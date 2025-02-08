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Выход стран Балтии из БРЭЛЛ назвали ударом по себе
Британский политик назвал ударом по себе выход стран Балтии из БРЭЛЛ
Прибалтийские страны, выйдя из международного электрического кольца БРЭЛЛ (между Белоруссией, Россией, Эстонией, Латвией, Литвой), нанесли удар по самим себе, заявил лидер британской правопопулистской партии «Наследие» Дэвид Кертен.
«Страны Балтии бьют по своим же лицам», – заявил Кертен, подчеркивая, что данный шаг может нанести ущерб энергетической безопасности и стабильности прибалтийских государств, передает РИА «Новости».
По его мнению, это решение может привести к увеличению цен на электроэнергию и зависимость от других источников.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Литва завершила процесс отключения от единой энергосистемы БРЭЛЛ и приступила к изолированной работе электросетей до синхронизации с ЕС, запланированной на 9 февраля.
До этого Эстония, Латвия и Литва подготовили уведомление для России о выходе из единой энергосистемы. В Эстонии перед выходом из энергосистемы с Россией вышли из строя две ТЭС. Энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы из-за выхода стран Балтии из единого энергетического кольца с Россией и Белоруссией.