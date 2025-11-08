Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.15 комментариев
Киев погрузился во тьму из-за перебоев со светом
Украинские СМИ сообщили о масштабных отключениях электричества в Киеве
Вечером в субботу районы Киева остались без электричества, а город оказался во тьме на фоне массовых перебоев в энергоснабжении по всей стране, сообщили украинские СМИ.
Киев вечером в субботу оказался практически полностью обесточен из-за перебоев с подачей электричества, передает РИА «Новости».
Украинские СМИ сообщили, что Киев погрузился во тьму из-за отключений света.
В последние дни на всей территории Украины фиксируются массовые и многочасовые отключения электричества. Власти страны объясняют происходящее серьезными повреждениями в энергетических сетях и коммунальных системах.
Министр энергетики Украины Светлана Гринчук подчеркнула, что ситуация в энергетике крайне сложная, власти предпринимают меры по восстановлению электроснабжения.
Ранее в результате ночных ударов и отключения электричества в Киеве остановился городской общественный транспорт.
В Харькове ввели аварийные отключения из-за нехватки электроэнергии.
Энергохолдинг «ДТЭК» сообщил о серьезных повреждениях одной из своих теплоэлектростанций.
Государственная компания «Центрэнерго» информировала о полной остановке работы всех государственных ТЭС и отсутствии генерации электроэнергии.
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам.