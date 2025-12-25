В России раскрыли мошенников в сети стоматологических клиник

Tекст: Алексей Дегтярёв

Следователи МВД в Удмуртии предъявили обвинения 17 участникам организованной группы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Речь идет о двух братьях из Москвы, которые открыли сеть стоматологических клиник в Москве, Ижевске, Барнауле и Набережных Челнах, сформировали коллектив из лжеврачей, администраторов и кураторов.

В клиниках потенциальных клиентов привлекали бесплатным панорамным снимком и консультацией, затем кураторами навязывались дорогостоящие процедуры и ненужные услуги.

В некоторых случаях у пациентов восстанавливали или удаляли здоровые зубы.

«Для оплаты медицинских услуг потерпевшим настойчиво предлагали оформлять кредиты прямо в клинике. При этом аферисты не давали возможности покидать заведение либо посоветоваться с родственниками, убеждая пациентов в том, что лечение необходимо начать незамедлительно», – добавили в МВД.

Отмечается, что жертвами преступной схемы стали не менее 14 жителей Удмуртии и еще несколько десятков россиян из других регионов, а общий ущерб превысил 4 млн рублей.

В ходе обысков оперативники изъяли более 12 млн рублей, 46 банковских карт, два автомобиля, электронную технику и важную документацию. Следственные действия продолжаются.

Ранее основатель юридической компании Таисия Вепренцева сообщала, что в стоматологических клиниках мошенники используют различные схемы обмана, включая навязывание ненужных процедур и завышение стоимости лечения.