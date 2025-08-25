Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».2 комментария
Танкист рассказал, как выжил в серой зоне до прихода штурмовых групп
Военнослужащий с позывным «Док» оказался в серой зоне после подбития танка, он рассказал, как смог пережить атаки украинских военных, артиллерию и удары дронов.
Танкист с позывным «Док» из 57-й гвардейской мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии группировки «Восток» пояснил RT, что его танк подбили, и экипаж занял один из оставленных блиндажей.
На их позицию обрушились массированные обстрелы артиллерией и беспилотниками, также их штурмовала пехота ВСУ. Украинские военные подходили к блиндажу, предлагали сдаться и закидывали гранатами.
После удара с дрона блиндаж загорелся, бойцам пришлось переместиться в другое укрытие, несмотря на продолжающиеся обстрелы. Спустя время противник решил, что никто не выжил, и отступил.
«Док» отметил, что после этого российские военнослужащие оставались в серой зоне, где пытались найти путь к своим, но все выходы были перекрыты огневыми точками ВСУ, поэтому оставалось только ждать поддержки.
Ранее российский военнослужащий выжил после атаки двух украинских дронов благодаря бронежилету «Оберег», который защитил его от опасных осколков и серьезных ранений.
Другой военный из ЮВО сбил украинский дрон, метнув в летательный аппарат свой автомат.