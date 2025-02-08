Выход стран Балтии из БРЭЛЛ назвали ударом по себе

Британский политик назвал ударом по себе выход стран Балтии из БРЭЛЛ

Tекст: Максим Попов

«Страны Балтии бьют по своим же лицам», – заявил Кертен, подчеркивая, что данный шаг может нанести ущерб энергетической безопасности и стабильности прибалтийских государств, передает РИА «Новости».

По его мнению, это решение может привести к увеличению цен на электроэнергию и зависимость от других источников.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Литва завершила процесс отключения от единой энергосистемы БРЭЛЛ и приступила к изолированной работе электросетей до синхронизации с ЕС, запланированной на 9 февраля.

До этого Эстония, Латвия и Литва подготовили уведомление для России о выходе из единой энергосистемы. В Эстонии перед выходом из энергосистемы с Россией вышли из строя две ТЭС. Энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы из-за выхода стран Балтии из единого энергетического кольца с Россией и Белоруссией.