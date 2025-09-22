Мэттью Макконахи раскрыл секрет прочного брака и воспел в стихах матрас

Tекст: Ирма Каплан

В отрывке из своей новой книги «Стихи и молитвы» Мэттью Макконахи выступает за совместное проживание с супругом/супругой на двуспальной кровати размера «queen-size» вместо более просторной и, возможно, более удобной двуспальной кровати.

«Лучшее, что вы можете / сделать для своего / брака – это избавиться от этого / матраса размера king-size / и спать на / кровати размера queen-size», – цитирует актера-поэта журнал Hello!

По словам Макконахи, однажды утром он проснулся, посмотрел в сторону жены и... «Камилла как будто на расстоянии футбольного поля».

«Потом ложишься спать вечером, хочешь прижаться к ней или укрыть, а тебе надо подойди примерно на 12 футов (3,6 м). И ты думаешь, чувак, эта чертова кровать размера king-size вредит браку. Избавься от этого отстоя! Поэтому у нас есть кровать размера queen-size, где мы сидим плечом к плечу. Говорю тебе, это полезно для брака», – поделился он.

