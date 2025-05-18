Женщина после сорока – это не компромисс. Это выбор в пользу глубины. В пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У нее другая энергия – спокойная, принимающая.2 комментария
В результате теракта в Сомали погибли 11 человек
На территории военного лагеря для новобранцев в столице Сомали произошел взрыв, в результате которого погибло не менее 11 человек, сообщили СМИ.
Как пишет Garowe, по меньшей мере 11 человек получили ранения различной степени тяжести при взрыве в военном лагере новобранцев в Могадишо. В публикации отмечается, что взрыв был устроен террористом, однако подробности инцидента и официальные комментарии властей пока не приводятся, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в результате скоординированного авиаудара по району Адан Ябал в регионе Средняя Шэбелле Сомалийская национальная армия и ВС США уничтожили 12 боевиков группировки «Аш-Шабаб», включая нескольких главарей, что является частью усилий по зачистке освобожденных территорий.