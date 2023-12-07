Выборы 2024: Каждый голосующий на выборах вносит вклад в будущее России

Депутат Госдумы Матвейчев: Своевременное проведение выборов говорит о прочности политической системы России

Tекст: Олег Исайченко

«Люди должны видеть, что несмотря на спецоперацию, государство живет в нормальном режиме и выполняет все конституционные обязанности. Поэтому своевременное проведение выборов президента в России сейчас особенно важно», – сказал Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Голосование свидетельствует о том, что российская политическая система прочна и смещение электоральных циклов нам не нужно. Выборы позволяют гражданам внести свой вклад в нашу политическую систему. Именно поэтому важно прийти на участки», – акцентирует парламентарий.

«Кроме того, широкому участию граждан в голосовании способствует и наша избирательная система, которая является одной из самых честных и прозрачных в мире. Доверие людей к ней за последнее время заметно выросло. В отличие от стран Европы или США, вероятность фальсификации выборов у нас очень мала», – резюмировал Матвейчев.

Ранее Совет Федерации единогласно принял постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Центральная избирательная комиссия в пятницу рассмотрит проект постановления о трехдневном голосовании на выборах, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«На основе социологических исследований, широких консультаций с коллегами в регионах, на основе обсуждения длительного с моими коллегами по ЦИК завтра будет рассмотрен проект голосования в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта», – приводит ее слова ТАСС.

Также Памфилова отметила, что «впервые в истории новой России выборы будут проходить в столь токсичной геополитической атмосфере, когда сброшены все маски, рухнули останки дряхлых демократических декораций».

Впрочем, она заверила, что российская избирательная система обладает мощным запасом прочности, который позволит организовать и провести грядущие выборы «именно так, как этого требует и ждет наш народ». «Потому что для нас народ – это главный судья», – сказала председатель ЦИК.

Напомним, сенатор Константин Долгов отметил, что назначение выборов является важным признаком того, что Россия продолжает жить полноценной жизнью, страна уверена в своих силах и скорой победе. В своем Telegram-канале он указал, что, несмотря на ведение Западом экономической, гибридной и почти открытой войны, никакие демократические процедуры не были отменены.