С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.40 комментариев
Страны Балтии перешли на европейскую систему электросетей
Литва, Латвия и Эстония подключились к европейским электросетям
Страны Балтии успешно присоединились к единой европейской системе электросетей, завершив выход из энергетической системы БРЭЛЛ, объединявшей их с Россией и Белоруссией, сообщил латвийский президент Эдгар Ринкевич.
Ринкевич в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил, что Литва, Латвия и Эстония официально стали частью европейской системы электросетей, покинув прежнюю систему БРЭЛЛ. Президент подчеркнул, что этот шаг стал важным достижением для трех стран, передает РИА «Новости».
Отмечается, что перед присоединением к европейской системе компании-операторы всех трех стран провели испытания автономного режима работы своих электросетей. Литовский оператор Litgrid подтвердил, что испытания прошли успешно, что позволило плавно интегрировать сети в общеевропейскую систему.
Ранее британской правопопулистской партии «Наследие» Дэвид Кертен заявил, что прибалтийские страны, выйдя из международного электрического кольца БРЭЛЛ (между Белоруссией, Россией, Эстонией, Латвией, Литвой), нанесли удар по самим себе.
Напомним, в субботу Литва завершила процесс отключения от единой энергосистемы БРЭЛЛ и приступила к изолированной работе электросетей до синхронизации с ЕС, запланированной на 9 февраля. До этого Эстония, Латвия и Литва подготовили уведомление для России о выходе из единой энергосистемы.