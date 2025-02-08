Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.3 комментария
Энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим
Энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим после изменений
Энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы из-за выхода Латвии, Литвы и Эстонии из единого энергетического кольца с Россией и Белоруссией, сообщает Минэнерго.
По данным ведомства, энергосистема Калининградской области начала работать в автономном режиме после того, как Латвия, Литва и Эстония вышли из единого энергетического кольца с Россией и Белоруссией, передает ТАСС.
По данным министерства, суммарная мощность электростанций в Калининградской области составляет 1,88 ГВт. Это более чем в два раза превышает пиковое энергопотребление региона, что позволяет обеспечивать стабильное энергоснабжение.
В Минэнерго отметили, что подготовка региона к автономной работе была проведена благодаря своевременным решениям правительства и президента России.
В период с 2016 по 2020 годы в регионе построили четыре новых объекта генерации, включая Маяковскую, Талаховскую, Прегольскую и Приморскую ТЭС. Также был реализован масштабный проект по строительству и реконструкции сетевой инфраструктуры.
Ежегодные испытания системы на автономную работу, проводимые в течение пяти лет, подтвердили техническую готовность оборудования к работе в новых условиях.
Ранее Калининградская область подтвердила полную готовность энергосистемы к автономной работе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году операторы электросетей стран Балтии подписали уведомление России и Белоруссии о выходе из единой электроэнергетической системы БРЭЛЛ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские энергетики обеспечили надежность энергосистемы БРЭЛЛ после синхронизации стран Балтии с ЕС.