Tекст: Алексей Дегтярев

США рассматривают проведение президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году, чтобы заменить Зеленского, заявили в СВР, передает ТАСС.

Госдепартамент США работает над возможными сценариями смены власти на Украине, используя выборы как легитимный инструмент. При этом Вашингтон рассчитывает, что смена руководства киевского режима будет проходить во время продолжающихся боевых действий.

Американская стратегия включает в себя создание новой проамериканской партии на территории Украины. Обсуждение этой идеи начато среди украинских активистов, финансируемых Западом. Новая политическая сила должна занять нишу в проамериканском спектре на предстоящих выборах.

В сообщении СВР также говорится, что выдвижение кандидатов на планируемых выборах будет согласовываться с Госдепартаментом США. Американские неправительственные организации примут участие в отборе местных общественных структур для наблюдения за выборами. Предполагается, что американские «демократизаторские» фонды и «мозговые центры» стимулируют украинское гражданское общество к поддержке такой инициативы.

Газета ВЗГЛЯД изучала, как Зеленский пытается найти способы «сохранить пособие» после прихода к власти в США Дональда Трампа.