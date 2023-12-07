Россияне определились с ролью Путина после 2024 года

Большинство россиян хотят выдвижения Путина на новый президентский срок

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

В четверг Совет Федерации единогласно принял постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Далее, уже в пятницу, Центральная избирательная комиссия рассмотрит проект постановления о трехдневном голосовании на выборах, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«На основе социологических исследований, широких консультаций с коллегами в регионах, на основе обсуждения длительного с моими коллегами по ЦИК завтра будет рассмотрен проект голосования в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта», – приводит ее слова ТАСС.

Также Памфилова отметила, что «впервые в истории новой России выборы будут проходить в столь токсичной геополитической атмосфере, когда сброшены все маски, рухнули останки дряхлых демократических декораций». Впрочем, она заверила, что российская избирательная система обладает мощным запасом прочности, который позволит организовать и провести грядущие выборы «именно так, как этого требует и ждет наш народ». «Потому что для нас народ – это главный судья», – сказала председатель ЦИК.

«В России внутриполитическая и общественная ситуация перед стартом избирательной кампании намного спокойнее и стабильнее, чем в ряде других стран, которым также предстоят электоральные кампании, например – США и Украина. Это весьма характерно и важно для будущего нашей страны в целом», – сказала Екатерина Соколова, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, модератор дискуссии на тему «Выборы президента: общественный запрос накануне избирательной кампании».

«На этом фоне в обществе растет запрос на выдвижение нынешнего главы государства Владимира Путина для участия в выборах президента. А кто еще может привести нас к победе? Не только к победе в СВО, а к победе вообще, к победе нашей правоты», – пояснил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ.





«Участие президента Владимира Путина в выборах в 2024 году важно для защиты суверенитета страны, своего пути. Нет человека с таким же стратегическим видением, опытом и авторитетом, кому бы можно было доверить страну, проходящую серьезные испытания», – подчеркнул политолог.

Интересно и то, что «выборы в России будут проходить не только в России, но и в контексте внешнеполитических отношений нашей страны», отметил Глеб Кузнецов, руководитель Экспертного совета ЭИСИ. Он напомнил, что «у оппонентов есть цель нанести России стратегическое поражение, но изменилось понимание, что представляет собой это поражение».

«Например, сейчас, после провала контрнаступления [ВСУ], смена политического режима в стране даст возможность нанести России поражение», – детализировал Кузнецов. «Основные инструменты для этого: непризнание выборов, провокации, утверждения, что выборы прошли нечестно, неправильно», – перечислил он.

«Однако наш народ это хорошо понимает и понимает важность выборов. В целом легитимность выборов – это понятие внутреннее, это согласие граждан с их результатами голосования. Таким образом, легитимность выборов будет обеспечена за счет высокого уровня участия граждан и их высокого доверия», – отметил Кузнецов.

Социология и статистика подтверждают выводы экспертов о том, что общество осознает важность будущих выборов. Кроме того, выборы – это показатель нормальности общества, стабильности политической ситуации. И российская политическая система, как отмечают социологи, демонстрирует эту нормальность и стабильность.

«Больше половины россиян знают, когда пройдут выборы президента России, это высокий показатель. 84% россиян считают выборы президента РФ важным событием для себя лично. Среди декларирующих участие в выборах – 92%», – пояснил Михаил Мамонов, руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ, комментируя данные соответствующего опроса*.

«89% россиян считают выборы президента важным событием для страны. Среди декларирующих участие в выборах – 94%. При этом 78% опрошенных уже сейчас выражают свою готовность принять участие в выборах президента. Этот показатель подтверждает значимость предстоящих выборов для россиян. Среди базовых мотивов участия в выборах у людей – патриотический (91%) и мотив будущего, связанный с семьей (68%)», – добавил он.

В целом тема президентских выборов запустила целую серию опросов. Как показали исследования, 70% уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. «Этот запрос вырос более чем вдвое за последние годы», – заметила Лариса Паутова, управляющий директор проектов Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), комментируя данные опроса**.

Она отметила, что особую важность сейчас играет восприятие того или иного политика. «В ответе на вопрос: «Какие эмоции у вас чаще вызывает Путин?», респонденты в основном называли доверие, надежду, спокойствие, уверенность в будущем, гордость и благодарность», – перечислила социолог.

«74% опрошенных уверены, что Путин понимает заботы простых людей и его деятельность отвечает их интересам. Большинство респондентов считают, что у России большое будущее. В целом в России у молодых людей сейчас есть возможность реализовать себя, найти применение своим способностям, добиться успеха в жизни: так считает большая часть респондентов», – отметила эксперт.

Озвученные данные опросов позволяют судить и о базовых мотивах участия избирателей в предстоящих выборах,

считает Александр Рудаков, политолог, эксперт ЭИСИ. «С одной стороны, это понимание того факта, что участие обеспечит надежность, стабильность, уверенность в будущем. С другой стороны, это гордость за страну, за лидера, это продолжающийся эффект консолидации вокруг флага. Можно прогнозировать, что предстоящее голосование будет ценностно мотивированным», – указал он.

«Людям важно воспользоваться своим избирательным правом, прежде всего с точки зрения личных интересов, в силу стремления обеспечить надежное будущее для своих детей, семей, близких людей, ради сохранения политической и экономической стабильности. С другой стороны, присутствует и надличностный фактор, обусловленный патриотическим самосознанием и коллективными целями», – добавил Рудаков.

Напомним, ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД подчеркнул, что своевременное проведение выборов президента показывает прочность российской политической системы и позволяет гражданам страны внести свой вклад в будущее государства.

* Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки не превышает 2,5%.

** Опрос Фонда «Общественное мнение» проведен посредством интервью по месту жительства респондентов. Объем выборки – 6,1 тыс. респондентов от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,2%.