Эксперты поспорили о мерах ограничениях VPN-сервисов в России

В Госдуме призвали ограничить сотрудничество блогеров с запрещенными соцсетями

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«С 1 марта в России вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов. В этой связи я призываю российских блогеров дублировать весь контент на российских площадках. Кроме того, уже готов законопроект о запрете рекламироваться в запрещенных соцсетях, а завтра в Госдуме будет внесение законопроекта о запрете рекламироваться у иноагентов», – рассказал Антон Горелкин, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Тут важен один момент: российские блогеры, которые призывают подписываться на свои запрещенные аккаунты, так или иначе косвенно рекламируют VPN. И мы запросим позицию Роскомнадзора, попадают они здесь под штраф или нет. Блогеров наказывать не надо. Тех, кто работает в запрещенных сетях, нужно лишить финансовых ресурсов», – указал он.

«В целом же у Рунета есть несколько важных проблем. Первая: наши российские сети недостаточно пророссийские. Вторая: нам нужно снижать уровень финансирования через коллаборации в запрещенных соцсетях. Там даже наши компании с госучастием тратят сотни миллионов рублей на какие-то интеграции с блогерами. И третье: нам нужно запрещать при заключении контрактов использовать статистику из иностранных запрещенных соцсетей. И, кстати, определенные регламенты по этой теме уже готовы», – сказал депутат.

«При этом сами VPN-сервисы запрещать не нужно, потому что мир у нас сегодня глобализирован. Нельзя жить в информационной скорлупе. Даже Китай, который создал файрвол «Золотой щит», не может обойтись без связи с внешним миром. Например, в кампусах пекинских и шанхайских вузов можно выйти в Facebook*, LinkedIn и на другие американские ресурсы», – пояснил Павел Пряников, член общего собрания Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ).

«Мне кажется, России лучше всего применять принцип, который был в свое время в американской армии в отношении гомосексуалистов. Он звучал так: «Не спрашивай, не говори». Надо по умолчанию дать людям право находиться в западных соцсетях, но не рекламировать эти сервисы. Все равно люди будут обходить блокировки, иначе мы превратимся в Северную Корею», – указал он.

«В то же время на запрещенных ресурсах не должно быть аккаунтов и кампаний по продвижению наших госорганов, госкомпаний, крупных корпораций. Также, уверен, там не должно быть активного присутствия чиновников и, возможно, лидеров общественного мнения», – уточнил эксперт.

С 1 марта в России вступит в силу запрет на популяризацию сервисов обхода блокировок, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор. Запрет популяризации VPN-сервисов направлен на защиту персональных данных россиян, о полном запрете использования сервисов речь пока не идет, уточнил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

С приближением президентских выборов в России стоит ожидать увеличения попыток дезинформации. И сейчас особенно важно научить россиян отличать «утку», собранную «на коленке», от честной информации, рассказал газете ВЗГЛЯД Игорь Ашманов, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

По его словам, специалистам и модераторам соцсетей следует мониторить и просто прекращать распространение вредоносного контента. «Некоторые фейки имеют вирусный эффект, но их можно «сбить на взлете», если быстро опубликовать опровержение и разбор. На мой взгляд, этим могут заняться блогеры», – считает он.

Кроме того, указал аналитик, важно понять принцип построения фейков, научиться распознавать приемы и манипуляции злоумышленников. По его словам, правительство могло бы разработать такой курс.