интернет-пространстве.

Помимо порнографии, закон требует ограничивать доступ к «материалам, которые пропагандируют или поощряют самоубийство, самоповреждение и расстройства пищевого поведения. Этот контент должен быть полностью удален из лент детей». Также запрещены «реклама опасных трюков, поощрение употребления вредных веществ и поощрение травли».

C точки зрения здравого смысла намерения заявлены самые благие. Поэтому когда лидер партии «Реформировать Соединенное Королевство» Найджел Фарадж заявил, что на самом деле закон не защищает детей и подавляет свободу слова, госсекретарь по науке и технологиям Питер Кайл тут же пустил в ход явную демагогию: «Если вы хотите отменить закон о безопасности в интернете, вы на стороне преступников. Все просто».

Онлайн-платформы, которые попытаются обойти его требования, могут получить штраф в размере около 18 млн фунтов, либо же 10% от мирового оборота. Если им «повезет», они просто будут заблокированы в Великобритании.

К принятию новых мер умы граждан готовили заранее. К примеру, за месяц до вступления закона в силу The Guardian опубликовала результаты опроса, которые должны были ввергнуть британцев в панику. Оказалось, что 8% детей от 8 до 14 лет смотрели в интернете порнографию, как подсчитал государственный регулятор коммуникаций Ofcom. Опрос (неизвестно каким образом проведенный) даже не включал данные в возрастной категории от 14 до 18 лет, но джентльмены попросили поверить им на слово, что там ситуация еще более удручающая, а подростки погрязли во взрослом контенте.

Как заявил Оливер Гриффитс, глава подразделения Ofcom в области интернет-безопасности, «дети слишком долго находились в одном клике от порнографии». По его словам, «теперь все изменится, и возрастные проверки приведут порнографию в соответствие с тем, как мы относимся к услугам для взрослых в реальном мире, не ставя под удар доступ и конфиденциальность лиц старше 18 лет».

Однако достаточно прочитать перечень разнообразных методов проверки возраста, одобренный Ofcom, чтобы понять, что ни о какой конфиденциальности в данном случае не может быть и речи.

Этот перечень допускает оценку возраста по лицу, когда технология определяет возраст человека с помощью онлайн-фото или видео, проверку возраста через поставщика кредитной карты – банк или оператора мобильной связи, сравнение селфи с фото в паспорте или в ином удостоверении личности, либо, наконец, запрос данных «цифрового идентификационного кошелька», который содержит данные о возрасте. И все это – личная информация, которая будет где-то накапливаться и храниться, фактически – цифровое досье на граждан. И не факт, что данные из него не станут однажды поводом для мошенничества или шантажа.

И хотя Питер Кайли расхваливал принятый правительством закон, ему все же пришлось признать, что «некоторые научились обходить ограничения». «Некоторых» оказалось подозрительно много. Буквально тотчас же после вступления закона в силу количество установок программ (обычно это VPN), которые позволяют обойти ограничения, взлетело на 1800%. И вряд ли эти программы скачивали одни подростки.

Как отмечается, «процедура проверки возраста влечет за собой значительные риски для конфиденциальности, безопасности и других прав, таких как свобода слова и доступ к информации».

Британцы не горят желанием выкладывать свои данные, чтобы сыграть в видеоигру или зайти в соцсеть, а рост скачиваний программ, чтобы обойти новый закон, «ясно показывает, что взрослые обеспокоены тем, как закон о проверке возраста повлияет на их конфиденциальность».

Как отметил Грэм Стюарт из Check Point Software, «попытка правительства найти управу на вредные материалы в интернете дала обратный эффект… вынудив десятки, а может быть, сотни тысяч людей использовать инструменты, которые практически сводят эффект от закона на нет».

Растет и оппозиция закону: не прошло и недели, как появилась петиция за его отзыв, которая уже набрала около 400 тыс. подписей. По закону, поскольку петиция набрала более 100 тыс. голосов, ее будут обязаны рассмотреть в британском парламенте. Впрочем, там уже заявили, что отзывать спорный закон не собираются.

В петиции, которую создал основатель малоизвестной партии Build Алекс Бейнхэм, указано, что «сфера действия закона о безопасности в интернете гораздо шире и гораздо сильнее ограничивает права, чем это необходимо в свободном обществе».

И любая тема, будь то футбол, видеоигры и даже расписание поездов, потенциально таит в себе риски.

Это вовсе не шутка: так, пользователи соцсети Илона Маска уже столкнулись с тем, что не могут посмотреть видео с протестами или даже запись выступления депутата в парламенте по вопросу молодежных банд – алгоритмы соцсети решили, что это потенциально рискованный контент и требовали верификации возраста. Как заметил один из комментаторов статьи в Daily Mail, «они просто хотят полностью нас контролировать. Дети легко могут использовать VPN, так что этот громкий закон не имеет ничего общего с их защитой».

«Дело не в том, чтобы сделать интернет безопаснее для детей – на этот счет уже существует множество законов, – вторит ему другой комментатор. – Речь идет о тотальном контроле, и более ни о чем». Не обошлось и без фирменного британского юмора: «Голосовать можно уже с 16 лет, а смотреть порно только с 18. Что-то тут не так».

Как известно, самые знаменитые антиутопии явились на свет именно в Великобритании. Однако когда Джордж Оруэлл написал свой роман «1984», это был выраженный в художественной форме протест против сталинизма, который присвоил и извратил то, что должно было стать шагом человечества вперед. И конечно, Оруэлл не мог предвидеть, что его идеи о тотальном контроле над гражданами попытаются воплотить в его собственной стране – под предлогом заботы о детях.