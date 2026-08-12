Сыну режиссера Роба Райнера предъявлено обвинение в убийстве родителей

Сына режиссера Роба Райнера обвинили в убийстве родителей

Tекст: Катерина Туманова

«В обвинительном заключении 32-летнему Райнеру предъявлены обвинения по двум пунктам обвинения в убийстве, а также обвинения в совершении нескольких убийств при особых обстоятельствах и в подстерегании в засаде. Прокуроры считают, что он лично использовал нож», – передает Fox News.

Окружной прокурор Лос-Анджелес Натан Дж. Хохман заявил что это было «глубокое предательство со стороны человека, которого любили и которому доверяли те самые люди, в убийстве которых его обвиняют».

Он добавил, что в оглашенном сегодня обвинительном заключении содержатся данные об особых обстоятельствах, согласно которым обвиняемый совершал убийства, находясь в засаде.

По версии следствия, Райнер нанес смертельные удары ножом своему 78-летнему отцу и 70-летней матери 14 декабря 2025 года в их доме в Брентвуде. Позже тем же вечером полиция арестовала его в Экспозиционном парке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в доме режиссера Роба Райнера в декабре 2025 года обнаружили два тела, позже их идентифицировали как супругов Райнеров.

Роб Райнер был одним из самых известных кинотворцов Голливуда, снявшим примерно 30 фильмов. К числу его самых популярных работ относятся «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Американский президент» и «Пока не сыграл в ящик». Райнер также известен по роли в фильме «Волк с Уолл-Стрит».