Сенатор: Назначение выборов – признак того, что Россия продолжает полноценную жизнь

Сенатор Долгов: Назначение даты выборов указывает на то, что Россия продолжает жить полноценной жизнью

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что, несмотря на ведение Западом экономической, гибридной и почти открытой войны, никакие демократические процедуры не были отменены, в отличие от Украины, где «выборы пытаются спустить на тормозах и отложить под любым предлогом».

Долгов отметил, что президент России Владимир Путин уважает граждан, ему важно, чтобы они могли свободно сделать выбор.

«По-настоящему суверенное государство – только то, в котором граждане определяют, какой будет власть и каким путем страна идет в будущее», – заметил он.

Сенатор также подчеркнул, что Россия была и остается по-настоящему демократическим государством, основанием которого является голос людей, их решающее мнение, а также выразил уверенность в том, что на предстоящих выборах россияне отдадут свой голос за политическую стабильность и выбранный нынешним правительством курс.

«На Общероссийском голосовании по принятии поправок в Конституцию России 2020 году люди дали себе возможность вновь избрать президентом страны Владимира Владимировича Путина. Время показало правильность такого решения. В России нет человека с таким же стратегическим видением, колоссальным политическим опытом и авторитетом, кому бы можно было доверить страну, проходящую важнейшие испытания», – подытожил Долгов.

Напомним, Совет Федерации единогласно принял на пленарном заседании постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года.