  Турция заявила о гибели 20 военных при крушении С-130
    Внутренние враги Зеленского ударили в самое уязвимое место
    Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией
    Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом
    США потребовали убрать упоминание о суверенитете Украины из резолюции ООН
    Небензя высказался о неосведомленности Трампа о преследовании УПЦ
    Названы версии крушения транспортного самолета C-130 ВВС Турции в Грузии
    На Западе предсказали Украине самую суровую зиму
    Итальянские СМИ: Путин поставил на колени чванливых лидеров ЕС
    Названа тройка наиболее недружественных России правительств
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация «легких» наркотиков всегда ведет к тяжелым последствиям

    То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    2 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Плов – русское национальное блюдо

    Почему некоторые блюда легко пересекают города и континенты, завоевывая сердца и желудки совершенно непохожих друг на друга народов, а другие так и остаются локальными специалитетами, для поддержания которых национально ориентированным кулинарам приходится предпринимать немалые усилия?

    31 комментарий
    12 ноября 2025, 08:55 • Новости дня

    Боец пережил атаку двух дронов и пять суток обстрелов на запорожском направлении

    Российский боец выжил после атаки дронов и пяти дней обстрелов

    Tекст: Вера Басилая

    На запорожском направлении военные группировки «Восток» эвакуировали бойца, который смог выжить после атаки дронов и многочасовых обстрелов, заявил командир взвода с позывным Физрук.

    По словам Физрука, на запорожском направлении военнослужащие группировки войск «Восток» эвакуировали бойца, который после атаки FPV-дронов и многочасовых обстрелов сумел выжить и дождаться помощи, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что сослуживец попал под атаку FPV-дронов, первый дрон сломал руку бойцу.

    «Он начал жгутоваться, и буквально через некоторое время прилетела еще одна (атака). В последнюю секунду он успел отпрыгнуть», – рассказал командир.

    Как отметил Физрук, после атаки военнослужащий сменил позицию, переплыл реку и укрылся в разрушенном доме. Затем его обстреливали пять суток подряд – артиллерия, тяжелый дрон ВСУ обкидывал его боеприпасами, все вокруг разрушили. «Проходили наши ребята, он через них передал командованию, что жив, что »трехсотый«, все нормально», – уточнил Физрук.

    Военнослужащий добавил, что они сразу же отправились на эвакуацию сослуживца.

    «Сейчас он жив, здоров, все с ним хорошо», – заключил Физрук.

    Ранее раненый российский боец выползал из тыла ВСУ к позициям ВС России в течение двух недель.

    До этого российский военный ампутировал себе руку, чтобы выжить.

    Танкист рассказал, как выжил в серой зоне до прихода штурмовых групп.

    11 ноября 2025, 10:01 • Новости дня
    ВКС в ответ на провокацию с МиГ-31 нанесли удар по центру разведки ГУР МО Украины

    ВКС России ударили «Кинжалом» по Главному центру радиоэлектронной разведки Украины

    ВКС в ответ на провокацию с МиГ-31 нанесли удар по центру разведки ГУР МО Украины
    @ Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    ВКС России в ответ на провокацию, связанную с планами угона МиГ-31, нанесли ракетами «Кинжал» удары по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины и аэродрому Староконстантинов с размещенными там самолетами F-16, сообщил (ЦОС) ФСБ России.

    В ЦОС сообщили, что удар был нанесен в ответ на провокацию, совершенную в ночь на 10 ноября, связанную с планами угона МиГ-31.

    Ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» нанесено поражение Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в Броварах Киевской области. Также был нанесен удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где были размещены F-16, передает ТАСС.

    Минобороны в понедельник сообщало, что ВС России нанесли удар возмездия по военным аэродромам и цехам сборки дронов на Украине.

    Военная разведка Украины планировала направить угнанный МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в район базы НАТО в румынской Констанце, чтобы его могла сбить ПВО.

    Комментарии (33)
    11 ноября 2025, 18:35 • Новости дня
    Назван новый главный хаб поставок оружия на Украину

    Марочко: Румыния стала главным хабом поставок оружия на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Румыния стала основным звеном в поставках оружия на Украину, используя свою территорию и территорию Молдавии, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Румыния стала одним из основных участников логистической цепочки поставкок вооружений украинским формированиям, заявил военный эксперт Андрей Марочко в эфире канала ОТР.

    «Данная страна, к сожалению, является активным участником того, что происходит на Украине. Сюда поступает огромнейшее количество боеприпасов, вооружения и техники, и потом через Молдавию они поступают на территорию Украины. То есть действует не только польский хаб, но замешана и Румыния ... снабжает украинских боевиков», – приводит слова Марочко ТАСС.

    Он подчеркнул стратегическое значение румынской территории для альянса, отметив наличие там крупных натовских баз и аэродромов. По его словам, эти объекты оказывают существенное влияние на ситуацию в зоне проведения спецоперации.

    По словам эксперта, удары ВС России по объектам в Одесской области, включая железнодорожную переправу в Каролино-Бугазе, наносятся по целям, связанным с логистическими потоками из Румынии.

    Марочко резюмировал: все то, что поступает из Румынии, уничтожается российскими военными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские бойцы приступили к окружению укрепленных подразделений ВСУ вблизи Николаевки в ДНР.

    После взятия Гнатовки российские силы заблокировали украинских военных в Димитрове.

    Министерство обороны ранее сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР.

    Комментарии (2)
    11 ноября 2025, 20:20 • Видео
    Страхи Зеленского и дело Миндича

    Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 15:59 • Новости дня
    Telegraph: Военных ВСУ поражает неизлечимая газовая гангрена

    Telegraph: Окопная война привела к случаям газовой гангрены среди военных ВСУ

    Telegraph: Военных ВСУ поражает неизлечимая газовая гангрена
    @ Jose Colon/Anadolu/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    У солдат ВСУ в условиях окопной войны зафиксировали случаи газовой гангрены, которую вызывает бактериальная инфекция, пишут британские СМИ.

    У военных на Украине в условиях окопной войны участились случаи заражения газовой гангреной. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Telegraph. Заболевание вызывают бактерии рода клостридии, обитающие в почве, которые попадают в организм при ранениях в ходе боевых действий. Наиболее широкое распространение болезнь получила во время Первой и Второй мировых войн.

    «Бактериальная инфекция, со смертельной скоростью разрушающая мышечную ткань, вновь появилась на Украине из-за суровых реалий современной окопной войны», – говорится в статье. По информации британской прессы, использование дронов в конфликте затрудняет своевременную госпитализацию, что является главной проблемой в лечении зараженных.

    Кроме того, размещение медучреждений в подземных помещениях усложняет ситуацию из-за нестерильности и сложностей с доставкой ресурсов. Telegraph отмечает, что в условиях боевых действий практически невозможно взять пробу бактерий и провести операцию по удалению омертвевших тканей, а микроорганизмы могут быть устойчивы к антибиотикам.

    Старший преподаватель микробиологии в Королевском колледже Лондона заявил, что смертность от газовой гангрены без врачебного вмешательства «близка к 100%».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас ВСУ испытывают проблемы с численностью, мобилизацией и дезертирством, из-за чего на ряде участков фронта вообще нет военных.

    Во вторник в Красноармейске российские военные взяли в плен украинского бойца Евгения Киптилого, который добровольно сдался из-за отсутствия снабжения и поддержки на позиции.

    На данный момент украинские военные в Красноармейске и Димитрове пытаются выйти из окружения в гражданской одежде.

    Комментарии (9)
    11 ноября 2025, 18:43 • Новости дня
    Ганчев: Группировка ВСУ заблокирована на левом берегу Оскола в Купянске
    Ганчев: Группировка ВСУ заблокирована на левом берегу Оскола в Купянске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Значительная часть украинских военных в Купянске оказалась заблокирована на левом берегу реки Оскол, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

    По его словам, ее пытаются деблокировать другие подразделения украинской армии, но российские войска стараются разбивать их еще на подходах к линии фронта, передает ТАСС.

    «Значительная часть украинской группировки войск, действующей в районе Купянска, блокирована на левом берегу реки Оскол, и наши подразделения продолжают ее уничтожать», – заявил Ганчев.

    Ранее во вторник Минобороны сообщило об уничтожении пяти БМП ВСУ под Купянском.

    Также сообщалось, что ВС России взяли под контроль нефтебазу в Купянске.

    На прошлой неделе российские военные уничтожили пытавшуюся вырваться из Купянска группу ВСУ.

    Комментарии (5)
    12 ноября 2025, 00:56 • Новости дня
    Итальянские СМИ: Путин поставил на колени чванливых лидеров ЕС
    Итальянские СМИ: Путин поставил на колени чванливых лидеров ЕС
    @ commission.europa.eu

    Tекст: Катерина Туманова

    Война на Украине причинила Европе болезненное унижение, поставив на место европейских лидеров, которые требовали от России капитуляции и верили в свое неизменное превосходство, пишет итальянская IL Fatto Quotidiano.

    «[Президент России Владимир] Путин поставил на колени всех европейских лидеров, убежденных победить его. Джорджия Мелони была одной из самых чванливых. Во время G20 под председательством Индии 22 ноября 2023 года Путин призвал европейских лидеров к диалогу, чтобы положить конец войне», – напомнила газета IL Fatto Quotidiano.

    Однако премьер-министр Италии Джорджа Мелони и министр обороны страны Гвидо Крозетто заявили Путину, что России следует капитулировать, так как Украина наверняка победит в этом конфликте.

    Когда ситуация на фронте в 2025 году стала очевидно далека от надежд европейских кураторов Киева, те, кто требовал капитуляции России сменили тональность риторики и стали заявлять о поддержке Киева в попытках обороняться.

    «Ситуация на Украине плачевна, а такие политики <...> выглядят просто смешно», – цитирует итальянское издание «Лента.Ру».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские подразделения закрепились на новых позициях в Северске ДНР на фоне продолжающихся городских боев, а также продвинулись в районах Красного Лимана и Ямполя, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Кроме того, российские военные развивают наступление на Запорожском направлении. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов рассказал об успехах российских войск в районе Гуляйполя.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 06:31 • Новости дня
    Командиры ВСУ приказали солдатам бежать от армии России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские командиры отдавали приказы своим подчиненным покинуть позиции и бежать от штурмовиков группировки «Восток» в районе Сладкого, рассказал командир штурмового взвода 394-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск «Восток» с позывным Хаттаб.

    По его словам, украинские командиры отдавали своим подчинённым приказы покидать позиции и отступать при приближении российских штурмовых подразделений в районе населённого пункта Сладкое, передает ТАСС. Хаттаб рассказал, что российские военные перехватили переговоры украинских бойцов по рации. «В нашем подразделении перехватили переговоры по рации ВСУшников. И в одном сеансе мы услышали одного из их командиров, который отдал приказ – русские пошли на штурм, эвакуируйтесь. Они приказы дают сбегать оттуда. Они боятся против нас выходить», – отметил он.

    Военнослужащий подчеркнул, что по его наблюдениям, уровень подготовки российских пехотинцев значительно опережает возможности противника, что обеспечивает российским войскам существенное преимущество на данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Гнатовка в районе Красноармейска. Военные также взяли под контроль запорожские села Новое и Сладкое.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 03:21 • Новости дня
    Мирошник назвал число погибших с начала 2025 года из-за атак дронов ВСУ

    Мирошник назвал число погибших в 2025 году из-за атак дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    С января по октябрь 2025 года жертвами атак беспилотников ВСУ на территории России стали 392 человека, включая 22 несовершеннолетних, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По его данным, ранения получили 3205 человек, в том числе 195 несовершеннолетних. Мирошник отметил, что с начала СВО погибли 7175 мирных жителей, а 17617 получили ранения, рассказал он «Известиям».

    Посол подчеркнул, что БПЛА стали основным инструментом атак ВСУ против гражданского населения.

    «Доходит до 80% населения, которые получают ранения или гибнут от беспилотников, то есть каждый третий из четырех пострадавших – это жертва ударов БПЛА. А количество, если сравнивать, к примеру, июль и сентябрь, то количество увеличилось где-то примерно на треть», – сказал Мирошник.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мужчина и женщина погибли в Горловке и Макеевке в результате атак ВСУ. В результате массированной атаки украинских беспилотников погиб мирный житель, произошло возгорание на территории промзоны. Водитель грузовика и боец «Орлана» пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области.


    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 05:59 • Новости дня
    Foreign Affairs предсказал Украине самую суровую зиму

    Tекст: Катерина Туманова

    Эта зима может стать решающей, так как поврежденная энергосистема Украины уже не в состоянии обеспечить электроэнергией всю страну, даже центр Киева остается без электричества на несколько часов каждый день, отмечает журнал Foreign Affairs.

    «В настоящее время отопление работает, но температура падает, и Украина должна подготовиться к значительным перебоям в работе коммунальных служб в холодные месяцы», – пишет автор статьи Foreign Affairs, старший научный сотрудник британского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Джек Уотлинг.

    Он допускает, что Россия в случае ускорения успехов на фронте сможет взять курс на продавливание своих интересов в 2026 году. Но это не предрешено, так как Украина может объединиться с западными кураторами и надавить на российскую экономику и энергетическую инфраструктуру, считает Уотлинг.

    «Прекращение огня может быть достигнуто к концу следующего года», – полагает он.

    Уотлинг призывает Европу сменить риторическую воинственность на действия с  четкой политикой, чтобы реплики и обещания обернулись реальными действиями.

    «Украина все еще может выиграть время для оказания давления на Россию, чтобы добиться успеха. Но она не может сопротивляться бесконечно», – резюмирует автор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в связи с ухудшением ситуации в энергосистеме Украины запланированы массовые отключения электричества, которые затронут практически все регионы страны. Киев уже погрузился в темноту из-за перебоев с электроснабжением.

    Компания «Центрэнерго» полностью остановила работу всех государственных ТЭС, генерация оказалась нулевой. В ночь на 9 ноября на Украине была повреждена первая в стране тепловая электростанция на биомассе, построенная в 2016 году.

    Комментарии (3)
    12 ноября 2025, 04:20 • Новости дня
    Небензя допустил незнание Трампом некоторых деталей урегулирования на Украине
    Небензя допустил незнание Трампом некоторых деталей урегулирования на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп мог не знать о некоторых важных аспектах при урегулировании на Украине, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Я думаю, что тот же Стив Уиткофф услышал от президента Путина, с которым он имел многочасовые беседы, много нового, интересного для себя, о чем он даже, может быть, не подозревал», – заявил он РИА «Новости».

    Небензя добавил, что Трамп также мог узнать нечто подобное в Анкоридже. В частности, речь шла о преследовании канонической Украинской православной церкви на Украине.

    «Есть и другие вещи, о которых он мог не подозревать, и ему надо было бы в это поверить», – подчеркнул дипломат.

    Встреча Путина и Трампа на Аляске, состоявшаяся 15 августа, была посвящена путям  урегулирования украинского конфликта. По итогам саммита Трамп заявил о возможности достижения завершения конфликта на Украине.

    Он подчеркнул заинтересованность России в долгосрочном урегулировании. В октябре состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, после которого было объявлено о подготовке новой встречи в Будапеште, но она была отменена.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российская сторона регулярно передает в ООН материалы о преступлениях киевского режима, но реакции на эти обращения практически нет. Эксперты ООН выразили тревогу из-за ограничений свободы вероисповедания и религиозной практики для Украинской православной церкви на Украине.

    Комментарии (2)
    11 ноября 2025, 12:59 • Новости дня
    Дело «банды силовиков» передали суду присяжных в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Второй западный окружной военный суд рассмотрит дело бывшего военного Павла Христева и девяти членов его группировки, обвиняемых в многочисленных преступлениях, убийствах 15 человек и покушениях, сообщили в суде.

    Второй западный окружной военный суд с участием присяжных рассмотрит дело в отношении бывшего военного Павла Христева и девяти членов его группировки, передает РИА «Новости». По версии следствия, они причастны к убийствам 15 человек и нескольким покушениям.

    «Суд удовлетворил ходатайство подсудимых о рассмотрении их дела с участием присяжных заседателей. Отбор коллегии назначен на 10 декабря», – сообщили в суде.

    Там также отметили, что всем обвиняемым продлили срок ареста на полгода.

    По данным следствия, в 2000 году Христев и Артур Козлов создали банду для заказных убийств, в которую вошли действующие и бывшие сотрудники силовых структур.

    Следствие полагает, что в марте 2002 года банда расправилась с советником министра путей сообщения Александром Фоминовым и мэром Озерского района Владиславом Сащихиным с супругой. Кроме того, они подозреваются в похищении и убийстве владельца фирмы Владимира Клюева, его сына и бухгалтера по заказу гендиректора компании «Консул» Ирины Егоровой. Банде также вменяют убийства владельца Красногвардейского рынка Москвы Хафиза Махмудова, его бухгалтера и троих предпринимателей.

    В апреле 2003 года, как считает следствие, при попытке убить советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина был застрелен глава «Евротрансгаза» Тимофей Пономаренко. Следствие также вменяет членам группировки незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и наркотических средств. В марте 2020 года Христев, по версии следствия, создал новую вооруженную группу, совершившую разбойное нападение на охотхозяйство в Калужской области.

    Ранее бывший начальник штаба спецназа СОБР «Рысь» Алексей Алпатов планирует заключить контракт с Минобороны.

    В состав банды входило около 20 человек, среди которых были сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 07:17 • Новости дня
    Минобороны сообщило о уничтожении 22 украинских БПЛА за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 22 украинских БПЛА над регионами РФ, включая Московский, сообщили в Министерстве обороны.

    За ночь с 23:00 мск 11 ноября до 07:00 мск 12 ноября российские средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника в небе над разными регионами России, сообщает ТАСС. В Минобороны подчеркнули, что атаки отражались сразу в нескольких областях, включая Московский регион.

    В частности, в Ростовской области были сбиты восемь беспилотников, четыре уничтожены в Ставропольском крае, по три – в Орловской и Брянской областях. В Тульской области зафиксировали два сбитых БПЛА, ещё по одному – над Калужской областью и в Московском регионе.

    Министерство обороны уточнило: все аппараты были нейтрализованы силами дежурных расчетов противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заявило, что за одну ночь были уничтожены 80 украинских беспилотников над территориями нескольких регионов страны. За предыдущие сутки российские военные уничтожили еще 38 украинских дронов. Эксперты рассказали о дополнительных мерах по усиленной защите автовокзалов на юге России от атаки беспилотников.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 23:47 • Новости дня
    Главком ВСУ сообщил об ухудшении ситуации в Запорожской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Ситуация для ВСУ ухудшилась в районе Гуляйполя в Запорожской области и на границе Днепропетровской области с ДНР, сообщил главком ВСУ Александр Сырский.

    По его словам, Россия после освобождения в Запорожской области трех населенных пунктов значительно ухудшила ситуацию для ВСУ, приводит «Страна.ua» слова Сырского. Он уточнил, что российские военнослужащие усилили активность, воспользовавшись туманом.

    «Значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях», – цитирует Сырского ТАСС.

    По словам главкома ВСУ, изнурительные бои идут за Ровнополье и Яблоково в Запорожской области.

    Напомним, российские войска освободили Гнатовку возле Красноармейска, запорожские села Новое и Сладкое.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области российские военные готовят для ВСУ «северную клешню». Российские войска освободили Новоуспеновское в Запорожской области.


    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 10:20 • Новости дня
    FT: У ВСУ из-за проблем с мобилизацией нет военных на ряде участков фронта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ испытывают проблемы с численностью ВСУ, мобилизацией и дезертирством, из-за чего на ряде участках фронта вообще нет военных, пишет Financial Times со ссылкой украинских военных и экспертов.

    Издание сообщает со ссылкой на одного из волонтеров, что из-за нехватки людей и проблем с набором в ВСУ на каждый километр линии фронта приходится всего четыре-семь пехотинцев, передает РИА «Новости». Также, отмечает газета, Киев также столкнулся с ростом дезертирства.

    «Значительное число недавно мобилизованных солдат дезертирует задолго до прибытия в свои части», – признал в беседе с Financial Times один из военных чиновников.

    По мнению военного аналитика компании Rochan Consulting Конрада Музыки, такая ситуация привела к тому, что численность ВСУ сокращается, и «плотность украинских сил уже настолько мала, что некоторые участки фронта фактически охраняются только беспилотниками».

    Ранее сообщалось, что более 150 тыс. военнослужащих сбежали из ВСУ с начала года.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 03:51 • Новости дня
    Марочко рассказал, что дает ВС России освобождение Новоуспеновского

    Tекст: Катерина Туманова

    Освободив Новоуспеновское в Запорожской области ВС России смогут развить наступление на соседнее Ровнополье, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Взятие Новоуспеновского на запорожском направлении – это был лишь вопрос времени. Наши военнослужащие сейчас продолжают развивать успех. И прежде всего хочу отметить, что теперь на пути у нас населенный пункт Ровнополье, после которого уже идет равнинная местность и нет серьезного сопротивления и укрепрайонов со стороны украинских боевиков», – заявил он ТАСС.

    Марочко добавил, что успехи российских бойцов усугубили оперативно-тактическое положение Вооруженных сил Украины в Гуляйполе Запорожской области.

    «Взятие Новоуспеновского еще на несколько позиций усугубило оперативно-тактическое положение украинских боевиков в районе Гуляйполя. Ширина фронта, по которому мы наступаем, составляет более 10 км. Это именно я говорю за успеновский участок», – уточнил он.

    Военный эксперт полагает, что ВС России будут продвигаться и в Запорожской,  и в Днепропетровской областях.

    «Это позволит одновременно формировать буферную зону, которая позволит в дальнейшем обезопасить жителей Запорожской области Российской Федерации», – считает Марочко.

    Напомним, Минобороны 11 ноября сообщило об освобождении Новоуспеновского  Запорожской области.

    Как отмечала ранее газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области российские военные готовят для ВСУ «северную клешню». Российские войска 10 ноября освободили  Гнатовку возле Красноармейска, запорожские села Новое и Сладкое.

    Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов рассказал об успехах российских войск на Запорожском направлении, в частности, в районе Гуляйполя.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 13:12 • Новости дня
    ВС России поразили используемую в интересах ВСУ транспортную инфраструктуру

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотникми, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по местам хранения беспилотников, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 69 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов,  283 вертолета, 95 994 БПЛА, 635 ЗРК, 25 960 танков и других бронемашин, 1 611 боевых машин РСЗО, 31 240 орудий полевой артиллерии и минометов, 46 359 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России нанесли удар возмездия по военным аэродромам и цехам сборки дронов на Украине.

    ВС России за прошлую неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине. В частности, они поразили цех сборки дронов и объекты энергетики ВСУ.

    Комментарии (0)
    Реки становятся геополитическим козырем России

    В России спущено на воду первое речное электрическое колесное судно – «Минин». Это событие стало одним из символов возрождения российской речной отрасли. Чем важны речные перевозки и почему именно сейчас они приобретают особое значение для нашей страны? Подробности

    Внутренние враги Зеленского ударили в самое уязвимое место

    Элиты Украины взбунтовались против Владимира Зеленского. В Верховной раде потребовали отставки правительства, а антикоррупционные ведомства, пользуясь защитой Запада, перешли в атаку на ближайшее окружение первого лица, включая фигуру особой важности – Тимура Миндича. За один день Зеленский потерял «кошелек» и «кума», а теперь рискует потерять всё. Подробности

    В попытке угона МиГ-31 с «Кинжалом» отразилось отчаяние Украины

    Украинские спецслужбы под руководством западных кураторов уговаривали российского летчика за три миллиона долларов угнать истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». В случае успеха самолет планировалось направить в страну НАТО и сбить средствами ПВО. Но эту провокацию пресекла ФСБ. Чего пытались добиться на Украине, какими могли быть последствия этой операции и о чем вообще говорит затея угнать военный истребитель с секретной гиперзвуковой ракетой? Подробности

    Из-за ссоры с Лукашенко Литва разоряет целую отрасль своей экономики

    Желая наказать Белоруссию, Литва в итоге наказала собственных граждан. Более того – поставила под угрозу благополучие и даже существование целой отрасли собственной экономики – большегрузных автомобильных перевозок. Как такое произошло и почему лишь политическое упрямство Вильнюса мешает разрешению этой коллизии? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

