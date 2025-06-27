27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолётов. Кажется, в XXI веке в Арктику придёт настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.0 комментариев
МВД сообщило о росте атак мошенников через поддельные сервисы Zoom
Малый и средний бизнес все чаще сталкивается с атаками мошенников через поддельные программы для видеоконференций и офисных приложений, сообщили в МВД.
Злоумышленники все чаще атакуют малый и средний бизнес, маскируя вредоносные программы и мошеннические схемы под популярные сервисы, сообщает ся в Telegram-канале «Вестник Киберполиции» со ссылкой на данные «Лаборатории Касперского».
В основном подделываются программы для видеоконференций, офисные пакеты, искусственный интеллект и облачные сервисы.
«Абсолютный лидер среди угроз – Zoom, на который пришлось 40% всех атак за первые четыре месяца 2025 года», – отмечают эксперты.
По их словам, популярность Zoom в малом и среднем бизнесе, простота подделки интерфейса и доступ злоумышленников к микрофонам и корпоративным переговорам делают сервис наиболее уязвимым.
Специалисты советуют загружать программное обеспечение только с официальных сайтов, проверять цифровые подписи установщиков и применять надежное антивирусное ПО. Это поможет снизить риск заражения вредоносными программами и защитить корпоративные данные.
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