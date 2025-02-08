Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.3 комментария
Калининград подтвердил готовность энергосистемы региона к автономной работе
Калининградская область подтвердила полную готовность энергосистемы к автономной работе
В связи с выходом Прибалтики из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия) энергосистема Калининградской области перейдет на автономный режим с 8 февраля, энергетики подтвердили полную готовность, сообщает пресс-служба правительства региона.
Энергосистема Калининградской области может «надежно и самостоятельно функционировать, обеспечивая электроснабжение всех потребителей региона» в «изолированном режиме работы», передает РИА «Новости».
Все операции по переводу будут осуществляться диспетчерами Балтийского регионального диспетчерского управления по специальной программе Системного оператора с нулевым перетоком. Эта программа гарантирует безопасность перевода и пройдет незаметно для потребителей. На электростанциях области имеется необходимый и достаточный резерв мощности.
После перехода на изолированную работу нагрузку всех потребителей будут обеспечивать три электростанции: Калининградская ТЭЦ-2, Прегольская ТЭС и Талаховская ТЭС. Талаховская ТЭС будет также регулировать частоту в энергосистеме по команде диспетчера Балтийского РДУ.
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в Telegram, что энергосистема региона модернизируется более десяти лет по решению президента России Владимира Путина. Область способна не только обеспечивать текущие потребности, но и развивать потенциал за счет резервных мощностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году операторы электросетей стран Балтии подписали уведомление России и Белоруссии о выходе из единой электроэнергетической системы БРЭЛЛ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские энергетики обеспечили надежность энергосистемы БРЭЛЛ после синхронизации стран Балтии с ЕС.
В Эстонии шестой энергоблок Нарвской ТЭС и электростанция «Аувере» вышли из строя перед отключением Эстонии от единой энергосистемы с Россией и Белоруссией.