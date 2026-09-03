Путин: Преференциальные режимы на Дальнем Востоке создали 200 тыс. рабочих мест

Tекст: Дарья Григоренко

Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума сообщил об успехах преференциальных режимов, передает РИА «Новости».

«На Дальнем Востоке, а также в Арктике, уже успешно опробована система преференциальных режимов. Это территория опережающего развития, свободный порт Владивостока, специальный административный район на острове Русский и особый налоговый режим на Курильских островах. И с помощью этих инструментов уже удалось привлечь триллионы рублей инвестиций и создания 200 тыс. новых рабочих мест», – сказал глава государства.

Помимо этого, инструменты поддержки бизнеса будут распространены на все проекты в любой точке Дальнего Востока и Арктики. «Условия, которые формируются для развития бизнеса на Дальнем Востоке и в Российской Арктике, как уже сказал, беспрецедентны. Причем не только для нашей страны, но и в сравнении со многими соседними государствами АТР, с которых мы, собственно говоря, и брали пример для стимулирования деловой активности», – сказал Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин анонсировал запуск единого преференциального режима в Арктике и на Дальнем Востоке.

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