Политолог: Выборы президента фактически становятся борьбой за победу России

Политолог Данилин: Решение Путина участвовать в выборах соответствует запросу большинства граждан

Tекст: Андрей Резчиков

«То, что Владимир Путин объявил о решении участвовать в президентских выборах после церемонии награждения медалями «Золотая звезда» Героев России – очень символично. Владимир Путин, с одной стороны, является примером для героев, а с другой – он всегда выделял тех людей, которые совершают героические поступки, не заботясь ни о чем, кроме чести Родины», – отметил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

По мнению политолога, сделанное президентом заявление во время разговора с председателем парламента Донецкой народной республики (ДНР) Артемом Жогой «говорит о том, что Путин испытывает сопричастность к большому делу, которое делает вся страна». «Путин чувствует, что на нем лежит огромное бремя ответственности за страну. И люди, которые совершают подвиги, борются за будущее страны вместе с ним. И сами выборы президента фактически становятся борьбой за победу России», – добавил собеседник.

Данилин подчеркнул, что в обществе существует очень сильный запрос на то, чтобы Путин участвовал в президентских выборах. Он особо отметил, что это стало возможным благодаря Госдуме и депутату Валентине Терешковой, которая в марте 2020 года предложила поправку к законопроекту о внесении изменений в Конституцию, согласно которой Путин получил право переизбираться на этот пост, несмотря на прошлые президентские сроки.

«Как фиксируют социологи, 70% россиян хотели бы, чтобы Путин выдвинул свою кандидатуру. Таков запрос граждан», – подчеркнул спикер.

В пятницу Путин объявил об участии в президентских выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта следующего года. Об этом он сказал в ответ на просьбу командира батальона «Спарта», председателя парламента ДНР Артема Жоги во время неформального общения с участниками церемонии награждения медалями «Золотая звезда» Героев России.

«Мы очень рады, что президент услышал нашу просьбу о выдвижении, вся Россия его поддерживает», – сказал Жога, отметив, что Путин не колебался при ответе на его вопрос. Президент признался, что у него были разные мысли по поводу предстоящих выборов. «Но сейчас такое время, я буду баллотироваться», – заявил российский лидер.