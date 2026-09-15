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Европейская ракета Vega-C вывела на орбиту два новых спутника
Ракета Vega-C успешно вывела на орбиту европейские спутники FLEX и Sentinel-3C
Два европейских спутника FLEX и Sentinel-3C успешно стартовали для наблюдения за поверхностью Земли и изучения фотосинтеза растений.
Европейское космическое агентство сообщило об успешном запуске ракеты Vega-C с космодрома Куру во Французской Гвиане, передает ТАСС.
Старт состоялся 14 сентября в 22:21 по местному времени. Адаптер Vespa позволил вывести на орбиту одновременно два космических аппарата.
Операционный центр ЕКА в Германии уже зафиксировал сигналы от обоих спутников. В ближайшие дни специалисты будут контролировать их переход на целевые орбиты. Аппарат FLEX предназначен для изучения фотосинтетической активности растений, улавливая их флуоресцентное излучение.
Второй аппарат, Sentinel-3C, запущен в рамках программы Евросоюза Copernicus. Его задача – мониторинг окружающей среды, включая наблюдение за поверхностью Земли, измерение температуры моря, уровня воды в океанах и контроль ледового покрова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года ракета-носитель Vega-C стартовала с космодрома Куру с европейско-китайским спутником SMILE.
В августе прошлого года с этой же площадки взлетела ракета Ariane 6 с аппаратом для мониторинга климата.
Первый запуск новой европейской ракеты-носителя Ariane 6 состоялся в июле 2024 года.