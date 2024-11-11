При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.7 комментариев
На Украине спрогнозировали сокращение помощи Киеву после победы Трампа
Украине следует готовиться к сокращению помощи от США после победы Дональда Трампа на выборах, поскольку значительная часть спецтехники и оружия будет поставляться за счет Киева, а не безвозмездно, как ранее, заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.
Как передает ТАСС, Кинах заявил, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах Украина должна быть готова к сокращению помощи со стороны США. Он отметил, что, согласно реальной политике Трампа, объем финансовой помощи будет сокращен.
Кинах подчеркнул, что часть необходимой Киеву спецтехники и оружия будет предоставляться не безвозмездно, а за счет собственных средств Украины, как неоднократно заявлял Трамп. Такое мнение он выразил в эфире YouTube-канала «Новости Live».
Сын избранного президента Дональд Трамп – младший ранее опубликовал видео в Instagram* (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta*, признанной в России экстремистской), в котором говорится о скором прекращении финансовой помощи киевским властям. На опубликованном в сторис ролике показываются кадры встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским с подписью «осталось 38 дней до того, как ты лишишься финансовой поддержки».
Кинах также отметил, что сын Трампа, опубликовавший видео, «перешел моральные границы». Однако он признал, что такая публикация не отражает личную позицию сына избранного президента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Дональд Трамп может сократить американскую помощь Украине в рамках урегулирования конфликта, а также сообщалось, что от Трампа ждут подробной информации о его отношении к финансовым связям США с Украиной.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ