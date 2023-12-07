С учетом характера войны на истощение ресурсов, которая ведется между Россией и Западом, цена нефти в некотором смысле становится центром этого противостояния.0 комментариев
ЦИК: Выборы президента России пройдут в токсичной геополитической обстановке
ЦИК: Выборы президента России впервые пройдут в столь токсичной геополитической обстановке
Выборы президента России впервые будут проходить в столь токсичной геополитической обстановке, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на пленарном заседании Совета Федерации.
«Впервые в истории новой России выборы будут проходить в столь токсичной геополитической атмосфере, когда сброшены все маски, рухнули останки дряхлых демократических декораций», – приводит ее слова ТАСС.
Памфилова, впрочем, заверила, что российская избирательная система обладает мощным запасом прочности, который позволит организовать и провести грядущие выборы «именно так, как этого требует и ждет наш народ». «Потому что для нас народ – это главный судья», – сказала она.
Со своей стороны спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что избирательная система России лишена «суррогатных электоральных механизмов», а основана на прямом волеизъявлении миллионов российских избирателей. В это число теперь входят и жители новых регионов, добавила она.
Напомним, Совет Федерации единогласно принял на пленарном заседании постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Центральная избирательная комиссия в пятницу рассмотрит проект постановления о трехдневном голосовании на выборах президента России в марте 2024 года.