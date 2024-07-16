Уничтожить врага – значит получить бесполезный труп. Обратить его на свою сторону – значит увеличить свое могущество. Это верно и в отношении оступившихся сограждан.8 комментариев
Уничтожить врага – значит получить бесполезный труп. Обратить его на свою сторону – значит увеличить свое могущество. Это верно и в отношении оступившихся сограждан.8 комментариев
Европейские футбольные чиновники не смогли реализовать лозунг «Футбол объединяет», если вообще хотели. Это подтвердят и турки, и сербы. С отстранением России УЕФА справилась блестяще, а вот навести порядок в собственном европейском доме они оказались неспособны.7 комментариев
ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.12 комментариев
Как выяснил Telegram-канал «Типичная Рязань», семья девушки переехала в США в 2000 году. После переезда она работала тренером, училась в университете и окончила школу частных телохранителей, сообщает Lenta.Ru.
Предполагается, что уроженка России родом из города Скопин Рязанской области. Она имеет звание мастера спорта по рукопашному бою и карате. Информацию, что спасшая Трампа девушка является уроженкой России, подтвердил также политолог Алексей Чадаев.
Напомним, в субботу днем на митинге в Батлере было совершено покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха».
«Мы пришли к выводу, что сейчас, в настоящий момент, такой шаг нецелесообразен для США», – отметил Миллер, отвечая на вопрос о том, почему Вашингтон не санкционирует подобные удары, передает ТАСС.
По его словам, США предоставили Украине право наносить удары американским оружием через границу, но пока не планируют выходить за рамки этого разрешения. Кроме того, Миллер сообщил, что США продолжат предоставлять Украине средства противовоздушной обороны.
Напомним, Госдеп решил поддержать возможную готовность Украины к переговорам.
Инициатива принадлежит ассоциациям «Верона за свободу» и «Свободный профсоюз», при поддержке культурной ассоциации «Венето – Россия» в Вероне, передает ТАСС.
По словам главы «Венето – Россия» Пальмарино Дзоккателли, подобные плакаты также появились в Парме, Пизе, Кьети, на острове Капри и в Массе. Некоторые ассоциации обращаются за разрешением использовать изображения в высоком разрешении. На плакатах, например, на Капри напоминают, что в Донецке также был размещен плакат с надписью «Народ Италии – не мой враг».
Дзоккателли заявил, что верит в силу «народной дипломатии», близкой к обычным людям. Он отмечает, что контакты будут продолжены.
Ассоциация регулярно проводит мероприятия, связанные с Россией и ее историей, а также разъясняет причины конфликта на Украине и характер киевского режима, который используется для ослабления России. Дзоккателли отмечает, что в Италии много людей, понимающих это, но центральные СМИ ведут антироссийскую линию.
Человеческий фактор не исключили из возможных причин катастрофы Superjet в Подмосковье
По его словам, «картина происшествия с большой долей вероятности указывает на человеческий фактор, передает ТАСС. Он подчеркнул, что SSJ является надежным самолетом. «Важно не только сделать хороший самолет, значение имеет, как его обслуживают и как им управляют», – сказал собеседник агентства.
Две предыдущие катастрофы с SSJ, произошедшие в Индонезии в 2011 году и в Шереметьево в 2019 году, были вызваны человеческим фактором, добавил он.
В субботу следователи приступили к осмотру завода, где обслуживался упавший в Подмосковье SSJ-100.
«После долгих размышлений и рассмотрения невероятных талантов многих других претендентов я решил, что человеком, наиболее подходящим на должность вице-президента США, является сенатор Джеймс Дэвид Вэнс», – приводит слова Трампа ТАСС.
Напомним, накануне Трамп заявил о необходимости немедленно предоставить защиту Секретной службы Роберту Кеннеди-младшему, который объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах в качестве независимого кандидата.
Политолог Рар: Руководство ЕС всерьез рассматривает сценарии лишения Венгрии статуса председателя
«Страны Евросоюза будут игнорировать и бойкотировать венгерские предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине. Объединение никогда не сталкивалось со столь сложной ситуацией. Однако Франция в настоящий момент крайне слаба, чтобы лидировать в ЕС, а немцы и поляки постараются выломать руки маленьким странам организации за кулисами, постепенно настраивая их против плана Орбана», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Однако союз 27 государств не является монолитным. Объединение всегда отличалось политической подвижностью. Тем не менее в настоящий момент ЕС занял принципиальную позицию по вопросу событий на Украине. По их мнению, Россия ни при каких обстоятельствах не должна одержать победу», – указывает он.
«Данный вопрос тесно переплетается с видением будущей структуры безопасности в Европе, из которой Париж и Берлин планируют вытеснить Москву. В свою очередь Виктор Орбан хочет мира в отношениях с Москвой. В этом его поддерживают лишь Дональд Трамп и премьер-министр Словакии Роберт Фицо», – отмечает собеседник.
«Не исключено, что подобная дипломатия главы венгерского правительства превратит его во врага для других государств Евросоюза. В этом случае оппоненты приложат максимум усилий для того, чтобы полностью изолировать венгра. На этом фоне особенно важно понять истинные цели Брюсселя в отношении Орбана», – считает эксперт.
«Попытается ли объединение отстранить его от председательской должности или премьера поставят на место другим способом? В американском «Фонде Маршалла», расположенном в Берлине, считают, что глава венгерского правительства обязан действовать лояльно и солидарно, однако его инициатива уже разрушила этот принцип», – подчеркивает Рар.
«Несмотря на то что Орбан в письме к своим коллегам по линии ЕС заверил, что его поездки в Москву и Пекин не организовывались от имени союза, фонд продолжает настаивать на том, что он все равно воспринимается как официальный представитель объединения. В этой связи становится возможной не только отмена председательства Венгрии в Совете, но и приостановка права голоса республики», – уточняет собеседник.
«В ЕС Орбана обвиняют в злоупотреблении полномочиями, поскольку его необъявленные визиты позволили подорвать позиции европейской внешней политики и представить взгляды Кремля с позиции руководителя Совета. Таким образом, снятие Венгрии со столь высокого поста рассматривается Брюсселем как «политическая самооборона», – указывает он.
«Причем возможность реализации данного сценария сейчас старательно просчитывается. Приостановка председательства может быть осуществлена путем увеличения квалифицированного большинства, то есть с необходимостью данного шага должны согласиться 20 из 27 правительств Евросоюза, представляющих 65% населения объединения», – считает эксперт.
«Кроме того, по их мнению, Венгрия должна быть осуждена в соответствии с седьмой статьей договора о ЕС. Данное положение является наиболее жесткой санкционной мерой внутри союза. Ее реализация в отношении государства – члена объединения может привести к отзыву всех прав у участника», – заключил Рар.
Ранее Виктор Орбан направил лидерам Европейского совета предложения об урегулировании конфликта на Украине. Об этом в интервью изданию Magyar Nemzet сообщил советник премьер-министра Венгрии и его однофамилец Балаж Орбан. Данная инициатива стала итогом миротворческой миссии главы правительства республики, в рамках которой он со 2 по 11 июля посетил Москву, Киев, Пекин и Вашингтон.
Премьер Венгрии уведомил своих коллег о результатах первого этапа переговоров, общих достижениях миссии, а также передал ряд предложений, призванных урегулировать ситуацию. По словам его советника, если Европа действительно хочет иметь решающий голос в разрешении сложившейся ситуации, то местные политики должны разработать и реализовать изменения собственного дипломатического курса.
Балаж Орбан подчеркнул, что венгерская инициатива отличается «реалистичной оценкой ситуации». В ней также содержится соответствующий график необходимых действий. Он отметил, что в Европе до сих пор имеются силы, поддерживающие войну, представители которых негативно воспринимают выдвинутые Будапештом предложения.
Тем временем издание Politico сообщает, что в ЕС планируют бойкотировать встречу глав МИД объединения в столице Венгрии. По данным газеты, глава дипломатии союза Жозеп Боррель хочет созвать министров на формальный совет по иностранным делам в тот же день, когда должен пройти саммит в Будапеште. Данный жест должен стать «четким сигналом» для Орбана о том, что он не может говорить от лица всей организации.
Высокая активность премьер-министра Венгрии в сфере урегулирования украинского конфликта может привести к потере страной председательства в ЕС. Ряд европейских чиновников всерьез рассматривают возможность прекращения или сокращения срока пребывания республики на данном посту. Однако, по мнению германского политолога Александра Рара, реализовать подобные планы будет непросто.
Напомним, причиной обострения отношений Виктора Орбана и ЕС стала миротворческая миссия венгерского премьера, получившая негативную оценку среди западных лидеров. Посетив Киев, Москву и Пекин, он направился в Вашингтон на саммит НАТО, где предпринял попытку заручиться поддержкой турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в осуществлении своей инициативы.
Затем Орбан встретился с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. Газета ВЗГЛЯД писала, что венгерский политик готовит ловушку провоенным деятелям Европы.
«Это катастрофа для Украины», — приводит ТАСС цитату политика.
Издание отмечает, что возможная победа бывшего президента США Дональда Трампа на выборах уже вызвала панику в Европе. А утверждение Вэнса кандидатом в вице-президенты «вызвало дополнительные вопросы о приверженности возможной новой администрации поддержке Украины».
Напомним, Дональд Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.
СМИ: Актер Джонни Депп начал встречаться с российской моделью
Источники сообщили, что он встречается с 28-летней косметологом и моделью Юлией Власовой, с которой познакомился на 55-м международном кинофестивале в Карловых Варах в августе 2021 года, сообщает РИА «Новости».
Как отмечает издание, ранее девушка публиковала в соцсетях совместные фотографии, но не подтверждала, что у них с актером роман.
Напомним, Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в клевете в связи со статьей в Washington Post, где его экс-супруга пожаловалась на домашнее насилие. При этом Херд не обвиняла именно Деппа. Однако актер заявил, что лишился из-за публикации нескольких ролей. Он, в свою очередь, и сам обвинил Херд в домашнем насилии. Депп потребовал компенсацию в размере 50 млн долларов. Херд подала встречный иск, требуя с бывшего мужа 100 млн долларов.
Присяжные признали Эмбер Херд виновной в клевете и обязали выплатить актеру 10 млн долларов и еще 5 млн штрафа. Присяжные удовлетворили также иск Херд, обязав Деппа выплатить компенсацию в размере 2 млн долларов.
The Economic Times: Посла Украины вызвали в МИД Индии из-за слов Зеленского о визите Моди в Россию
Газета указывает, что Индия выражает обеспокоенность и недовольство высказываниями Зеленского относительно визита Нарендры Моди в Россию, который назвал встречу лидеров «сокрушительным ударом по мирным усилиям на Украине», передает ТАСС.
Как уточняет Economic Times, Индия в этой связи отложила заседания индийско-украинской рабочей группы по вопросам развития культурных связей.
Газета ВЗГЛЯД писала, что дружба России и Индии встала на два мощных энергетических столпа.
Медведев считает, что после жесткой расправы «украинских извергов» с российским пленным к ним не может быть никакого милосердия, а следует применять «только тотальные казни». Зампредсовбеза отметил, что у убивших российского пленного «нет права на жизнь».
«Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага!» – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он также процитировал стихотворение поэта Константина Симонова: «Так убей же хоть одного! Так убей же его скорей! Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!»
Ранее The New York Times сообщило, что солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного, который просил у них медицинской помощи.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой проверить информацию о зверском убийстве военными ВСУ российского военнопленного.
Апелляционный суд города Кропивницкий согласился отпустить Червинского под залог в 9 млн гривен, которые нужно внести до 4 августа, при этом Червинский не должен покидать города, где официально проживает, а также не должен общаться со свидетелями и потерпевшими, передает РИА «Новости».
«Если спросить, готовы ли мы здесь и сейчас внести эту сумму – нет, не готовы. Но это первый и очень важный шаг – хотя бы определение суммы залога», – заявил Иосипов. При этом адвокат добавил, что о внесении залога сторона защиты еще советуется. Сам же Червинский не знает, смогут ли найти залоговую сумму за такое короткое время.
Ранее украинский суд продлил срок заключения под стражей бывшему командиру ВСУ Роману Червинскому, который в 2023 году пытался угнать российский самолет.
Напомним, в июле 2022 года ФСБ объявила, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. Российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.
Попова отправили под домашний арест, его отпустили из-под стражи в зале суда, передает РИА «Новости».
В мае бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову отказали в переводе под домашний арест по делу о мошенничестве.
Подполье сообщило об ударе по новоприбывшей группе боевиков ВСУ в Новоандреевке Запорожской области
Источник подпольщиков сообщил, что российские ракеты уничтожили в Гуляйполе технику, был нанесен удар по артиллеристам, которые спрятались в кустах возле здания. Кроме того, удар пришелся по танку, который взорвался вместе с экипажем и десятком боевиков ВСУ, передает РИА «Новости».
По словам Лебедева, в Новоандреевке удар пришелся по только что прибывшей группе украинских военных, спрятавшейся в кустах около одного административного здания.
Кроме того, всего за ночь в Запорожской области были уничтожены 12 домов, где ВСУ устроили пункты дислокации, мирные жители не пострадали, следует из данных подполья.
Ранее под Харьковом уничтожен украинский состав с боеприпасами.
Издание напомнило, что Вэнс был одним из самых ярых противников помощи США Украине в Конгрессе и возглавил кампанию в Сенате по блокированию пакета на 60 млрд долларов. Он упрекал администрацию Байдена за постоянную финансовую поддержку Украины.
По словам сенатора, поддержка Украины в ее конфликте с Россией является неоправданно дорогостоящей. Он назвал «фантастическим» возвращение к границам Украины, существовавшим до начала СВО.
Вэнс считает, что Украине следует прекратить «наступательные маневры» и начать переговоры с Россией. Он уверен, что Запад никогда не сможет произвести достаточно оружия, чтобы «сделать возможной победу Киева».
В интервью подкасту в 2022 году Вэнс сказал давнему советнику Трампа Стиву Бэннону: «Меня действительно не волнует, что так или иначе произойдет с Украиной», напомнило The New York Times.
Кроме того, издание приводит высказанные и ранее комментарии Вэнса о поддержке Украины со стороны США, в которых сенатор сомневается в том, что Западу хватит мощностей для производства того количества оружия, которое нужно Украине.
«Приняв оборонительную стратегию, Украина может сохранить свою драгоценную военную силу, остановить кровотечение и дать время для начала переговоров», – цитирует The New York Times Вэнса.
Кроме того, во время переговоров в Сенате по пакету помощи Украине политик утверждал, что США должны направить средства на защиту южной границы страны.
Также Вэнс заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, что США необходимо сосредоточить свои усилия на Азии, а не на Украине, он утверждал, что производство ракет системы «Патриот» для Украины лишит Тайвань такого оружия в случае конфликта с Китаем.
«Во всем мире много плохих парней, и меня гораздо больше интересуют сейчас некоторые проблемы Восточной Азии, чем Европы», – сказал сенатор.
Ранее европейский чиновник высокого ранга заявил Politico, что выбор сенатора Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии может стать «катастрофой для Украины».
До этого Вэнс заявлял, что Трамп при победе на выборах проведет с Россией переговоры для завершения конфликта на Украине.
Как говорится в сообщении, по данным средств объективного контроля, ВСУ перебросили в Часов Яр группу иностранных наемников, некоторые из которых находятся на переднем крае обороны, передает ТАСС.
По данным силовых структур, радиоперехваты фиксируют переговоры на английском и немецком языках.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что укрепрайон украинских войск, в котором находились, предположительно, иностранные наемники, уничтожен в Часовом Яре.