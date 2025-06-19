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Эксперт рассказала, как мошенники взламывают аккаунты на Госуслугах
Эксперт Дайнеко рассказала, как мошенники взламывают аккаунты на Госуслугах
Мошенники используют поддельные сайты Госуслуг и вредоносные программы, чтобы получить логины и пароли россиян и взломать их личные кабинеты, рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.
Злоумышленники создают сайты с идентичным логотипом и цветовой гаммой, рассылают ссылки через электронную почту и смс-сообщения с просьбами подтвердить данные или оплатить услуги, чтобы жертва ввела логин и пароль на поддельном ресурсе, пояснила Дайнеко, передает «Газета.Ru».
«В тексте сообщения просят подтвердить свои данные, предотвратить несанкционированный доступ, пролонгировать сим-карту, оплатить налоги или штраф, оформить полагающуюся льготу. Ссылки, прикрепленные к таким сообщениям, ведут на фишинговый сайт, на котором жертва, видя знакомый логотип «Госуслуг», вводит свои логин и пароль для входа в личный кабинет», – указала она.
Помимо поддельных сайтов, мошенники применяют вредоносное программное обеспечение, психологический обман по телефону и фейковые приложения, чтобы получить доступ к учетным данным. Оказавшись в личном кабинете, аферисты оперативно меняют номер телефона, пароль и контрольный вопрос, чтобы заблокировать восстановление доступа.
Эксперт рекомендовала не выполнять требования злоумышленников, а обращаться к официальной техподдержке Госуслуг или в МФЦ, а также сообщать о случившемся в полицию. Также важно проверить актуальность контактных данных и выйти со всех подозрительных устройств.
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