Украинский ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях своей ТЭС

Трутнев рассказал, как отстреливался из снайперской винтовки под Угледаром

Tекст: Катерина Туманова

По словам Трутнева, под Угледаром ему пришлось лично отстреливался из снайперской винтовки, находясь в полуразрушенном здании вместе с другими бойцами, передает ТАСС.

«Я работал из этого дома [из снайперской винтовки], под Угледаром. От дома этого уже почти ничего не осталось. Обстреливали нас там не раз и не два. Я не хочу бравировать, это будет неправильно и не по-честному. Но не было ощущения, что кто-то нас победит», – рассказал Трутнев автору проекта WarGonzo военкору Семену Пегову.

В последствии этот дом стали называть «Домом Трутнева». Вице-премьер признался, что ему «очень интересно вернуться в уже освобожденный Угледар».

Напомним, город Угледар в ДНР был освобожден российскими войсками осенью 2024 года. В боях за город ВСУ потеряли до пяти бригад.