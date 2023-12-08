Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньшее количество людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?9 комментариев
Путин объявил об участии в выборах президента в 2024 году
Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, сообщили участники церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле. С соответствующей просьбой к главе государства обратился спикер парламента ДНР Артем Жога.
Президент ответил согласием, передает ТАСС слова участников церемонии.
Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая следующего года.
Очередные выборы президента России в 2024 году будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.