Фальков назвал самой высокой возможность поступить в вуз на бюджет в 2025 году

Глава Минобрнауки Фальков назвал возможность поступить в вуз на бюджет самой высокой

Tекст: Ирма Каплан

«Конечно, возможность сегодня поступить на бюджетные места – она является одной из самых высоких за последние годы», – сказал министр РИА «Новости».

Фальков напомнил, что сервису «Поступи в вуз онлайн» обеспечивает доступность высшего образования. Абитуриент получает больше возможностей оценить ситуацию, проходные баллы, конкурс, наличие бюджетных и наличие платных мест, общежитий, пояснил он.

«Ему не надо выезжать из дома. И, конечно, это приближает сам университет к выпускнику школы, к абитуриенту», – добавил министр.

По данным Минобрнауки, в 2025 году в вузах страны свыше 619 тыс. бюджетных мест.

Приемная кампания начнется 20 июня и продлится до 12 августа с учетом дополнительных дней приема.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вузам не придется сокращать количество платных мест на направлениях инженерного профиля, поскольку такие меры не планируются для приоритетных специальностей.

Большинство российских вузов сохранили защиту дипломов и проведение государственных экзаменов. А высшее образование в России приблизят к интересам рынка труда.