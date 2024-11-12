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    Кто и зачем хочет насильственно закрыть Абхазию от России
    Трамп решил создать альянс с папой Римским против Украины
    Франция решила передать Украине шесть истребителей Mirage
    Слова Шольца о финансировании Украины за счет немецких пенсионеров назвали ложью
    Таиланд получил приглашение стать партнером БРИКС
    Оппозиция в Абхазии разблокировала мосты в Сухуме
    Тайвань тайно передал Украине комплексы HAWK
    Экс-премьер Эстонии заявила о вреде перемирия на Украине
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Мат – более серьезная проблема, чем может показаться

    Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп подвигнет мир стоять на трех ногах

    Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему Россия сильнее Запада

    При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.

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    12 ноября 2024, 19:34 • Новости дня

    Зеленский решил рассмотреть на пост посла в США скандального дипломата

    В офисе Зеленского рассматривают назначение Мельника послом в США

    Зеленский решил рассмотреть на пост посла в США скандального дипломата
    @ dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Офис Зеленского рассматривает кандидатуру Андрея Мельника на пост посла Украины в США вместо Оксаны Маркаровой, чья отставка была запрошена республиканцами.

    Как сообщает ТАСС, Мельник известен своими скандальными высказываниями во время работы в Германии, где он занимал пост посла с 2015 по 2022 год. Помимо Мельника, среди кандидатов называются заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква и внештатный советник Тимофей Милованов.

    Оксана Маркарова, нынешний посол Украины в США, может быть заменена на фоне критики со стороны республиканцев. Они были недовольны визитом Зеленского в Пенсильванию, где его сопровождали только представители Демократической партии. Смена посла может произойти до инаугурации избранного президента Дональда Трампа в январе 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник послал к черту депутата Бундестага Ральфа Стенгера за его критику передачи Киеву кассетных боеприпасов.

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Мельника послом в Бразилии. Мельник был уволен с поста посла в Германии после скандала с оскорблением канцлера Олафа Шольца.

    Президент Украины Владимир Зеленский намерен сменить посла в США Оксану Маркарову из-за недовольства республиканцев.

    11 ноября 2024, 22:03 • Новости дня
    На Украине выстроились очереди у военкоматов

    На Украине заметили очереди у военкоматов из-за проблем с продлением отсрочек

    На Украине выстроились очереди у военкоматов
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Десятки людей собрались у военкоматов на Украине, поскольку электронные сервисы для продления отсрочек от мобилизации оказались недоступны или неисправны.

    У военкоматов на Украине выстроились огромные очереди, поскольку граждане не могут продлить отсрочку от мобилизации через электронные сервисы, передает  «Рамблер» со ссылкой на украинские СМИ.

    Сообщается, что срок отсрочек для большинства граждан истек 9 ноября, и на обновление данных предоставляется всего семь дней. По информации издания, решение вопроса неофициальным путем обходится в 700 долларов.

    Известно, что украинские власти анонсировали обновление отсрочек через национальное приложение «Резерв+» для отдельных категорий, таких как инвалиды и студенты. Однако этот функционал работает с перебоями. Приложение должно загружать информацию о наличии инвалидности из реестра Пенсионного фонда, но многие инвалиды получили статус через соцслужбу и теперь не могут подтвердить свое право на отсрочку.

    Напомним, 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз утвердил продление всеобщей мобилизации и военного положения на Украине на 90 дней.

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    12 ноября 2024, 11:12 • Новости дня
    Германский эксперт объяснил угрозы Мерца предъявить России ультиматум

    Политолог Рар: Мерц пребывает в превратных иллюзиях по поводу силы армии России

    Германский эксперт объяснил угрозы Мерца предъявить России ультиматум
    @ Frederic Kern/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Фридрих Мерц – один из тех политиков, которые пребывают в превратных иллюзиях относительно Российской армии. Если в 2025 году политик возглавит правительство Германии, то он может пойти на эскалацию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее кандидат в канцлеры Германии пригрозил России ультиматумом по Украине.

    «В экспертных кругах Германии примерно с середины 2022 года сложились весьма опасные убеждения, будто Украина при массированной западной помощи может и должна победить Россию. Есть мнение, что Москва якобы блефует по поводу применения своего ядерного оружия, и НАТО, если захочет, расправится с Российской Федерацией», – напомнил германский политолог Александр Рар.

    Он отметил, что председатель ХДС Фридрих Мерц – один из тех политиков, которые «пребывают в превратных иллюзиях». Собеседник также уточнил, что тем «немногим экспертам, которые пытаются говорить об обратном, затыкают рты». «Убедить Мерца в том, что Россия сдержанно воюет, чтобы ограничить жертвы, в царившей на Западе воинствующей атмосфере невозможно», – считает политолог.

    На этом фоне он обратил внимание, что США более трезво смотрят на ситуацию и не разрешают Владимиру Зеленскому использовать дальнобойное вооружение для атак вглубь российской территории. Кроме того, действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц исключает передачу ВСУ ракет Taurus, понимая последствия такого шага, добавил спикер.

    По мнению эксперта, Мерц в случае победы на выборах в 2025 году может пойти на эскалацию. Более того, поддержку он найдет среди европейских партнеров. «В этом отношении он не один. В отличие от США, лидеры Британии, Франции и Польши только и ждут, чтобы Берлин присоединился к их общей идее передать Украине наступательное вооружение. Они считают, что это позволит Киеву вернуть территории, которые перешли под контроль России», – заключил Рар.

    Ранее кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц пригрозил объявить России ультиматум. По словам председателя ХДС, в случае победы он предъявит Москве требование о прекращении в течение суток боевых действий. Если оно не будет выполнено, политик планирует передать Киеву крылатые ракеты Taurus и снять ограничения на использование переданных ВСУ вооружений.

    По мнению Мерца, подобные меры необходимы для обеспечения безопасности в Европе и поддержки Киева. По его словам, эти шаги помогут в быстром урегулировании конфликта и восстановлении мира в регионе. «Наша линия должна быть такой: Германия должна сделать все возможное, чтобы Украина была в состоянии успешно защищаться», – сказал политик в интервью журналу Stern.

    В то же время он выразил готовность провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Действующий канцлер Германии Олаф Шольц также заявлял, что «подходящее время» для телефонного разговора с президентом России скоро наступит. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял риторику Шольца желанием сохранить пост канцлера.

    На этом фоне Дмитрий Медведев подчеркнул, что поставка Киеву немецких ракет не поменяет ход боевых действий, но увеличит риск перехода конфликта «в самую опасную стадию». «Вообще говоря, просто удивительно, до какой степени нынешнее поколение европейских политиков хочет затащить войну на свою территорию. Причем к явной радости американцев и вопреки пожеланиям своих собственных народов. Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать. Опытные, да и просто умные лидеры Европы ушли в историю. Пришли ничтожества с завышенной самооценкой», – написал он в своем Telegram-канале.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    12 ноября 2024, 02:02 • Новости дня
    Кандидат в канцлеры Германии пригрозил России ультиматумом по Украине

    Stern: Кандидат в канцлеры Германии пригрозил России ракетами из-за боевых действий на Украине

    Кандидат в канцлеры Германии пригрозил России ультиматумом по Украине
    @ Frederic Kern/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Кандидат в канцлеры Германии от ХДС Фридрих Мерц заявил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум, требуя прекратить боевые действия на Украине, и пообещал поставки крылатых ракет Киеву в случае отказа, сообщил Stern.

    По информации журнала, Мерц подчеркнул, что если ультиматум не будет выполнен, Германия поставит Киеву крылатые ракеты Taurus и снимет запрет на использование дальнобойного оружия вглубь российских территорий, передает Ura.ru.

    Как отметил политик, подобные меры необходимы для обеспечения безопасности в Европе и поддержки Украины. По его словам, эти шаги должны помочь в быстром урегулировании конфликта и восстановлении мира в регионе, говорится в материале.

    Заявление Мерца подчеркивает его решительную позицию по отношению к текущей ситуации на Украине, а также стремление к активным действиям для достижения стабильности в Европе, уточнили немецкие обозреватели.

    Напомним, 10 ноября Мерц назвал действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца «хромой уткой».

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    12 ноября 2024, 10:10 • Новости дня
    Силы ВСУ к югу от Курахово оказались в клещах

    Украинские силы в Елизаветовке и Ильинке к югу от Курахово попали в клещи и отрезаны от снабжения

    Силы ВСУ к югу от Курахово оказались в клещах
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Группировки ВСУ в населенных пунктах Елизаветовка и Ильинка к югу от Курахово отрезаны от основных сил и снабжения, что вынуждает их пытаться выходить малыми группами под огневым контролем российских войск.

    Группировки украинских сил, находящиеся в населенных пунктах Елизаветовка и Ильинка, оказались в клещах, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, эти подразделения отрезаны от основных сил и лишены подвоза провизии, что создает для них крайне сложные условия.

    В силовых структурах уточнили, что украинские военные пытаются покинуть окруженные населенные пункты малыми группами. Однако все пути, по которым они могут двигаться, находятся под огневым контролем Вооруженных сил Российской Федерации, что значительно осложняет попытки отступления.

    Ранее сообщалось, что российские штурмовые отряды вошли в восточную часть города Курахово в ДНР, где идут ожесточенные бои. Вооруженные силы Украины намерены укрепить оборону на Кураховском и Красноармейском направлениях, сообщал Владимир Зеленский.

    Российские войска продвигаются на всех участках фронта в Донецкой народной республике, отмечал глава региона Денис Пушилин.

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    12 ноября 2024, 14:48 • Новости дня
    Тайвань тайно передал Украине комплексы HAWK

    Forbes: Тайвань тайно поставил ВСУ 15 батарей зенитных ракетных комплексов HAWK

    Тайвань тайно передал Украине комплексы HAWK
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Тайвань тайно передал Украине 15 батарей зенитных ракетных комплексов HAWK с шестью пусковыми установками каждая, чтобы поддержать украинскую противовоздушную оборону в условиях перевода кадров в пехоту, сообщает Forbes.

    Тайвань передал украинским вооруженным силам комплексы противовоздушной обороны HAWK, сообщает Forbes. Обозреватель Дэвид Экс отметил, что остров тайно поставил Украине батареи зенитных ракет HAWK, что может существенно укрепить украинскую ПВО.

    По словам бывшего чиновника Пентагона Тони Ху, Тайвань передал лишние батареи этих комплексов, что делает его ключевым игроком в поддержке украинских ВВС. «Тайвань, возможно, без особой шумихи стал одним из главных спасителей украинских ВВС», – заявил Ху.

    Как сообщает издание, на вооружении ВСУ могли оказаться 15 батарей ЗРК HAWK, каждая из которых оснащена как минимум шестью пусковыми установками, способными запускать три ракеты. Это происходит на фоне перевода кадров из ПВО в пехоту, что ранее отмечала депутат Рады Марьяна Безуглая и подтвердил экс-спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, У Чжунда, ветеран спецназа Тайваня, погиб в ходе боевых действий на Украине в результате ночной операции у Авдеевки подтвердил представитель внешнеполитического ведомства Тайваня.

    Skydio, крупнейший производитель беспилотников в США, столкнулась с кризисом поставок из-за китайских санкций, запрещающих поставки ключевых компонентов, включая батареи. Компания Skydio начала ограничивать продажи аккумуляторов для своих дронов и продолжает поддержку Тайваня, несмотря на санкции, что отразится на клиентах.

    США начинают поставки особо ценных вооружений на Тайвань, включая комплексы HIMARS, которые также интересуют Украину.

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    12 ноября 2024, 04:12 • Новости дня
    Российский снайпер одним выстрелом уничтожил троих украинских военных

    Снайпер спецназа «Днепр» нейтрализовал группу украинских военных из винтовки 12,7 мм

    Tекст: Максим Попов

    Снайпер войскового спецназа «Днепр» одним выстрелом поразил группу украинских военных из тяжелой винтовки калибра 12,7 мм.

    Как сообщает РИА «Новости», снайпер войскового спецназа группировки «Днепр» с позывным «Черный» уничтожил группу украинских военных одним выстрелом из тяжелой винтовки калибра 12,7 миллиметров. По его словам, в момент выстрела группа военных находилась возле машины, и сразу несколько человек были поражены.

    В интервью «Черный» отметил значительный прогресс в вооружении российских снайперов за время проведения спецоперации. Он подчеркнул, что новые тяжелые винтовки позволяют работать на больших дистанциях более продуктивно благодаря своей мощности и улучшенным прицелам. «Обнаружили группу людей возле машины. Произвели выстрел. С одного выстрела, то есть из тяжелого оружия, там 2-3 человека упало, рухнуло», – рассказал он.

    Также снайпер отметил, что эффективная дальность работы новой винтовки составляет до 2,5 километров. Он добавил, что его собственная работа на расстояниях до 1,5 километра проводится уверенно и без нареканий по точности.

    До этого сообщалось, что российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области.

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    12 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    Украина планирует мобилизовать миллион человек до конца 2024 года
    Украина планирует мобилизовать миллион человек до конца 2024 года
    @ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские власти планируют мобилизовать 1 млн человек до конца 2024 года, включая инвалидов и психически нездоровых, с целью немедленной отправки на фронт.

    Украинские власти поставили задачу перед территориальными центрами комплектования мобилизовать 1 млн человек для отправки на фронт, передает «РИА Новости». Замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что мобилизация должна быть завершена до конца 2024 года. Основными регионами для набора станут Харьковская, Одесская, Днепропетровская области и подконтрольные Киеву районы Запорожской и Херсонской областей.

    По словам Лисняка, в Харьковскую область были направлены 20 тыс. сотрудников военкоматов из западных регионов Украины. Он отметил, что мобилизации подлежат даже те граждане, кто имеет бронь от призыва или непригоден к военной службе по здоровью, в том числе инвалиды и люди с психическими заболеваниями. Также, по его словам, мобилизация ведется среди заключенных, которых отправляют на наиболее опасные участки фронта.

    Лисняк также рассказал, что из сотрудников правоохранительных органов формируются стрелецкий и штурмовой батальоны «Лють», а сами силовики привлекаются к мобилизационным рейдам. Он отметил резкую эскалацию социального напряжения в Харьковской области, где увеличилось количество поджогов автотранспорта сотрудников ТЦК, полиции и военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине начали мобилизовать людей с туберкулезом и ВИЧ-инфицированных в ряды вооруженных сил, несмотря на их состояние здоровья. Руководители украинского военно-промышленного комплекса стали скрывать своих сотрудников от мобилизации, чтобы сохранить рабочие кадры на производствах.

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    12 ноября 2024, 12:45 • Новости дня
    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины

    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики ВПК Украины

    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, удары наносились по скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты шесть американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 71 беспилотник.

    С начала проведения специальной военной операции уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 35 622 беспилотника, 585 ЗРК, 19 176 танков и других бронемашин, 1487 боевых машин РСЗО, 17 723 орудия полевой артиллерии и минометов, 28 182 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили место проведения испытаний ОТР «Сапсан» ВСУ. А в прошлые выходные ВС России нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ.

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    12 ноября 2024, 10:54 • Новости дня
    Глава финского МИД выступила против «финляндизации» Украины
    Глава финского МИД выступила против «финляндизации» Украины
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Навязывание Украине нейтралитета по типу «финляндизации» не приведет к миру и может подорвать международную систему, заявила Reuters министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

    По ее словам, принуждение Украины к нейтралитету не приведет к мирному урегулированию конфликта, передают «Ведомости».

    Валтонен раскритиковала предложение о применении к Украине модели «финляндизации», основываясь на опыте своей страны после Второй мировой войны.

    «Это определенно не то, что я бы навязывала Украине. Определенно не в качестве первой альтернативы», – подчеркнула министр.

    Глава МИД также добавила, что принуждение Украины к принятию условий против ее воли разрушит международную систему.

    Ранее кандидат в канцлеры Германии от ХДС Фридрих Мерц заявил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум, требуя прекратить боевые действия на Украине, а в случае отказа пообещал поддержать поставки крылатых ракет Киеву.

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    12 ноября 2024, 16:20 • Новости дня
    Слова Шольца о финансировании Украины за счет немецких пенсионеров назвали ложью

    Berliner Zeitung: Шольц ложно обвинил Линднера в предложении сократить немцам пенсии ради помощи Киеву

    Слова Шольца о финансировании Украины за счет немецких пенсионеров назвали ложью
    @ Carsten Koall/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлера Германии Олафа Шольца обвинили во лжи после его заявления о том, что экс-министр финансов Кристиан Линднер якобы предлагал финансировать помощь Украине за счет пенсий немцев, сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на инсайдеров в партии СвДП.

    Издание сообщило, что Шольц допустил ложное заявление о предложении экс-министра финансов Линднера. По словам канцлера, Линднер предложил сократить пенсии для финансирования помощи Украине на 2025 год, передает РИА «Новости».

    По данным инсайдеров из Свободной демократической партии (СвДП), Линднер лишь обсуждал необходимость реформ для предотвращения бюджетных заимствований, которые могли бы затронуть индексацию пенсий. Линднер никогда не предлагал сокращение пенсий как таковых, отмечают они.

    В партийных кругах СвДП считают, что Шольц солгал, и сравнивают его с избранным президентом США Дональдом Трампом. Оппозиция в лице Христианско-демократического союза (ХДС) также осуждает заявления Шольца и планирует блокировать работу Бундестага до проведения досрочных выборов.

    Депутат ХДС/ХСС Ян-Марко Лучак в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил, что ни один пенсионер не потерял бы свои пенсии, если бы предложение Линднера было принято. Он считает, что ложь о пенсиях недопустима даже ради поддержки Украины.

    Напомним, Шольц обратился к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой об отставке министра финансов Кристиана Линднера, считая это необходимым для предотвращения ущерба стране. Уходящий в отставку министр финансов Германии раскритиковал канцлера Шольца за использование темы Украины для увеличения госдолга страны на 15 млрд евро.

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    11 ноября 2024, 20:30 • Новости дня
    Рогов заявил о подготовке ВСУ удара по дамбе в Васильевке

    Киев готовит удар по дамбе в Васильевке, чтобы обезопасить от наступления на Запорожье

    Рогов заявил о подготовке ВСУ удара по дамбе в Васильевке
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины планируют удар по дамбе в Васильевке, чтобы обезопасить себя от наступления на город Запорожье.

    Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует массированный удар по дамбе на реке Карачекрак в городе Васильевке Запорожской области, передает ТАСС. О подготовке удара сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    «У нас есть точно подтвержденная информация – документально – о том, что режим [Владимира] Зеленского готовит целенаправленный массированный удар по дамбе в городе Васильевка на реке Карачекрак. То есть это такая достаточно большая дамба, там много рядом жилых домов», – заявил Рогов.

    Он также отметил, что цель этой атаки – обезопасить от наступления ВС России на город Запорожье. На этом участке линия фронта особенно близка.

    Рогов подчеркнул, что планы Киева могут привести к серьезным последствиям для жителей Васильевки, так как дамба расположена в непосредственной близости от жилых домов. Рогов назвал эти действия провокацией и военным преступлением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден, скорее всего, не разрешит вооруженным силам Украины использовать западные ракеты для дальнобойных ударов по России, чтобы избежать дополнительного ущерба для своего президентства.

    Также стало известно о намерении Лондона и Парижа убедить США разрешить удары дальнобойными ракетами вглубь России и о желании Польши создать альянс с Британией и Францией для поддержки Украины.

    Украинский дипломат сообщил, что Россия и Украина при посредничестве Катара якобы начали переговоры о прекращении ударов по энергообъектам, но Киев не намерен отказываться от ударов по целям в России для оказания давления на Москву.

    Российский Военно-морской флот испытывает новый способ борьбы с безэкипажными катерами на Черноморском театре военных действий и научился защищаться от этой угрозы.

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    12 ноября 2024, 06:00 • Новости дня
    WSJ: Трамп рассматривает кандидатуру сенатора Рубио на пост госсекретаря США

    Стало известно о возможном назначении сенатора Рубио госсекретарем США при Трампе

    WSJ: Трамп рассматривает кандидатуру сенатора Рубио на пост госсекретаря США
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Окружение Дональда Трампа предполагает, что сенатор Марко Рубио станет новым госсекретарем США, сообщило издание The Wall Street Journal.

    По информации издания,  окружение избранного президента США Дональда Трампа ожидает назначения сенатора от Флориды Марко Рубио на пост госсекретаря. Источники полагают, что, хотя Трамп еще может пересмотреть свое решение, кандидатура Рубио его вполне устраивает, передает ТАСС.

    Известно, что Рубио, которому 53 года, входит в состав Сената с 2011 года. По данным американских СМИ, ранее Трамп рассматривал Рубио в качестве возможного вице-президента, но сделал выбор в пользу сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. В контексте украинского вопроса Рубио является сторонником переговоров, полагая, что это поможет разрешить конфликт.

    В апреле Рубио был среди 15 сенаторов-республиканцев, проголосовавших против выделения военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 95 млрд долларов. Тем не менее законопроекты были одобрены обеими палатами Конгресса и подписаны президентом Джо Байденом, говорится в материале.

    Напомним, до этого стало известно, что Трамп предложил конгрессмену Уолтцу пост помощника по нацбезопасности.

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    12 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    Экс-премьер Эстонии заявила о вреде перемирия на Украине

    Экс-премьер Эстонии Каллас уверена, что перемирие на Украине приведет к новому обострению

    Tекст: Денис Тельманов

    Кая Каллас, кандидат на пост главы дипломатии ЕС, высказалась против перемирия на Украине, считая, что это приведет к новому витку войны, как было с Минскими соглашениями.

    Кая Каллас, кандидат на пост главы дипломатии ЕС, заявила на слушаниях в Европарламенте, что перемирие на Украине будет вредным, так как оно приведет к новому обострению конфликта, сообщает ТАСС.

    Она привела в пример Минские соглашения, которые, по ее словам, только усилили войну. Каллас отметила, что краткосрочные мирные соглашения не способствуют долгосрочному миру, а приводят к затяжным конфликтам.

    Каллас, экс-премьер Эстонии, была согласована на пост главы дипломатии ЕС на саммите Евросоюза в июне. Ее кандидатуру должны утвердить на совместных слушаниях комиссий Европарламента. Ожидается, что новая Еврокомиссия начнет работу с 1 декабря.

    Вторые Минские соглашения были подписаны между ДНР, ЛНР и киевским режимом при посредничестве России, Германии и Франции. Целью соглашений было прекращение конфликта и предоставление автономии Донбассу. Однако, как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, Запад рассматривал их как средство для подготовки Киева к военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен презентовала новый состав правительства, готовый начать работу через месяц, в котором она победила внутренних врагов и сфокусировалась на борьбе с Россией. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен принадлежит к Европейской народной партии – крупнейшей правоконсервативной силе в Евросоюзе.

    Среди новых лиц правительства выделяется Кая Каллас, известная своей непопулярностью и русофобией, получившая значимый пост благодаря своему противостоянию с Россией.

    Несмотря на необходимость получения одобрения Европарламента, Урсула фон дер Ляйен усиливает свое влияние на политику Евросоюза. В Европе наблюдается тенденция роста правых евроскептиков, что вынуждает систему идти на уступки в миграционной политике, но не в вопросах отношений с Россией и поддержки Украины.

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    12 ноября 2024, 18:17 • Новости дня
    Трамп решил создать альянс с папой Римским против Украины

    The Independent сообщил о создании альянса Трампом, Орбаном и папой Франциском

    Трамп решил создать альянс с папой Римским против Украины
    @ Evandroinetti/Vaticanpool/Hearin/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина может лишиться западной помощи из-за нового альянса Трампа, Орбана и папы Франциска.

    Издание The Independent сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп планирует создать новый альянс, целью которого станет прекращение западной помощи Украине. В этот альянс войдут премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и папа Франциск, а их совместные усилия могут привести к кардинальным изменениям в текущей поддержке Украины западными странами.

    По информации издания, Венгрия в последние годы активно призывала к немедленному прекращению конфликта на Украине и добивалась этого практически в одиночку. Папа Франциск также выражал поддержку этой позиции. Теперь, с победой Трампа на выборах, у них появился новый союзник, который неоднократно заявлял о необходимости завершения конфликта.

    Ожидается, что альянс будет использовать политическое влияние для ведения переговоров о прекращении военной поддержки Украины. Издание подчеркивает, что такие действия могут существенно изменить баланс сил и повлиять на дальнейшее развитие конфликта в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Дональд Трамп может сократить американскую помощь Украине в рамках урегулирования конфликта. Фицо также напомнил, что его правительство прекратило оказание Киеву военной помощи, сосредоточившись на гуманитарной поддержке и разминировании.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что победа Трампа на президентских выборах в США вынудит Евросоюз пересмотреть свою стратегию по Украине.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном 13 ноября в Брюсселе, чтобы обсудить поддержку Украины. Это будет последняя встреча Блинкена с Рютте на посту госсекретаря США. 

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    12 ноября 2024, 10:35 • Новости дня
    В Германии снизилась поддержка военной помощи Украине

    Опрос: Военная помощь Украине теряет популярность среди граждан Германии

    В Германии снизилась поддержка военной помощи Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Поддержка военной помощи Украине среди немцев снизилась до 57%, при этом 47% жителей Германии выступают за продолжение борьбы Киева, показал опрос института Verian, проведенного по заказу немецкого Фонда имени Кербера (Korber-Stiftung).

    В Германии снижается поддержка военной помощи Украине, сообщает Deutsche Welle (признана СМИ-иноагентом).

    По данным опроса института Verian по заказу Фонда имени Кербера, в 2023 году за поддержку выступали две трети немцев, а сейчас – около половины. В частности, военную помощь одобряют 57% жителей Германии, что на девять процентных пунктов меньше, чем годом ранее.

    Разделение во взглядах на войну на Украине также заметно между западными и восточными регионами страны. На западе 49% респондентов поддерживают продолжение борьбы Украины, в то время как на востоке эту позицию разделяют только 38%. Однако на востоке 52% считают, что Украине следует отказаться от части территорий, против 40% на западе.

    Вопрос о роли Германии в международных кризисах также оказался неоднозначным. Почти половина опрошенных, 46%, выступают за активное участие Берлина в разрешении международных конфликтов. При этом 71% из них считает, что усилия должны сосредоточиться на дипломатической работе, а лишь 10% поддерживают более активное военное участие.

    Интересно, что большинство немцев, 79%, считают, что переизбрание Дональда Трампа на пост президента США может негативно сказаться на отношениях между Берлином и Вашингтоном. Только 12% видят в этом положительные перспективы. В то же время среди сторонников партии «Альтернатива для Германии» более половины верят в положительные последствия избрания Трампа.

    В отношении конфликта на Ближнем Востоке большинство немцев не поддерживают оборонную помощь Израилю, однако 64% считают, что Германия должна быть посредником между Израилем и ХАМАС. При этом 87% опрошенных одобряют гуманитарную помощь жителям сектора Газа.

    Ранее кандидат в канцлеры Германии от ХДС Фридрих Мерц заявил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум, требуя прекратить боевые действия на Украине, и пообещал поставки крылатых ракет Киеву в случае отказа.

    Между тем политолог Александр Рар отмечал, что Олаф Шольц жаждет сохранить пост канцлера, но ему предстоит выбрать: объединиться ли с большой частью электората, которая выступает за разрешение украинского кризиса, или дальше следовать призывам элит вооружать Украину во что бы то ни стало.

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