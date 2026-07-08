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СК сообщил о задержании матери убитой в Ачинске девочки
Следователи задержали жительницу Ачинска по подозрению в убийстве пятилетней дочери
Сотрудники правоохранительных органов поймали 32-летнюю женщину, чьего пятилетнего ребенка ранее обнаружили мертвым около железнодорожной насыпи.
Подозреваемая оказалась матерью погибшей девочки, передает ТАСС. Тело ребенка нашли на путях в Красноярском крае.
«32-летняя жительница Ачинска... подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)», – заявили в ведомстве.
По данным следствия, 27 июня 2026 года женщина вывела ребенка из дома под предлогом похода в магазин. Она целенаправленно привела девочку в безлюдное место к железнодорожным путям, где совершила убийство.
Оставив тело девочки в растительности на насыпи, подозреваемая скрылась, отправившись автостопом в Красноярск, Томск и Новосибирск.
«В ходе допроса фигурантка полностью признала вину в содеянном», – сообщили в ведомстве. Свой поступок женщина объяснила личными неприязненными отношениями, в том числе к супругу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители нашли тело пропавшей пятилетней девочки на железнодорожной насыпи в Ачинске.
Позже силовики объявили мать ребенка в федеральный розыск. Подозреваемая состоит на учете у специалистов с психическим заболеванием.