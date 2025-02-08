  • Новость часаПо факту крупного пожара на бывшем электрозаводе в Москве возбуждено дело
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    США пытаются выбить самое слабое звено БРИКС
    Военный эксперт рассказал о неудачной тактике ВСУ при отступлении из Дзержинска
    Эксперт объяснил, к чему приведет выход стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ
    ГАИ изъяла сотни электровелосипедов у курьеров в Москве
    Российский кабель оборвался в исключительной экономической зоне Финляндии
    Россия отказалась платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН
    Премьер Грузии назвал маловероятным восстановление дипотношений с Россией
    Захарова прокомментировал «пикантную ситуацию» вокруг четы Макрон
    Умер актер Владимир Подоляк
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему на Украине не будет ни выборов, ни переговоров

    С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков По кому ударят торговые войны США

    «Пошлинная дипломатия» нового руководства США окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль.

    7 комментариев
    8 февраля 2025, 23:41 • Новости дня

    Выход стран Балтии из БРЭЛЛ назвали ударом по себе

    Британский политик назвал ударом по себе выход стран Балтии из БРЭЛЛ

    Tекст: Максим Попов

    Прибалтийские страны, выйдя из международного электрического кольца БРЭЛЛ (между Белоруссией, Россией, Эстонией, Латвией, Литвой), нанесли удар по самим себе, заявил лидер британской правопопулистской партии «Наследие» Дэвид Кертен.

    «Страны Балтии бьют по своим же лицам», – заявил Кертен, подчеркивая, что данный шаг может нанести ущерб энергетической безопасности и стабильности прибалтийских государств, передает РИА «Новости».

    По его мнению, это решение может привести к увеличению цен на электроэнергию и зависимость от других источников.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Литва завершила процесс отключения от единой энергосистемы БРЭЛЛ и приступила к изолированной работе электросетей до синхронизации с ЕС, запланированной на 9 февраля.

    До этого Эстония, Латвия и Литва подготовили уведомление для России о выходе из единой энергосистемы. В Эстонии перед выходом из энергосистемы с Россией вышли из строя две ТЭС. Энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы из-за выхода стран Балтии из единого энергетического кольца с Россией и Белоруссией.

    8 февраля 2025, 16:05 • Новости дня
    Politico: Теневой флот в Балтийском море будут задерживать по «новым законам»

    Politico: Финляндия, Эстония, Литва и Латвия намерены задерживать суда по «новым законам»

    Politico: Теневой флот в Балтийском море будут задерживать по «новым законам»
    @ Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Финляндия, Эстония, Литва и Латвия планируют использовать международные законы для задержания «теневых судов», подозреваемых в якобы незаконной перевозке нефти, сообщает Politico.

    Издание пишет, что балтийские страны намерены воспользоваться международным правом для задержания российских судов, сообщает Ura.Ru.

    По словам дипломатов и чиновников Евросоюза, Финляндия, Эстония, Литва и Латвия подозревают российский «теневой флот» в незаконной перевозке нефти. Они рассматривают возможность захвата судов «по экологическим или пиратским причинам».

    Балтийские страны планируют разработать новые законы, чтобы перехватывать больше судов. Чиновники и дипломаты сообщили, что из-за использования «теневого флота» западные санкции оказываются неэффективными. По их оценкам, почти 50% санкционной торговли российской нефтью проходит через Финский залив.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страны НАТО будут искать правовые решения для контроля судов за пределами своих территориальных вод в Балтийском море.

    Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что НАТО пытается блокировать Россию на Балтике и парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях.

    Заместитель главы МИД Александр Грушко подчеркнул, что Россия не допустит превращения Балтийского моря во «внутреннее озеро» НАТО, поскольку это противоречит интересам Москвы.

    Военные корабли НАТО начали патрулирование в Балтийском море в рамках миссии «Балтийский часовой».

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    8 февраля 2025, 19:28 • Новости дня
    Российский кабель оборвался в исключительной экономической зоне Финляндии

    Российский кабель оборвался в Финском заливе в исключительной экономической зоне Финляндии

    Российский кабель оборвался в исключительной экономической зоне Финляндии
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Финском заливе в исключительной экономической зоне Финляндии оборвался российский кабель, финская береговая охрана проследила за его ремонтом.

    В Финском заливе, в исключительной экономической зоне Финляндии, произошел обрыв российского кабеля. Береговая охрана Финляндии подтвердила данную информацию и заявила, что наблюдает за проведением ремонтных работ.

    Российское судно приступило к ремонтным работам, выполняя все необходимые условия, выдвинутые для работы в исключительной экономической зоне Финляндии.передает «Интерфакс».

    Заместитель командующего береговой охраной Финского залива Илья Ильин сообщил, что российская сторона уведомила финскую сторону о прорыве кабеля заранее. Уведомление было составлено в полном соответствии с условиями разрешения на проведение работ в водах Финляндии.

    По данным агентства STT, береговая охрана Финляндии отказалась раскрыть дополнительные детали касательно типа и функций кабеля, отметив, что это ответственность его владельцев.

    Ранее латвийские военно-морские силы обнаружили мальтийский сухогруз Michalis San на месте повреждения подводного кабеля между Латвией и Швецией, но не зафиксировали подозрительной активности.

    До этого в Балтийском море был поврежден еще один подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию, что вызвало подозрения в причастности китайского судна.

    В Госдуме объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике.

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    8 февраля 2025, 17:31 • Видео
    Меркель: Нельзя допустить победы России

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала ряд заявлений о конфликте вокруг Украины, в частности, призвала «не допустить победы России». Однако с этим заявлением все не так просто, как кажется на первый взгляд. Через две недели в Германии выборы, вся публичная политика подчинена им, а Меркель работает против «ястребов».

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    8 февраля 2025, 12:01 • Новости дня
    Путин поручил разработать меры против преступных звонков с Украины
    Путин поручил разработать меры против преступных звонков с Украины
    @ Ruslan Yarocky/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке преступных телефонных вызовов, исходящих с Украины и других недружественных стран.

    Глава государства распорядился разработать меры по блокировке преступных звонков с территорий Украины и других недружественных стран, передает РИА «Новости».

    Это поручение основано на итогах заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло 10 декабря 2024 года.

    В рамках поручения подчеркивается необходимость разработки дополнительных мер для защиты прав и законных интересов российских граждан от преступных посягательств, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий.

    Срок выполнения поручения назначен на 1 июля 2025 года, ответственными за его выполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.

    Ранее эксперт Роман Силантьев заявил, что не менее 40% украденных украинскими колл-центрами у россиян средств используется для финансирования ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники используют адреса, отличающиеся одним символом от настоящих доменов, чтобы обмануть пользователей, правоохранительные органы раскрыли сеть узлов связи в Барнауле, которую мошенники использовали для реализации схем с банковскими счетами и соцсетями, а за 11 месяцев 2024 года россияне, ставшие жертвами дистанционных мошенничеств, потеряли 168 млрд рублей.

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    8 февраля 2025, 16:15 • Новости дня
    Обнаженная по пояс активистка Femen прервала митинг с Орбаном и Ле Пен в Мадриде

    Обнаженная по пояс активистка Femen ворвалась на митинг с Орбаном и Ле Пен в Мадриде

    Обнаженная по пояс активистка Femen прервала митинг с Орбаном и Ле Пен в Мадриде
    @ SERGIO PEREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обнаженная по пояс активистка Femen ворвалась на мероприятие в отеле Мадрида, где собрались около 2 тыс. сторонников правоконсервативных партий, сформировавших фракцию Европарламента «Патриоты Европы».

    Обнаженная по пояс активистка группы Femen попыталась помешать проведению мероприятия в Мадриде с участием европейских политиков, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Женщина ворвалась в зал, но была быстро выведена сотрудниками службы безопасности, передает ТАСС.

    Мероприятие, организованное под лозунгом «Сделаем Европу снова великой», собрало около 2 тыс. сторонников. На встрече выступали европейские спикеры, которые среди прочего защищали традиционные ценности. Лозунг мероприятия намекал на предвыборный призыв президента США «Сделаем Америку снова великой».

    Фракция «Патриоты Европы», в которую входят 84 депутата из 14 партий из 12 стран, была сформирована по итогам выборов в Европарламент в 2024 году. Эта фракция стала третьей по численности в Европарламенте после Европейской народной партии и «Прогрессивного альянса социалистов и демократов». Инициатором ее создания выступил Виктор Орбан, возглавляющий правящую партию Венгрии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз».

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    8 февраля 2025, 12:38 • Новости дня
    СМИ: Украине придется уступить территории перед мирным соглашением

    Asia Times: Украине придется уступить территории перед мирным соглашением

    СМИ: Украине придется уступить территории перед мирным соглашением
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Александра Юдина

    Перед началом мирного процесса Украине придется отказаться от Донецкой и Луганской областей, а также от части Херсонской и Запорожской областей, что может стать основой для долгосрочного мирного соглашения, пишет Asia Times.

    Согласно публикации, Украине придется уступить обширные территории перед заключением мирного соглашения с Россией, передает РИА «Новости».

    В статье говорится, что для успешного перемирия и последующего долгосрочного мира Украина должна будет отказаться от всех территорий Донецкой и Луганской областей, а также от частей Херсона и Запорожья, и уйти с Курского направления.

    Дополнительно, обозреватель выразил мнение, что Белому дому необходимо будет дать обещание российским властям о том, что Украине никогда не предложат членство в НАТО. Это условие является важным фактором в поддержании стабильности в регионе и может способствовать продвижению мирного процесса.

    Американский спецпосланник Кит Келлог заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта потребует компромиссов со стороны обеих стран, однако сделка не удовлетворит все стороны.

    Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что мирные переговоры по украинскому конфликту не начнутся в ближайшие недели из-за продолжающихся обсуждений гарантий безопасности Украине с партнерами.

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова к диалогу с США в режиме «жесткого торга» по вопросу Украины с учетом реалий на земле.

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    8 февраля 2025, 09:58 • Новости дня
    Бербок выступила против санкций США в отношении Международного уголовного суда

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Германии Анналена Бербок выразила обеспокоенность возможным закрытием Международного уголовного суда, считая, что это «принесет радость российскому президенту Владимиру Путину».

    По ее словам, прекращение работы МУС «станет радостью для президента России», передает РИА «Новости».

    Это заявление было сделано в контексте обострения международной напряженности вокруг работы суда.

    Бербок подчеркнула, что поддержка международного права и деятельность Международного уголовного суда являются приоритетами для Германии в области безопасности.

    Ранее президент США подписал указ, предусматривающий применение санкций против Международного уголовного суда. Международный уголовный суд выразил решительное осуждение этим санкциям и решил продолжить работу, несмотря на давление.

    В Кремле отметили, что Россия не признает Международный уголовный суд и считает санкции США против него «не своим делом».

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    8 февраля 2025, 17:09 • Новости дня
    Посол в Австрии оценил перспективу поставок российского газа в Европу

    Посол Любинский допустил возможные масштабных переговоры с Европой по газу

    Tекст: Вера Басилая

    Возобновление переговоров о поставках российского газа в Европу будет связано с масштабными соглашениями, в которых Австрия может играть лишь второстепенную роль, что связано с утратой ее влияния, заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский.

    Любинский подчеркнул, что Вена, как ключевой газовый хаб, утратила свое влияние из-за собственных решений, и теперь австрийцам придется справляться с последствиями самостоятельно. Он добавил, что Россия не проявляет инициативы для восстановления прежних контактов, так как диалог был разорван не по ее вине. В случае, если Австрия в будущем проявит заинтересованность, Москва будет исходить из текущих условий, но пока оснований для односторонних шагов не усматривается, передает РИА «Новости».

    По его словам, в случае, если переговоры о поставках российского газа в Европу возобновятся, то они будут масштабными, и Австрии достанется там «второстепенная роль».

    В январе 2023 года австрийская компания OMV инициировала арбитраж в Стокгольме по контракту на поставку газа, требуя компенсацию убытков от «Газпром экспорта» из-за непредсказуемых поставок. Согласно контракту, заключенному в 2006 году и истекающему в 2040 году, OMV претендовала на возмещение ущерба. Поставки российского газа прекратились после решения Стокгольмского арбитража, по которому OMV присудили 230 млн евро за недопоставки газа по германскому контракту, а компания решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок, что привело к невыполнению платежных обязательств.

    Ранее австрийская компания OMV заявила, что выиграла арбитражное разбирательство в Стокгольме против «Газпром экспорта» по контракту на поставку газа в Австрию.

    Также сообщалось, что австрийская энергетическая компания OMV расторгла долгосрочный контракт с компанией «Газпром экспорт» на поставку природного газа.

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    8 февраля 2025, 09:38 • Новости дня
    Запасы газа в Европе упали ниже 50% на фоне холодов

    Tекст: Александра Юдина

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 50%, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы упали ниже 50%, достигнув отметки в 49,99% на фоне рекордных темпов отбора запасов в феврале и холодной погоды, передает ТАСС.

    В текущем сезоне отопительный период начался 29 октября 2024 года – на десять дней раньше, чем в прошлом году. С начала сезона европейские страны отобрали из хранилищ 53,2 млрд кубометров газа, что значительно превышает объемы закачки перед осенне-зимним периодом, составившие чуть более 41 млрд кубометров.

    Прошлый отопительный сезон закончился 31 марта 2024 года, когда уровень запасов в хранилищах составил 58,44%. Для сравнения, в предыдущие годы аналогичные запасы в это время года были выше, что указывает на растущие вызовы для европейских энергетиков.

    Особенно сложными оказались 2018 и 2022 годы, когда запасы газа падали до критических уровней ниже 18% и 26% соответственно.

    В пятницу цена газа в Европе на Лондонской бирже ICE превысила 600 долларов за тысячу кубометров, что стало первым таким случаем с 13 октября 2023 года.

    Ранее стало известно, что запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 52%, хотя поступления сжиженного природного газа с терминалов в трубопроводы достигли рекордного уровня. Газета Financial Times писала, что несколько стран Евросоюза предложили возобновить поставки российского газа для снижения цен на энергоносители и содействия урегулированию конфликта на Украине.

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    8 февраля 2025, 18:04 • Новости дня
    Орбан назвал поддержку Украины вливанием денег в «безнадежную войну»

    Орбан назвал поддержку Украины безнадежной и раскритиковал Брюссель за миграционную политику

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Европейский Союз в безрассудной поддержке Украины, назвав ее вливанием средств в «безнадежную войну», и раскритиковал миграционную политику Брюсселя.

    «Мы вливаем наши деньги в Украину, в безнадежную войну, а Европу наводняют нелегальные иммигранты», – цитирует РИА «Новости» Орбана.

    Он отметил, что Европа сталкивается с проблемой нелегальной миграции, и обвинил Брюссель в открытии дверей для нелегалов. Орбан сделал это заявление на мероприятии в Мадриде, где собрались представители правоконсервативных сил Европы.

    В своем выступлении венгерский премьер заявил, что старая эпоха закончилась и ультраправые партии становятся политической силой будущего. По его словам, недавно их «называли еретиками» и считали прошлым, но теперь стало очевидно, что они представляют будущее.

    В 2024 году представители нескольких европейских консервативных и ультраправых партий, включая Орбана, объявили о формировании политического альянса «Патриоты за Европу» в Европейском парламенте. В новый альянс вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран, включая Нидерланды, Францию, Испанию и Италию.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял изданию Neue Zurcher Zeitung, что Венгрия находилась под постоянным давлением со стороны США и Евросоюза из-за своих позиций по миграции, гендерным вопросам и ситуации на Украине.

    До этого Орбан выразил недовольство политикой Брюсселя, призвав к переменам и прекращению конфликта на Украине.

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    8 февраля 2025, 13:32 • Новости дня
    Der Spiegel сообщил о неспособности ЕС быстро перебрасывать войска внутри союза

    Der Spiegel сообщил о неспособности стран ЕС быстро перебрасывать войска при конфликте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Государства Европейского союза в случае конфликта не смогут оперативно перебрасывать войска внутри ЕС, несмотря на значительные инвестиции в оборону, говорится в докладе Европейской счетной палаты, на который ссылается Der Spiegel.

    Как сообщает ТАСС, журнал Der Spiegel раскрыл детали доклада Европейской счетной палаты, который указывает на неспособность стран ЕС быстро перебрасывать войска и тяжелую технику в случае конфликта. Несмотря на миллиардные инвестиции в оборону, проблемы по-прежнему остаются нерешенными.

    План действий ЕС, принятый в ноябре 2022 года, оказался неэффективным. По данным Европейской счетной палаты, Еврокомиссия не провела тщательную оценку потребностей перед составлением плана, что привело к отсутствию надежной оценки финансирования. В результате бюджет на военную мобильность в 1,7 млрд евро уже практически исчерпан, и дефицит сохраняется до конца 2027 года.

    Отмечается, что проекты для финансирования отбирались до определения приоритетов, и не всегда учитывались стратегически важные области. Проблемы усугубляются бюрократическими препятствиями, такими как ограничения на передвижение тяжелой техники из-за местных законов о дорожном движении. В одном из случаев для транспортировки техники пришлось совершать большой крюк, чтобы избежать обрушения моста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва начала раздувать исторические мифы про Калининград, а генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение, что страны Евросоюза не смогут самостоятельно защищать себя без помощи США, отметив важность их участия для европейской обороны.

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    8 февраля 2025, 15:58 • Новости дня
    В Вологодской области подавили украинский БПЛА

    В Шекснинском районе Вологодской области подавлен украинский БПЛА

    Tекст: Александра Юдина

    БПЛА самолетного типа был обнаружен и подавлен в Шекснинском районе Вологодской области, сообщил глава региона Георгий Филимонов.

    В своем Telegram-канале он указал, что аппарат упал в лесном массиве, и на месте работают экстренные службы.

    Филимонов отметил, что действия по подавлению БПЛА прошли успешно, и в результате происшествия никто не пострадал.

    Он также подчеркнул, что сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место падения для проведения всех необходимых мероприятий по обеспечению безопасности и устранению возможных угроз.

    Ранее в Первомайском районе Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации из-за повреждений многоквартирных домов в результате ночной атаки беспилотников ВСУ.

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    8 февраля 2025, 12:19 • Новости дня
    В России завершился первый поток «Высшей школы управления в сфере культуры»

    Tекст: Александра Юдина

    В России завершился первый поток программы «Высшая школа управления в сфере культуры», объединившей топ-управленцев в сфере культуры страны, с итоговым «дипломным» проектом.

    Первый поток программы «Высшая школа управления в сфере культуры», реализуемой Минкультуры России и управлением президента России по общественным проектам, завершился в феврале 2024 года.

    Участниками стали 80 человек из 34 регионов, включая министров культуры и руководителей региональных культурных институций.

    Обучение длилось почти год и состояло из восьми модулей, каждый из которых проходил на крупных образовательных и культурных площадках по всей стране. Участники изучали навыки талант-менеджмента, управления кадровым потенциалом и продвижения проектов, а также знакомились с региональной спецификой культурных инициатив.

    Министр культуры Ольга Любимова отметила, что «интерес к программе возрастал в геометрической прогрессии», и на второй поток количество заявок увеличилось в пять раз.

    «Конкурс стал составлять 34 человека на место», – добавила она.

    Заместитель Министра культуры Сергей Першин подчеркнул важность горизонтальных связей, образовавшихся между участниками программы. Он выразил радость по поводу того, что участники стали «семьей», что, по его мнению, шире традиционных родственных связей.

    Завершающий модуль программы прошел в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

    Программа направлена на создание механизма отбора и развития кандидатов на управленческие позиции в сфере культуры и искусства.

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    8 февраля 2025, 12:53 • Новости дня
    Лекторы Общества «Знание» представили молодежи прорывные исследования России

    Tекст: Александра Юдина

    Ко Дню российской науки Общество «Знание» запустило акцию, охватившую регионы России и зарубежные страны, с лекциями о достижениях российских ученых и интерактивными мероприятиями.

    В День российской науки 8 февраля общество «Знание» запустило акцию в рамках проекта Знание.Наука, указано на сайте российского общества.

    Мероприятия, включающие лекции, видеоконтент и викторины, прошли не только в России, но и за рубежом. Они посвящены достижениям российских ученых и инноваторам, а также направлены на популяризацию науки среди молодежи.

    Научно-просветительские события привлекли более 7,5 тыс. школьников и студентов за первую неделю. За рубежом лекции прошли на Кубе, в Мексике и Гватемале. В России ведущие ученые и деятели государства, такие как Михаил Малахов и Наталья Якимова, провели лекции на разные темы.

    Отдельные мероприятия состоялись в регионах, включая профориентационные курсы и интерактивные активности. В Ивановской области прошла викторина «Научный вопрос», а в Туве – экскурсия по Центру биосферных исследований. Ульяновская область организовала дегустацию чая, а в Карачаево-Черкесии через искусство познакомили с наукой.

    Также в Национальном центре «Россия» пройдет крупное мероприятие с участием более 400 представителей образовательных организаций, организованное совместно с Министерством науки и высшего образования России, и включает панельные дискуссии и интерактивные квизы.

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    8 февраля 2025, 13:42 • Новости дня
    Фадеев: Поручения Путина отразили темы встречи с СПЧ

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений для Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.

    По его словам, все темы, поднятые на декабрьской встрече с президентом, нашли свое отражение в перечне поручений, передает ТАСС.

    Фадеев также добавил, что СПЧ традиционно участвует в работе по выполнению поручений президента совместно с министерствами, ведомствами и организациями, которым они адресованы.

    В ближайшее время планируется содержательное обсуждение перечня поручений в президиуме совета и назначение ответственных за взаимодействие с властными институтами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность освобождения благотворительных организаций от уплаты НДС, поручил обеспечить сохранение жилья за военными, участвующими в зонах специальной военной операции и контртеррористической операции, а также поручил разработать меры противодействия преступным телефонным звонкам, осуществляемым с территории Украины.

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    8 февраля 2025, 22:03 • Новости дня
    ВСУ обстреляли район с мирными жителями в Макеевке

    При обстреле жилого района в Макеевке погиб мирный житель

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ обстреляли центр Макеевки в ДНР, в результате чего пострадали мирные жители и повреждены жилые дома, говорится в сообщении СК по объединенной группировке войск.

    «В ходе осмотра установлено, что повреждения получили многоквартирные жилые дома, легковые автомобили, а также объекты гражданской инфраструктуры, в которых выбито остекление и разрушен фасад. Противник вел огонь по жилому кварталу, где отсутствует вооружение и военная техника», – приводит ТАСС цитату Следкома.

    По данным ведомства, жертвой обстрела стал один мирный житель. Еще не менее трех человек, включая ребенка, получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Представители СК отметили, что информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

    На месте происшествия оперативно прибыли студенты-спасатели из регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Они занимались сбором осколков и обеспечением защиты теплового контура поврежденных зданий.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела ВСУ центра Макеевки днем 8 февраля погибла молодая девушка, еще десять человек, включая ребенка, получили ранения. МИД призвал международные структуры осудить обстрел Макеевки. По словам официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой, молчание международных структур в связи очередным терактом ВСУ сравнимо с соучастием в преступлениях.

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