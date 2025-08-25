Танкист рассказал, как выжил в серой зоне до прихода штурмовых групп

Tекст: Алексей Дегтярев

Танкист с позывным «Док» из 57-й гвардейской мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии группировки «Восток» пояснил RT, что его танк подбили, и экипаж занял один из оставленных блиндажей.

На их позицию обрушились массированные обстрелы артиллерией и беспилотниками, также их штурмовала пехота ВСУ. Украинские военные подходили к блиндажу, предлагали сдаться и закидывали гранатами.

После удара с дрона блиндаж загорелся, бойцам пришлось переместиться в другое укрытие, несмотря на продолжающиеся обстрелы. Спустя время противник решил, что никто не выжил, и отступил.

«Док» отметил, что после этого российские военнослужащие оставались в серой зоне, где пытались найти путь к своим, но все выходы были перекрыты огневыми точками ВСУ, поэтому оставалось только ждать поддержки.

Ранее российский военнослужащий выжил после атаки двух украинских дронов благодаря бронежилету «Оберег», который защитил его от опасных осколков и серьезных ранений.

Другой военный из ЮВО сбил украинский дрон, метнув в летательный аппарат свой автомат.