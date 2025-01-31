В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».0 комментариев
Песков сообщил о принятых Россией мерах для надежности системы БРЭЛЛ
Российские энергетики обеспечили надежность энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ) после синхронизации стран Балтии с ЕС, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что данные планы были давно анонсированы и требовали определенных мер как со стороны российских, так и зарубежных энергетиков, передает ТАСС.
«В данном случае мы приняли все меры для обеспечения бесперебойной, надежной работы нашей объединенной энергосистемы», – заявил представитель Кремля.
Песков от дальнейших комментариев отказался, сославшись на то, что вся необходимая информация уже была озвучена.
Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что в стране ожидаются трехдневные отключения электричества после выхода из БРЭЛЛ.
До этого операторы электросетей стран Балтии подписали уведомление России и Белоруссии о выходе из единой электроэнергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы.