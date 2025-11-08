Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.13 комментариев
Украинский ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях своей ТЭС
Теплоэлектростанция группы ДТЭК на Украине серьезно пострадала в результате атаки, сообщили в компании.
Теплоэлектростанция, принадлежащая украинскому энергохолдингу «ДТЭК», подверглась серьезным повреждениям, передает ТАСС.
Пресс-служба компании сообщила об атаке и отметила, что повреждено оборудование станции, идет работа над устранением последствий.
Название и местоположение пострадавшей теплоэлектростанции не уточняются. На балансе ДТЭК находится несколько ТЭС, расположенных в различных регионах страны.
Ранее украинская государственная компания «Центрэнерго» сообщила о полной остановке всех государственных теплоэлектростанций страны и нулевой выработке электроэнергии.
ВС России 8 ноября нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на атаки по гражданским объектам.
Газета ВЗГЛЯД писала, что выживание Украины зимой оказалось под серьезной угрозой.