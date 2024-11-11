При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.9 комментариев
WP: Зеленский заменит посла в США Маркарову из-за победы Трампа
Зеленский планирует заменить посла Украины в США Маркарову после победы Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский намерен сменить посла в США Оксану Маркарову из-за недовольства республиканцев.
Президент Украины Владимир Зеленский планирует сменить посла в США Оксану Маркарову после победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах, пишет The Washington Post. По данным издания, эта инициатива вызвана недовольством части республиканцев действиями украинского посла.
Издание сообщает, что Зеленский рассматривает новых кандидатов на эту должность. Недовольство среди республиканцев вызвано визитом Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании, который он совершил в сопровождении исключительно представителей Демократической партии. Это было воспринято как поддержка избирательной кампании вице-президента США Камалы Харрис.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон также выразил свое недовольство данным жестом. Это может повлиять на политические отношения между Украиной и США, особенно учитывая победу республиканца Трампа.
Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Мережко заявил о том, что победа Трампа может усилить поддержку Киева президентом США Джо Байденом, поскольку у последнего «развязаны руки» для принятия решений в этом направлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Анатолий Кинах заявил, что Украина должна готовиться к сокращению помощи от США и поставкам спецтехники за свой счет после победы Дональда Трампа. Дональд Трамп может использовать спутниковую систему Starlink как инструмент давления на Украину из-за ее значимости для украинских войск. США рассматривают возможность проведения выборов на Украине в 2025 году для замены Владимира Зеленского.