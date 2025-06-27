МВД сообщило о росте атак мошенников через поддельные сервисы Zoom

Tекст: Вера Басилая

Злоумышленники все чаще атакуют малый и средний бизнес, маскируя вредоносные программы и мошеннические схемы под популярные сервисы, сообщает ся в Telegram-канале «Вестник Киберполиции» со ссылкой на данные «Лаборатории Касперского».

В основном подделываются программы для видеоконференций, офисные пакеты, искусственный интеллект и облачные сервисы.

«Абсолютный лидер среди угроз – Zoom, на который пришлось 40% всех атак за первые четыре месяца 2025 года», – отмечают эксперты.

По их словам, популярность Zoom в малом и среднем бизнесе, простота подделки интерфейса и доступ злоумышленников к микрофонам и корпоративным переговорам делают сервис наиболее уязвимым.

Специалисты советуют загружать программное обеспечение только с официальных сайтов, проверять цифровые подписи установщиков и применять надежное антивирусное ПО. Это поможет снизить риск заражения вредоносными программами и защитить корпоративные данные.

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