В результате ночных ударов и отключения электричества в Киеве остановился городской общественный транспорт, включая троллейбусы, трамваи и фуникулер.
В Киеве после ночных ударов был зафиксирован транспортный коллапс из-за отсутствия напряжения в электросетях, передает «Газета.Ru».
В городе прекратили работу троллейбусы, трамваи и фуникулер, что серьезно осложнило передвижение горожан.
По данными украинских СМИ, жители города были вынуждены идти по трамвайным путям пешком.
Украинские СМИ сообщили, что удары Вооруженных сил России пришлись по Киеву, Днепропетровску, а также по Харьковской и Полтавской областям. Владимир Зеленский заявил, что по Украине было выпущено более 450 ударных БПЛА и 45 ракет различных типов.
В результате атак в ряде регионов было отключено электроснабжение. Было также приостановлено движение дальних поездов, а в Харькове полностью остановилось метро.
В Харькове введены аварийные отключения и частично приостановлена работа метро.
Российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам.