Песков сообщил о принятых Россией мерах для надежности системы БРЭЛЛ

Tекст: Вера Басилая

Песков отметил, что данные планы были давно анонсированы и требовали определенных мер как со стороны российских, так и зарубежных энергетиков, передает ТАСС.

«В данном случае мы приняли все меры для обеспечения бесперебойной, надежной работы нашей объединенной энергосистемы», – заявил представитель Кремля.

Песков от дальнейших комментариев отказался, сославшись на то, что вся необходимая информация уже была озвучена.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что в стране ожидаются трехдневные отключения электричества после выхода из БРЭЛЛ.

До этого операторы электросетей стран Балтии подписали уведомление России и Белоруссии о выходе из единой электроэнергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы.