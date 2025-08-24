Актриса Хелен Миррен возмутилась «снисходительными» комментариями о себе

Tекст: Ирма Каплан

Британская 80-летняя актриса русского происхождения Хелен Миррен в преддверии выхода фильма «Клуб убийц по четвергам», который является экранизацией романа Ричарда Османа, рассказала о том, как люди относятся к ней и ее мужу Тейлору Хэкфорду, пишет Mirror.

Она раскритиковала тех, кто считает себя милыми за свои комментарии о ее возрасте и отношениях с мужем.

«Самое сложное – это снисходительность. Это меня действительно раздражает. Если мы с мужем держимся за руки, кто-то может сказать: «О, смотрите. Как мило». Но это, извините за выражение, как будто «Отвали», – поделилась Миррен.

Актриса добавила, что в поведении людей есть что-то очень снисходительное в иллюзии о том, что комментируя ее и супруга, они будто бы такие добрые и щедрые на похвалы, но это не так. Они ведут себя оскорбительно, считает она.

Отмеченная наградами звезда следует мудрым словам своей матери, рассказывая, что ее учили никогда не бояться старения.

«Что-то ты теряешь, но что-то приобретаешь. Это естественная волна жизни, которая продолжается миллиарды лет, и прекрасно быть частью этой волны. В конечном счете, это то, ради чего все человечество существует. Поэтому важно не опускать руки. Тебе не будет 30, когда тебе исполнится 50. Просто не будет», – сказала она Times.

«Клуб убийств по четвергам» рассказывает о группе приятелей из дома престарелых, которые проводят время, расследуя убийства ради развлечения, но оказываются втянутыми в реальное дело.

Фильм может похвастаться актерским составом: Хелен Миррен и Селия Имри играют Элизабет и Джойс соответственно, Бен Кингсли – бывшего психиатра Ибрагима, а Пирс Броснан воплощает бывшего профсоюзного активиста Рона.