Боец пережил атаку двух дронов и пять суток обстрелов на запорожском направлении

Российский боец выжил после атаки дронов и пяти дней обстрелов

Tекст: Вера Басилая

По словам Физрука, на запорожском направлении военнослужащие группировки войск «Восток» эвакуировали бойца, который после атаки FPV-дронов и многочасовых обстрелов сумел выжить и дождаться помощи, передает РИА «Новости».

Он отметил, что сослуживец попал под атаку FPV-дронов, первый дрон сломал руку бойцу.

«Он начал жгутоваться, и буквально через некоторое время прилетела еще одна (атака). В последнюю секунду он успел отпрыгнуть», – рассказал командир.

Как отметил Физрук, после атаки военнослужащий сменил позицию, переплыл реку и укрылся в разрушенном доме. Затем его обстреливали пять суток подряд – артиллерия, тяжелый дрон ВСУ обкидывал его боеприпасами, все вокруг разрушили. «Проходили наши ребята, он через них передал командованию, что жив, что »трехсотый«, все нормально», – уточнил Физрук.

Военнослужащий добавил, что они сразу же отправились на эвакуацию сослуживца.

«Сейчас он жив, здоров, все с ним хорошо», – заключил Физрук.

Ранее раненый российский боец выползал из тыла ВСУ к позициям ВС России в течение двух недель.

До этого российский военный ампутировал себе руку, чтобы выжить.

Танкист рассказал, как выжил в серой зоне до прихода штурмовых групп.