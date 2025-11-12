Боец пережил атаку двух дронов и пять суток обстрелов на запорожском направлении

То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?0 комментариев
Российский боец выжил после атаки дронов и пяти дней обстрелов
На запорожском направлении военные группировки «Восток» эвакуировали бойца, который смог выжить после атаки дронов и многочасовых обстрелов, заявил командир взвода с позывным Физрук.
По словам Физрука, на запорожском направлении военнослужащие группировки войск «Восток» эвакуировали бойца, который после атаки FPV-дронов и многочасовых обстрелов сумел выжить и дождаться помощи, передает РИА «Новости».
Он отметил, что сослуживец попал под атаку FPV-дронов, первый дрон сломал руку бойцу.
«Он начал жгутоваться, и буквально через некоторое время прилетела еще одна (атака). В последнюю секунду он успел отпрыгнуть», – рассказал командир.
Как отметил Физрук, после атаки военнослужащий сменил позицию, переплыл реку и укрылся в разрушенном доме. Затем его обстреливали пять суток подряд – артиллерия, тяжелый дрон ВСУ обкидывал его боеприпасами, все вокруг разрушили. «Проходили наши ребята, он через них передал командованию, что жив, что »трехсотый«, все нормально», – уточнил Физрук.
Военнослужащий добавил, что они сразу же отправились на эвакуацию сослуживца.
«Сейчас он жив, здоров, все с ним хорошо», – заключил Физрук.
Ранее раненый российский боец выползал из тыла ВСУ к позициям ВС России в течение двух недель.
До этого российский военный ампутировал себе руку, чтобы выжить.
Танкист рассказал, как выжил в серой зоне до прихода штурмовых групп.