  • Новость часаКиев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Вашингтон поменял язык диалога с Россией особым образом
    Белый дом намерен обсудить с Москвой замороженные активы РФ и компанию «Главпродукт»
    В Словакии взорвалась предназначенная для Украины гаубица
    Вассерман объяснил разницу между украинскими налистниками и русскими блинами
    Ряд стран ЕС отказались финансировать новый пакет военной помощи Украине от Каллас
    Напавших на консульство России в Марселе французов заключили под стражу
    МВД завело дело о хищении российских вагонов на Украине
    Утрату власти Зеленским заметил западный журналист
    Правительство России утвердило оргкомитет «Интервидения»
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Для успеха мирных переговоров по Украине Трампу придется решить ряд задач

    Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Краткий справочник по трамповедению

    Мы победим вне зависимости от того, что думает Трамп или что хочет его окружение, вне зависимости от того, будут договоренности или нет, вне зависимости от желания или нежелания Европы. Это вторично все. Победу добывают русская армия и тыл.

    5 комментариев
    Юрий Васильев Юрий Васильев Выступление Путина – часть наших военных действий

    Становление и укрепление мира, пусть и совершенно нового, незнакомого нам всем, все же не настолько трудно, как то, что уже сделали для самой возможности этого мира наши павшие. Те, кто уже отдал жизнь, и те, кому, к сожалению, предстоит отдать ее в продолжающейся схватке с агонизирующим киевским режимом.

    0 комментариев
    25 февраля 2025, 20:37 • Новости дня

    Электричество в странах Балтии подорожало после выхода из БРЭЛЛ

    ERR: Электричество в странах Балтии подорожало после выхода из БРЭЛЛ

    Tекст: Валерия Городецкая

    В странах Балтии после выхода из системы БРЭЛЛ наблюдается резкий рост цен на электричество, достигнувший уровня, в 60 раз превышающего стоимость в Финляндии, сообщило эстонское гостелерадио ERR.

    Как сообщает ERR, в странах Балтии произошло значительное увеличение цен на электроэнергию после решения властей Литвы, Латвии и Эстонии выйти из единой энергосистемы с Россией и Белоруссией, передает «Газета.Ru». Среднесуточная биржевая цена на электроэнергию в этих странах теперь не опускается ниже 10 центов за 1 кВт·ч.

    Операторы заявляют, что на стоимость также влияют погодные условия и ситуация на рынках. «На этой неделе меньше ветра, больше потребления электроэнергии из-за холодной погоды», – сказал представитель компании Elering.

    В числе причин подорожания также называется авария на энергокабеле Estlink 2 между Финляндией и Эстонией. В результате изменений цена на электроэнергию в странах Балтии достигла 61,05 евро за 1 МВт·ч, тогда как в Финляндии она составляет всего 1,12 евро за 1 МВт·ч.

    Напомним, в начале февраля страны Балтии официально завершили свой выход из энергетической системы БРЭЛЛ и присоединились к единой европейской системе электросетей. Накануне стало известно, что литовский оператор Litgrid приступил к демонтажу линии электропередачи в направлении России.

    25 февраля 2025, 00:20 • Новости дня
    Путин оценил возможность сохранения Украины

    Путин заявил о заинтересованности России в превращении Украины в дружественное государство

    Путин оценил возможность сохранения Украины
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отметил, что Москва не возражает против сохранения украинской государственности, но настаивает на недопустимости использования этой территории как враждебного плацдарма.

    Президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что Россия не имеет ничего против сохранения украинской государственности, сообщает РИА «Новости».

    Однако Путин подчеркнул, что важно, чтобы Украина не использовалась как плацдарм для враждебных действий против Российской Федерации.

    «Конечно, нам бы хотелось, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападений на Российскую Федерацию, не использовалась в качестве враждебного для нас плацдарма, чтобы в конечном итоге это превратилось в дружественное соседнее государство», – сказал Путин.

    Он добавил, что для укрепления украинской государственности необходимо приводить к власти людей, пользующихся доверием народа этой страны.

    Кроме того, Путин с уважением отозвался о попытках стран БРИКС урегулировать конфликт на Украине, отметив, что Россия ценит позицию друзей из этой группы, стремящихся к установлению мира.

    В отношении Европы, Путин заявил, что она не может предъявлять требования России. По его словам, европейским лидерам сложно отказаться от обещаний Киеву без «потери лица», учитывая внутриполитические обстоятельства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что рейтинг доверия к бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному превышает доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому вдвое. Путин также заявил, что у Зеленского нет шансов на переизбрание даже с поддержкой других политиков.


    Коментарии (91)
    24 февраля 2025, 23:36 • Новости дня
    Путин предложил подумать о совместном с США производстве алюминия

    Путин предложил России и США подумать над совместным производством алюминия в Красноярском крае

    Путин предложил подумать о совместном с США производстве алюминия
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин предложил американским компаниям сотрудничество в области расширения производства алюминия, напомнив о нереализованным советском проекте в Красноярском крае.

    Владимир Путин заявил о перспективе совместной работы с США по производству алюминия в Красноярском крае, передает ТАСС. Президент отметил, что в этом регионе еще в советские времена были запланированы строительство новой ГЭС и создание дополнительных мощностей для выпуска алюминия. «Мы могли бы вместе с американскими компаниями подумать о совместной работе по этому направлению», – подчеркнул Путин.

    Президент оценил объем требуемых инвестиций в подобный проект на уровне 15 млрд долларов.

    Кроме того, Путин отметил, что в случае открыть американского рынка для российских  производителей, Россия готова возобновить поставки алюминия в США на уровне 2 млн тонн в год.

    Ранее Путин заявил о готовности России сотрудничать с США по редкоземельным металлам. Ранее на совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов он призвал наладить в стране полный цикл переработки редких металлов.

    Коментарии (75)
    25 февраля 2025, 19:51 • Видео
    Теперь Зеленского унижает даже Рада

    Верховная рада Украины не смогла подтвердить легитимность Владимира Зеленского с первого раза, опозорив его на глазах высокопоставленных гостей из ЕС и НАТО. Это наверняка заговор. Вопрос в том, чей именно заговор.

    Коментарии (0)
    25 февраля 2025, 01:24 • Новости дня
    Россия и Китай поддержали в СБ ООН резолюцию США по Украине
    Россия и Китай поддержали в СБ ООН резолюцию США по Украине
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет безопасности ООН принял предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все предложенные поправки, включая антироссийские европейские и российские предложения.

    Совбез ООН одобрил резолюцию, предложенную США, об этом сообщает корреспондент РИА «Новости». За документ проголосовали десять стран, включая Россию, Китай и США, при этом пять стран воздержались от голосования, а против не выступил никто. Резолюция выражает сожаление по поводу гибели людей в конфликте между Россией и Украиной, призывает к немедленному прекращению конфликта и установлению прочного мира.

    Документ был принят без изменений, отклонены были поправки, предложенные европейскими странами, с антироссийской риторикой, а также российские предложения, включая призыв Москвы устранить «коренные причины» кризиса.

    Ранее Генассамблея ООН проголосовала за американский документ, который, после внесения западных поправок, стал менее нейтральным и назвал конфликт «полномасштабным вторжением России на Украину». Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя охарактеризовал резолюцию как «антироссийскую бумажку». Резолюции Совбеза ООН обязательны к исполнению, в отличие от резолюций Генассамблеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты.

    Коментарии (17)
    25 февраля 2025, 13:10 • Новости дня
    Эксперт объяснил, зачем Путин предложил США сотрудничество по ресурсам Донбасса

    Политолог Ткаченко: Сотрудничество с США в Донбассе и Новороссии будет означать признание регионов российскими

    Эксперт объяснил, зачем Путин предложил США сотрудничество по ресурсам Донбасса
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сотрудничество Москвы и Вашингтона по редкоземельным металлам могло бы быть выгодно каждой из сторон. Однако не стоит торопиться с выводами, потому что Россия пока пытается лучше понять намерения Штатов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Заявление Владимира Путина о готовности России сотрудничать с США по редкоземельным металлам, в том числе в новых регионах, стоит рассматривать в двух плоскостях», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Во-первых, проекты в этой области требуют больших инвестиций и новейших технологий. Поэтому совместная работа с иностранными компаниями не будет лишней. Тем более что в последнее время звучат осторожные предположения о снятии санкций и восстановлении экономических отношений», – пояснил собеседник. Он напомнил, что ранее западные страны инвестировали в том числе в российские нефть и лес. 

    Во-вторых, продолжил эксперт, возможная совместно с американскими структурами добыча ресурсов в Донбассе и Новороссии означала бы согласие с тем, что это российские территории. «В этом случае вопрос признания международным сообществом вхождения четырех регионов в состав России был бы практически снят», – уточнил Ткаченко.

    Кроме того, экономическое участие Соединенных Штатов на территории Украины и новых регионов России может стать неким гарантом невозобновления конфликта, считает политолог. «Впрочем, важно не переоценить американское влияние», – рассуждает спикер.

    Вместе с тем, как считает аналитик, Москва не станет спешить с допуском иностранных капиталов в проекты по редкоземельным металлам. «Я думаю, что заявление президента стоит рассматривать как фигуру речи в переговорах. Мы пока пытаемся лучше понять намерения Вашингтона», – допускает Ткаченко.

    Он также обратил внимание на заявление Путина по поводу украинской государственности. «В позициях России и США относительно Владимира Зеленского, на мой взгляд, есть консенсус: ему нет места ни на переговорах, ни в будущем Украины. Кто придет на его место – это вопрос, который волнует и нас, и Соединенные Штаты. Я не исключаю, что американское глубинное государство попытается провести своего человека, который в случае изменений в Белом доме вернул бы Украину на антироссийский трек», – отметил политолог.

    «Москву это не устраивает. Мы подходим к решению украинской проблемы с другой стороны: настаиваем на демилитаризации Украины и принятии ею нейтрального статуса», – акцентировал аналитик. По его оценкам, важным моментом из заявлений президента стало то, что российская сторона не хочет демонтажа соседней страны и выступает за сохранение ею государственности.

    «Ведь в ином случае события могут развиваться так, что Венгрия, Румыния и Польша заявят о своих территориальных претензиях и попытаются отхватить «куски». Мы получим грандиозный конфликт на западе Украины. Впрочем, о будущем украинской территории нам еще предстоит долго говорить, и это будут непростые переговоры», – заключил Ткаченко.

    В понедельник Владимир Путин провел совещание по редкоземельным металлам, после чего ответил на вопросы журналиста Павла Зарубина. В частности, президент России заявил, что не исключает привлечение иностранных партнеров к проектам в этой области, в том числе США.

    «Мы готовы привлечь иностранных партнеров, и так называемые новые наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации, там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими инопартнерами, в том числе с американскими, работать и там», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    По словам главы российского государства, Москвы не касается соглашение между Киевом и Вашингтоном по редкоземельным металлам, но их запасы у украинской стороны еще нужно подтвердить. Россия и США могли бы обдумать совместный проект по производству алюминия, добавил президент.

    Путин также высказался о Владимире Зеленском, рейтинг которого в два раза меньше, чем у Валерия Залужного. Российский лидер обвинил того в отдаче нелепых приказов, которые ведут к неоправданно большим потерям среди украинских вооруженных сил. Он добавил, что Зеленский становится токсичным «для общества в целом». «И об этом говорит, по-моему, голосование в Раде по продлению его полномочий», – пояснил российский лидер.

    «Действующий президент (США) объявил о том, что он хочет добиться мира – кстати говоря, мы тоже – и как можно быстрее. А действующий глава режима (Зеленский) стоит на пути к достижению этой цели», – отметил он. Призывая к проведению президентских выборов на Украине, президент США, считает Путин, действует «в интересах украинского государства, с целью сохранения украинской государственности». «Против этого мы тоже ничего не имеем», – сказал президент России.

    «Хотя, конечно, нам бы хотелось, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападения на Российскую Федерацию, не использовалась в качестве враждебного для нас плацдарма, чтобы в конечном итоге это превратилось в дружественное соседнее государство», – подчеркнул Путин.

    В отношении Европы президент заявил, что она не может предъявлять требования России. «Они на протяжении тысячелетий требовали от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже требуют. Поэтому они пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой», – сказал глава государства. По его словам, европейским лидерам сложно отказаться от обещаний Киеву без «потери лица», учитывая внутриполитические обстоятельства.

    Коментарии (31)
    25 февраля 2025, 08:35 • Новости дня
    Подозреваемых в нападении на консульство России в Марселе задержали на демонстрации в поддержку Украины
    Подозреваемых в нападении на консульство России в Марселе задержали на демонстрации в поддержку Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французская полиция задержала двух человек, подозреваемых в нападении на российское консульство в Марселе, после того как их удалось установить по кадрам с видеокамер.

    Французская полиция задержала двоих подозреваемых в нападении на консульство Российской Федерации в Марселе, сообщает «Интерфакс». Задержание произошло вечером в понедельник, когда фигуранты принимали участие в демонстрации в поддержку Украины.

    Идентифицировать подозреваемых удалось благодаря кадрам с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали их действия. Подробной информации о личности задержанных и деталях инцидента пока не приводится. Дело расследуется правоохранительными органами Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту нападения на здание российского консульства в Марселе, ООН осудила это нападение, а также сообщалось, что нападение на консульство в Марселе связано с антироссийской истерией во Франции.

    Коментарии (10)
    25 февраля 2025, 01:58 • Новости дня
    Захарова обратилась к сербам после «ошибки» Вучича в ООН

    Захарова обратилась к сербам на их родном языке после голосования в ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова на сербском языке прокомментировала голосование Сербии в ООН, которое президент страны Александр Вучич назвал ошибочным.

    «Мы знаем, что сербский народ не предает нас. Мы читаем отклики ваших сердец, неравнодушных и полных поддержки. Мы чувствуем любовь народа Сербии. Остальное - переживем. А победа будет за нами! Потому что неонацизм должен быть остановлен!», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее Вучич извинился за поддержку в ООН антироссийского проекта резолюции по конфликту на Украине. Глава республики пояснил, что Сербия «совершила ошибку», а он сам «был уставшим и перегруженным и не успел все проконтролировать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты.

    При этом Совет безопасности ООН принял предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все предложенные поправки, включая антироссийские европейские и российские предложения.

    Коментарии (22)
    25 февраля 2025, 14:55 • Новости дня
    Словакия потребовала от Украины вернуть 3,5 млрд евро помощи
    Словакия потребовала от Украины вернуть 3,5 млрд евро помощи
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко потребовал вернуть 3,5 млрд евро, потраченных на помощь Украине, отметив значительность этой суммы для экономики страны.

    Вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко заявил о необходимости возврата Украиной 3,5 млрд евро, сообщает ТАСС. Данко подчеркнул, что эта сумма является значительной для Словакии, особенно учитывая, что большая часть средств была направлена на поддержку украинских беженцев и военную помощь. По его словам, Украина злоупотребляет ситуацией, стремясь получить максимальную финансовую помощь от стран, поддерживающих ее в конфликте с Россией.

    Он также добавил, что Словакия не может оставаться в стороне, если Германия, Франция и США начнут требовать возврата своих средств.

    Согласно данным словацких СМИ, после 24 февраля 2022 года Словакия предоставила Украине помощь на сумму 3,48 млрд евро, что составляет около 3,22% ВВП страны. Из этой суммы 2,77 млрд евро были потрачены на поддержку украинских беженцев, а объем военной помощи составил 690 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо категорически исключил возможность членства Украины в НАТО и участие словацких военных в операциях на ее территории. Он также призвал Евросоюз «протрезветь от военного безумия». Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о своей непричастности к антиправительственным протестам в Словакии.

    Коментарии (22)
    25 февраля 2025, 16:04 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» потребовал от Renault возврат инвестиций в 112,5 млрд рублей
    «АвтоВАЗ» потребовал от Renault возврат инвестиций в 112,5 млрд рублей
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французской компании Renault в случае возвращения в Россию придется возместить инвестиции в размере минимум 112,5 млрд рублей, которые были вложены в развитие «АвтоВАЗа» после ее ухода в 2022 году, заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

    Соколов отметил, что бывший акционер ежегодно направлял на обновление мощностей компании около 20-22 млрд рублей, однако после его ухода инвестиции выросли: в 2023 году они составили более 27,5 млрд рублей, а в 2024 году приблизились к 40 млрд рублей, передает ТАСС.

    По словам Соколова, в 2025 году объем инвестиций достигнет минимум 45 млрд рублей, что значительно превосходит среднегодовые вложения Renault в начале 2020-х годов. «Эти инвестиции при возврате надо будет как-то возмещать, таким образом, цена входа не будет равна цене выхода за 1 рубль», – подчеркнул Соколов.

    Renault ушла из России в 2022 году, передав все активы в госсобственность. Акции завода «Рено Россия» были переданы городу Москве, а доля Renault в «АвтоВАЗе» – институту НАМИ, подведомственному Минпромторгу.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил сомнение в успешном возвращении компании Renault на российский рынок, комментируя заявление исполнительного директора Renault Луки де Мео о возможности возвращения.

    Газета ВЗГЛЯД писала об условиях для возвращения западных автопроизводителей в Россию.

    Коментарии (17)
    25 февраля 2025, 07:48 • Новости дня
    Трамп назвал странным вопрос об участии США в восстановлении Украины
    Трамп назвал странным вопрос об участии США в восстановлении Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп проявил недоумение по поводу вопроса о готовности США вкладываться в восстановление Украины, отметив, что страна уже предоставила значительную помощь.

    Глава Белого дома в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвал странным вопрос об участии США в восстановлении Украины, передает ТАСС.

    Трамп фактически отверг возможность дальнейшего участия США в восстановлении Украины, указав на уже предоставленную значительную помощь.

    Макрон в свою очередь подчеркнул важность совместных усилий по поддержке Украины, не уточняя, какие меры могут быть предприняты со стороны Франции или ЕС в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам будет подписана в скором времени; фонд восстановления Украины предполагается наполнить на 500 млрд долларов, для чего Киев будет перечислять 50% от доходов от природных ресурсов и инфраструктуры.

    Сделка по полезным ископаемым, предложенная командой Трампа Владимиру Зеленскому, по мнению украинских официальных лиц, является вымогательством, поскольку возврат 500 млрд долларов долга США займет сотни лет.

    Коментарии (28)
    25 февраля 2025, 10:17 • Новости дня
    Путин: Европа не может ничего требовать от России

    Путин заявил, что Европа не может ничего требовать от России

    Путин: Европа не может ничего требовать от России
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин на канале «Россия 1» заявил, что европейские страны, которые веками предъявляли требования своим вассалам, теперь не имеют права требовать что-либо от Москвы.

    По его словам, европейские страны не имеют права предъявлять какие-либо требования к России, передает РБК.

    Президент отметил, что Европа привыкла выставлять условия своим вассалам, но теперь ситуация изменилась, и от них самих начинают что-то требовать.

    Путин подчеркнул, что для России подобные требования неприемлемы, и Москва не намерена подчиняться воле европейских государств. Он выразил мнение, что Европе следовало бы выставлять условия кому-то другому.

    Президент также указал на исторический контекст, напомнив, что в течение тысячелетий Европа пыталась диктовать условия, но мировая расстановка сил изменилась, и теперь она сама сталкивается с аналогичными требованиями.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обратился к европейцам с призывом дистанцироваться от действий киевского режима, заявив об их преступлениях.

    Коментарии (14)
    25 февраля 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России поразили высокоточным оружием военные аэродромы Украины
    ВС России поразили высокоточным оружием военные аэродромы Украины
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    ВС России нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по инфраструктуре военных аэродромов Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Все намеченные цели удара были достигнуты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России также нанесено поражение местам производства ударных БПЛА, пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 144 районах.

    Средствами ПВО сбиты пять американских управляемых авиабомб JDAM, 23 снаряда чешской РСЗО Vampire, а также 97 беспилотников, отчитались в Минобороны.

    С начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44 431 беспилотник, 596 ЗРК, 21 734 танка и других бронемашин, 1521 боевая машина РСЗО, более 22 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 32 099 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее во вторник стало известно, что в Одесской области из-за взрывов были обесточены промышленные объекты. Кроме того, на Украине сообщили о масштабном пожаре на промышленном объекте в Полтавской области после взрывов.

    На прошлой неделе сообщалось, что ВС России за неделю нанесли 11 ударов по энергетической инфраструктуре ВПК Украины.

    Коментарии (0)
    25 февраля 2025, 01:29 • Новости дня
    Сербия ошибочно проголосовала за резолюцию ООН по Украине

    Вучич объяснил ошибочное голосование Сербии за западную резолюцию в ООН

    Сербия ошибочно проголосовала за резолюцию ООН по Украине
    @ Georg Wendt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сербия по ошибке поддержала западную резолюцию ООН по Украине, заявил президент Александр Вучич, извинившись перед гражданами Сербии за допущенную ошибку.

    Как передает РИА «Новости», президент Сербии Александр Вучич сообщил в эфире TV Happy, что делегация Сербии в Генассамблее ООН ошибочно проголосовала за западную резолюцию по Украине. По словам Вучича, голосование должно было закончиться воздержанием, но вместо этого голос был отдан в поддержку резолюции.

    «Думаю, что Сербия совершила ошибку, извиняюсь перед гражданами Сербии и несу ответственность. Мы проголосовали за европейскую резолюцию, а за американскую резолюцию мы проголосовали как надо, воздержались. И по европейской резолюции должны были воздержаться», – заявил сербский лидер. Вучич пояснил, что  «вероятно, был уставшим и перегруженным и не успел все проконтролировать».

    Он добавил, что объяснение делегации заключалось в поддержке территориальной целостности Украины, что соответствовало сербской позиции. Принятая резолюция требует от России вывести вооруженные силы с Украины и прекратить боевые действия, но не осуждает действия Украины в отношении России.

    Документ, поддержанный западными странами, не содержит упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. Все страны Западных Балкан, кроме Северной Македонии, поддержали резолюцию. Президент Хорватии Зоран Миланович выразил недовольство поддержкой резолюции со стороны правительства без согласования с ним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты.

    Коментарии (18)
    25 февраля 2025, 01:02 • Новости дня
    Макрон нашел «хорошие причины» для диалога Трампа и Путина

    Макрон заявил о необходимости возобновления диалога Трампа и Путина

    Tекст: Денис Тельманов

    Эммануэль Макрон призвал Дональда Трампа возобновить диалог с Владимиром Путиным, отмечая, что для этого есть хорошие причины, включая изменения в американской администрации.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в Вашингтоне о необходимости возобновления диалога между США и Россией, передает РИА «Новости». Он отметил, что с приходом новой администрации в США изменился контекст, что предоставляет «хорошие причины» для Дональда Трампа восстановить дискуссии с Владимиром Путиным.

    Макрон подчеркнул, что общение с мировыми лидерами, особенно в случае разногласий, всегда полезно. Эти заявления французский лидер сделал на совместной пресс-конференции с Трампом.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров, сообщил об успешных переговорах с представителями США в Эр-Рияде. Стороны договорились о возобновлении сотрудничества, включая устранение ограничений в работе посольств и развитие взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес.

    Также обсуждалась возможность создания рабочих групп для разрешения кризиса на Украине и возобновление коммуникации по международным вопросам.

    Коментарии (22)
    25 февраля 2025, 10:15 • Новости дня
    ЕС предложил Украине соглашение о «критических материалах»

    Barrons: ЕС предложил Украине свое соглашение о «критических материалах»

    ЕС предложил Украине соглашение о «критических материалах»
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз предложил Украине заключить свое соглашение о поставках критически важных материалов, таких как литий и графит, в рамках взаимовыгодного партнерства, сообщает Barrons.

    Европейский союз предложил Украине соглашение о поставках критических материалов. Европейский комиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил, что обсудил этот вопрос с украинскими чиновниками во время визита в Киев вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Сежурне подчеркнул, что 21 из 30 критически важных материалов для Европы могут быть поставлены с Украины в рамках взаимовыгодного партнерства, передает Barrons.

    Сежурне отметил, что «добавленная стоимость Европы заключается в том, что мы никогда не требуем сделки, которая не является взаимовыгодной».

    Украина богата полезными ископаемыми, включая марганец, титан, графит и литий, что делает ее объектом напряженных переговоров между Киевом и Вашингтоном. Дональд Трамп настаивает на том, что США заслуживают «возврата средств» за помощь Украине в ее обороне против российского вторжения.

    Ранее президент США заявил, что Соединенные Штаты «очень близки» к соглашению с Украиной по поводу ее минеральных ресурсов.

    По данным The New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых, портов и другой инфраструктуры без гарантий безопасности.

    В субботу в Киеве подтвердили информацию западных СМИ о том, что Зеленский не готов подписать соглашение с США о редкоземельных ресурсах.

    Коментарии (19)
    24 февраля 2025, 23:24 • Новости дня
    Путин сравнил рейтинги Залужного и Зеленского

    Путин заявил о двукратном превосходстве рейтинга Залужного над уровнем доверия к Зеленскиму

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил о двукратном превосходстве рейтинга бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного над уровнем доверия жителей к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

    Владимир Путин, выступая в Ново-Огарево, поделился с журналистами данными о популярности украинских политических лидеров, передает ТАСС. Президент России отметил, что рейтинг Владимира Зеленского в два раза ниже, чем у его возможного политического соперника Валерия Залужного, которого экс-руководитель ВСУ сослали в Лондон.

    «У него рейтинг, по нашим данным, – а они носят объективный характер, – ровно в два раза меньше, чем у его ближайшего политического возможного соперника. Это господин Залужный, бывший командующий Вооруженными силами Украины», – отметил Путин.

    Кроме того, российский лидер подчеркнул, что Россия и США заинтересованы в скорейшем достижении мира на Украине, но Зеленский препятствует этому процессу. По мнению Путина, руководство России и США хотят завершить конфликт, но Зеленский стоит на пути достижения этой цели.

    Также Путин выразил уверенность, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, так как мирное соглашение потребует отмены военного положения и проведения выборов на Украине. Президент России считает, что Зеленский загнал себя в тупик, запретив переговоры с РФ.

    По мнению Путина, сохранение власти Зеленского в Киеве выгодно России, поскольку это способствует разложению украинской государственности, однако для укрепления Украины нужно действовать в другом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает заявления Трампа по Украине выгодными для России, подчеркнув, что действия американского президента основаны на холодном расчете, а не эмоциях. Председатель Китая Си Цзиньпин выразил поддержку России в ее усилиях по деэскалации конфликта на Украине во время телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным.

    Коментарии (1)
    Главное
    ЕК намерена просить Индию присоединиться к снакционному давлению на Россию
    США предложили исключить Канаду из разведывательного альянса «Пять глаз»
    МВД завело дело о хищении российских вагонов на Украине
    Стармер подтвердил новый европейский саммит по Украине на выходных
    Власти Полтавы снесли памятник Петру I
    Депутат объяснил необходимость упрощения допуска газовщиков в квартиры
    Повар указал на ошибки, из-за которых при выпечке рвутся блины

    Новый пакет санкций ЕС стал символичным, но бессмысленным

    В новом, 16-м пакете санкций ЕС бьет по российским банкам, нефти и нефтепродуктам, СПГ и алюминию. Однако ни один из этих ударов для России не критичен. В большинстве своем новые санкции либо повторяют американские, либо старые европейские. На полный запрет импорта СПГ из России ЕС не пошел. Однако Брюсселю крайне важно было ввести эти санкции именно сейчас. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Отношениям США с Россией сулят откат к периоду до Горбачева

    США готовятся ликвидировать свое военное присутствие в Европе, включая Польшу, Прибалтику и Косово, чтобы нормализовать отношения с Россией. Сперва новости об этом в европейских СМИ напоминали фейки, но теперь выглядят слишком логично, чтобы их не замечать. Что это: блеф или реальная перспектива «разрядки»? Подробности

    Перейти в раздел

    «Даже люди с ампутациями хотят вернуться на фронт»

    «Я встретил ребят-добровольцев, которые на гражданке занимали серьезные должности, зарабатывали больше меня. И я далеко не один там был многодетный». Ветеран спецоперации Константин Рыжак рассказал, почему ветераны стремятся вернуться в зону СВО – и о странном ощущении от Москвы после возвращения домой. Подробности

    Перейти в раздел

    «Демократическое» электричество ускорило разорение Прибалтики

    После того, как Латвия, Литва и Эстония покинули энергетическое кольцо, соединявшее их с Россией и Белоруссией, цены на электричество в Прибалтике выросли в несколько раз, а ряд крупных предприятий приостановили работу. «Демократическое электричество» из ЕС оказалось слишком дорогим, но обвинить во всем опять пытаются Москву. Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Теперь Зеленского унижает даже Рада

      Верховная рада Украины не смогла подтвердить легитимность Владимира Зеленского с первого раза, опозорив его на глазах высокопоставленных гостей из ЕС и НАТО. Это наверняка заговор. Вопрос в том, чей именно заговор.

    • На выборах в Германии проиграли все

      В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

    • Насколько Зеленский диктатор

      Из всех упреков и оскорблений, которые президент США Дональд Трамп адресовал Зеленскому, в Киеве и Евросоюзе больше всего обиделись на слово «диктатор». Теперь хор голосов пытается доказать Трампу, что Зеленский никакой не диктатор. А как на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............