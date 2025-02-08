Калининградская область подтвердила полную готовность энергосистемы к автономной работе

Tекст: Антон Антонов

Энергосистема Калининградской области может «надежно и самостоятельно функционировать, обеспечивая электроснабжение всех потребителей региона» в «изолированном режиме работы», передает РИА «Новости».

Все операции по переводу будут осуществляться диспетчерами Балтийского регионального диспетчерского управления по специальной программе Системного оператора с нулевым перетоком. Эта программа гарантирует безопасность перевода и пройдет незаметно для потребителей. На электростанциях области имеется необходимый и достаточный резерв мощности.

После перехода на изолированную работу нагрузку всех потребителей будут обеспечивать три электростанции: Калининградская ТЭЦ-2, Прегольская ТЭС и Талаховская ТЭС. Талаховская ТЭС будет также регулировать частоту в энергосистеме по команде диспетчера Балтийского РДУ.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в Telegram, что энергосистема региона модернизируется более десяти лет по решению президента России Владимира Путина. Область способна не только обеспечивать текущие потребности, но и развивать потенциал за счет резервных мощностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году операторы электросетей стран Балтии подписали уведомление России и Белоруссии о выходе из единой электроэнергетической системы БРЭЛЛ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские энергетики обеспечили надежность энергосистемы БРЭЛЛ после синхронизации стран Балтии с ЕС.

В Эстонии шестой энергоблок Нарвской ТЭС и электростанция «Аувере» вышли из строя перед отключением Эстонии от единой энергосистемы с Россией и Белоруссией.