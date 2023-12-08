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    Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньшее количество людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?

    9 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Ленинопад как символ государственной неполноценности

    Ровно десять лет назад, 8 декабря 2013 года, на Украине начался «ленинопад» – возбужденные ветром перемен граждане начали кампанию по массовому сносу памятников Ленину. Парадокс в том, что именно Ленин и обеспечил существование современной Украины.

    12 комментариев
    Александр Чаусов Александр Чаусов Почему Донбасс – не Эльзас

    И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.

    12 комментариев
    8 декабря 2023, 14:10

    Путин объявил об участии в выборах президента в 2024 году

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, сообщили участники церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле. С соответствующей просьбой к главе государства обратился спикер парламента ДНР Артем Жога.

    Президент ответил согласием, передает ТАСС слова участников церемонии.

    Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая следующего года.

    Очередные выборы президента России в 2024 году будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.

    7 декабря 2023, 19:04
    Наследный принц Омана в Москве призвал прекратить «засилье Запада»

    Наследный принц Омана Зиязин бен Хайсам Аль Саид на встрече с Путиным призвал прекратить «засилье Запада»

    Наследный принц Омана в Москве призвал прекратить «засилье Запада»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Несправедливый миропорядок, существовавший до сих пор, нуждается в изменении, заявил наследный принц Султаната Оман, министр культуры, спорта и по делам молодежи Зиязин бен Хайсам Аль Саид на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Он добавил, что разделяет оценки Путина о международной ситуации, «в первую очередь того, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада», а также высказался за построение «нового справедливого миропорядка» и экономических отношений без двойных стандартов.

    «Нынешнее развитие ситуации во всем мире диктует необходимость создания новых механизмов для торгово-экономического взаимодействия между странами без навязывания каких-либо идеологий, без давления со стороны третьих стран», – приводит ТАСС слова наследного принца Омана.

    Также Зиязин бен Хайсам Аль Саид выступил за создание новых международных экономических центров, которые, с учетом факторов населения, природных богатств и ресурсов могли бы расположиться в странах Азии, Африки и Ближнего Востока.

    Ранее Путин заявил о перспективах сотрудничества России и Омана в энергетике и туризме.



    Коментарии (18)
    7 декабря 2023, 18:39
    СМИ: Визит Путина на Ближний Восток вызвал тревогу на Западе

    UnHerd: Визит Путина на Ближний Восток стал тревожным сигналом для Запада

    СМИ: Визит Путина на Ближний Восток вызвал тревогу на Западе
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Приезд российского президента Владимира Путина на Ближний Восток – это тревожный сигнал для западных государств, утверждает издание UnHerd.

    Страны региона Ближнего Востока стали все больше ориентироваться на новых союзников, и Запад вряд ли может этому помешать, говорится в материале UnHerd, передает РИА «Новости».

    В статье указывается, что Россия и Саудовская Аравия планируют увести мировую торговлю от доллара, Эр-Рияд отказался наращивать объемы добычи нефти, что играет на руку Москве. Такие действия саудитов разочаровали администрацию президента США Джо Байдена.

    Визит президента России продемонстрировал, что лидеры стран Ближнего Востока выбирают других союзников, а Вашингтон не в силах это поменять.

    Напомним, Путин накануне посетил Саудовскую Аравию. Стороны подтвердили свое стремление укреплять сотрудничество.

    Коментарии (10)
    7 декабря 2023, 15:25
    Путин: Россию больше никто не сможет назвать «бензоколонкой»

    Путин заявил, что Россию больше никто не сможет назвать «бензоколонкой»

    Путин: Россию больше никто не сможет назвать «бензоколонкой»
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин убежден, что больше никто не сможет назвать Россию «бензоколонкой», об этом он сказал, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!»

    «В структуре экономического роста России все большую долю занимают так называемые базовые несырьевые отрасли. Это обрабатывающие производства, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, жилищно-коммунальное хозяйство. Например, во втором квартале текущего года на их долю пришлось более половины – 54%, если быть более точным – роста экономики. Еще 44% – это так называемые обеспечивающие отрасти – торговля, общественное питание, другие профессиональные услуги. Только 2% пришлось на добычу полезных ископаемых», – приводит его слова ТАСС.

    Путин заключил, что «теперь пускай кто-то скажет, что Россия – это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались говорить».

    Ранее Путин заявил, что Запад дошел до отмены самих принципов рыночной экономики.

    Коментарии (111)
    7 декабря 2023, 15:52
    Путин: Революция в экономике подорвет монополию крупных западных банков
    Путин: Революция в экономике подорвет монополию крупных западных банков
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    «Настоящая революция» ожидает мировую экономику в ближайшие годы, она подорвет монополию крупных западных банков, заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!»

    Путин обратил внимание на то, что в международных платежах сейчас все шире используются гораздо современные и продвинутые решения, в том числе на основе блокчейна и цифровых валют центральных банков.

    «По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы это приведет к настоящей революции, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков», – приводит его слова ТАСС.

    «Да и сами они [западные банки], как мы видим, тоже не в самом хорошем состоянии находятся. Во всяком случае некоторые из них, это точно», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что Запад дошел до отмены самих принципов рыночной экономики.

    Коментарии (3)
    7 декабря 2023, 18:19
    Путин рассказал президенту Ирана, что хотел заехать в Тегеран
    Путин рассказал президенту Ирана, что хотел заехать в Тегеран
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси сообщил, что хотел во время поездки в Абу-Даби и Эр-Рияд залететь и в Тегеран.

    «Вчера, знаете, я был там в регионе в соседнем. И прямо пролетал над территорией Вашей страны и хотел вообще приземлиться и прямо в Тегеране встретиться, но мне говорят, уже президент собрался улетать в Москву», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Напомним, в среду утром Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты, а позднее в тот же день прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. В ходе поездки на Ближний Восток российскому лидеру были оказаны самые высокие почести.

    Коментарии (0)
    7 декабря 2023, 16:05
    Путин: Европейские «тихие гавани» теперь работают по принципу «свой – чужой»

    Путин: Европейские юрисдикции перестали быть «тихими гаванями» для бизнеса

    Путин: Европейские «тихие гавани» теперь работают по принципу «свой – чужой»
    @ Кирилл Зыков/POOL//ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейские юрисдикции больше не являются для бизнеса «тихими гаванями», сегодня в них работает принцип «свой – чужой», где чужих можно обобрать и оставить ни с чем, заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!».

    «Европейские юрисдикции, которые еще недавно считались безопасными, так называемыми тихими гаванями, фактически перестали ими быть, теперь здесь работает принцип «свой – чужой» <…>, где чужого можно обобрать, оставить ни с чем, а его активы, компании, предприятия можно заблокировать, отнять и даже ликвидировать в результате диверсии, как это было с «Северным потоком», – приводит его слова ТАСС.

    «Вот как сейчас выглядит конкурентная борьба в мире, основанном на правилах», – заметил Путин. «Кому нужны такие правила?» – добавил он.

    Президент также обратил внимание на то, что действия западных стран разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которая выстраивалась десятилетиями, в том числе и самим Западом.

    Кроме того, Путин заявил, что Запад дошел до отмены самих принципов рыночной экономики.

    Коментарии (7)
    7 декабря 2023, 15:06
    Путин: Запад занимается отменой принципов рыночной экономики
    Путин: Запад занимается отменой принципов рыночной экономики
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Запад дошел до отмены самих принципов рыночной экономики, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет!»

    «В попытках сохранить свое ускользающее доминирование западные элиты дошли до отмены самих принципов рыночной экономики, о которых они так любят говорить», – сказал российский лидер.

    Глава государства отметил, что европейские юрисдикции перестали быть «тихими гаванями» для бизнеса, работает принцип «свой – чужой», где чужих можно обобрать, передает ТАСС.

    «Элиты западных стран, те, которые оказались наверху этого процесса, пытаются его затормозить, искусственно сдержать рост, как они считают, на глобальной периферии, которую привыкли эксплуатировать, использовать как ресурс, как источник ренты, просто как колонию», – сказал глава Российского государства.

    Коментарии (22)
    7 декабря 2023, 16:36
    ФОМ: Большинство россиян считают, что Путину нужно баллотироваться на новый срок
    ФОМ: Большинство россиян считают, что Путину нужно баллотироваться на новый срок
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Большинство россиян (70%) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок, заявила управляющий директор проектов Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Лариса Паутова в ходе круглого стола «Выборы Президента: общественный запрос накануне избирательной кампании», проведенного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

    В ответе на вопрос: «Какие эмоции у вас чаще вызывает Владимир Путин», 44% назвали доверие, 34% – надежду, 31% – спокойствие, уверенность в будущем, 30% – гордость, 16% – благодарность, 9% – симпатию, любовь, сообщает РИА «Новости».

    74% опрошенных уверены, что Путин понимает заботы простых людей и его деятельность отвечает их интересам. Большинство респондентов считают, что у России большое будущее.

    Кроме того, у респондентов спросили, есть ли сейчас у молодых людей в России возможность реализовать себя, найти применение своим способностям, добиться успеха в жизни. Трое из четверых опрошенных (77%) считают, что такая возможность есть. При этом больше половины (63%) молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет сообщили, что сейчас у молодежи больше шансов, возможностей достичь успеха в жизни, реализовать свои желания, чем было пять лет назад.

    По словам Паутовой, исследование было проведено среди 6 тыс. 100 респондентов в конце октября – начале ноября.

    Напомним, Совет Федерации единогласно принял на пленарном заседании постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Центральная избирательная комиссия в пятницу рассмотрит проект постановления о трехдневном голосовании на выборах президента России в марте 2024 года.

    Коментарии (50)
    7 декабря 2023, 15:19
    Путин: Мир вступил в эпоху кардинальных перемен и серьезных испытаний
    Путин: Мир вступил в эпоху кардинальных перемен и серьезных испытаний
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Мир вступил в эпоху кардинальных перемен, выстоять сможет только сильная, стабильная и суверенная страна, заявил президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!»

    «Мир вступил в эпоху кардинальных перемен и серьезных испытаний не только для отдельных компаний и отраслей, но и для целых стран и регионов мира. Успешно пройти этот этап, стать одним из центров роста новой глобальной экономики сможет только сильная, стабильная, я хочу подчеркнуть, обязательно хочу это подчеркнуть и сделать на этом акцент, суверенная страна», – приводит его слова РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул также, что Россия хочет создать новую, реально демократическую модель мира.

    Коментарии (8)
    7 декабря 2023, 14:56
    Путин: Лидеры ряда стран не поддаются «цыканью зубами» со стороны Запада
    Путин: Лидеры ряда стран не поддаются «цыканью зубами» со стороны Запада
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководства нескольких государств не поддаются давлению со стороны западных стран, отстаивая национальные интересы, заявил президент России Владимир Путин.

    «Несмотря ни на какое внешнее давление, цыканье зубами, стуки по столу, нашептывание на ухо, есть люди, лидеры стран, причем мощных стран, которые не поддаются этому давлению [Запада] и руководствуются прежде всего своими собственными национальными интересами», – сказал Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!», передает ТАСС.

    Россия доказала, что может отвечать на самые сложные вызовы, ее экономика продемонстрировала фундаментальный запас прочности, подчеркнул он.

    Коментарии (0)
    7 декабря 2023, 22:57
    Переговоры Путина и Раиси завершились

    Завершились переговоры Путина и президента Ирана в Кремле

    Tекст: Антон Антонов

    В Кремле завершились переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Эбрахима Раиси, встреча продолжалась более пяти часов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также международные проблемы, в частности обострение палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.

    Раиси прибыл в Москву 7 декабря. До этого Путин посетил Абу-Даби и Эр-Рияд.

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    7 декабря 2023, 18:02
    Путин оценил заработок российских банков в 2023 году

    Путин призвал не хвалить главу ВТБ, чтобы он не захотел стать султаном

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская банковская система в 2023 году заработает более 3 трлн рублей и отыграет потери 2022 года, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с наследным принцем Омана.

    «У нас в этом году в целом банковская система заработает чуть больше 3 трлн рублей. Они отыграют все, что потеряли в прошлом году, и плюс прибыль получат», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    По данным агентства, встреча Путина с наследным принцем, министром культуры, спорта и по делам молодежи Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом прошла в кулуарах инвестиционного форума «Россия зовет!», организованного ВТБ.

    В ходе встречи наследный принц Омана высоко оценил личное участие главы ВТБ  Андрея Костина, который также присутствовал на переговорах, в продвижении двусторонних проектов между Россией и султанатом.

    «Это правда, господин Костин – очень эффективный менеджер, но вы его особо не нахваливайте, а то он тоже захочет быть султаном», – пошутил Путин. При этом он отметил, что хорошие показатели российской финансовой системы были достигнуты, в том числе благодаря  усилиям ВТБ.

    Наследный принц, в свою очередь, отметил заинтересованность Омана в инвестициях в экономику России.

    Ранее Путин заявил, что показатели говорят о правильном направлении экономической политики России.

    Коментарии (2)
    7 декабря 2023, 15:59
    Путин заявил о пользе ограничений мировых платежных систем для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Недоброжелатели, ограничившие доступ россиян к мировым платежным системам, не достигли поставленных целей – напротив, Россия укрепила свой суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Цели, которые ставили наши недоброжелатели, явно не достигнуты – напротив, мы только укрепляем свой суверенитет в этой сфере и делаем это достаточно уверенно», – сказал глава государства в ходе форума ВТБ «Россия зовет!», передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что внутренний продукт России вырос на 3,2%, на сегодняшний день он выше, чем был до введения множества санкций западными странами.

    Коментарии (0)
    7 декабря 2023, 16:12
    Путин заявил о готовности России кооперироваться с Китаем в области военных технологий
    Путин заявил о готовности России кооперироваться с Китаем в области военных технологий
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия готова кооперироваться с Китаем во всех областях, в том числе в военных технологиях, заявил во время форума ВТБ «Россия зовет!» российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, касательно возможности кооперироваться с Китаем, у России нет никаких ограничений, передает ТАСС.

    Также глава государства подчеркнул, что товарооборот между двумя странами в этом году превысит 200 млрд долларов. «Отношения с Китаем развиваются в высшей степени эффективно. Мы в этом году уже выйдем на 200 млрд (долларов), уже, по-моему, сомнений нет ни у кого», – отметил Путин.

    Ранее на форуме ВТБ «Россия зовет!» Путин заверил, что Россию больше никто не сможет назвать «бензоколонкой».

    Коментарии (2)
    7 декабря 2023, 14:52
    Путин сказал, какую модель мира хочет создать Россия

    Путин: Россия хочет создать новую, реально демократическую модель мира

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия хочет создать новую, реально демократическую модель мира, заявил президент Владимир Путин.

    «Мы-то хотим создать новую модель, такую реально демократическую и такую, где действительно верх берет настоящая, честная конкуренция всех участников экономической деятельности», – сказал российский лидер, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!», передает ТАСС.

    США, по словам российского лидера, эксплуатируют даже своих союзников, как и других участников мировой экономики.

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