Егор Кончаловский рассказал о формировании российского культурного кода

Егор Кончаловский рассказал участникам «Территории смыслов» о формировании культурного кода

Молодым искусствоведам, культурологам, блогерам и представителям современной индустрии развлечений и досуга Кончаловский рассказал, как он транслирует культурный код российского искусства в своих фильмах.

«Важно найти ответы на три ключевых вопроса: кто мы? зачем мы? и куда мы идем? Сегодня мы еще находимся в парадигме западоцентричного мышления и образа жизни. Важно освободиться от него, и на это нужно время», – заявил режиссер.

Он сравнил Россию с огромным авианосцем, которому сложно быстро развернуться, но страна уже в процессе. По мнению Кончаловского, изоляция от американского кинематографа, от «чудовищной ментальной штукатурки голливудского кино», ускоряет развитие отечественного кино.

Сценарист и продюсер уверен, что отечественное кино станет более провокационным, поскольку исторические переломные моменты всегда рождали в стране великие произведения.

«Сегодня идет экзистенциальное цивилизационное противостояние. И, безусловно, есть определенные запросы на фильмы про СВО. Но новое русское кино не может родиться по разнарядке, это произойдет, когда мы победим, а это неизбежно, когда мы посмотрим на происходящие события спустя время. Если ты собираешься делать фильм про специальную военную операцию, ты обязан побывать на месте событий, познакомиться с людьми. Иначе получится картон, а не кино», – отмептил Кончаловский.

Он также пояснил, чем успешный фильм отличается от того, который «получился». По его словам, блокбастеры создаются по определенным правилам громадной маркетинговой машиной, а фильм, который получился, это кино, сделанное с любовью.

Между тем, в пятницу состоится премьера нового восьмисерийного фильма «Большой дом» Егора Корнчаловского. В основе сюжета – история героев, которая начинается в блокадном Ленинграде. Развязкой станут реальные расследования сотрудников Ленинградского управления КГБ спустя 20 лет после событий.