ФОМ: Большинство россиян считают, что Путину нужно баллотироваться на новый срок

Tекст: Ольга Иванова

В ответе на вопрос: «Какие эмоции у вас чаще вызывает Владимир Путин», 44% назвали доверие, 34% – надежду, 31% – спокойствие, уверенность в будущем, 30% – гордость, 16% – благодарность, 9% – симпатию, любовь, сообщает РИА «Новости».

74% опрошенных уверены, что Путин понимает заботы простых людей и его деятельность отвечает их интересам. Большинство респондентов считают, что у России большое будущее.

Кроме того, у респондентов спросили, есть ли сейчас у молодых людей в России возможность реализовать себя, найти применение своим способностям, добиться успеха в жизни. Трое из четверых опрошенных (77%) считают, что такая возможность есть. При этом больше половины (63%) молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет сообщили, что сейчас у молодежи больше шансов, возможностей достичь успеха в жизни, реализовать свои желания, чем было пять лет назад.

По словам Паутовой, исследование было проведено среди 6 тыс. 100 респондентов в конце октября – начале ноября.

Напомним, Совет Федерации единогласно принял на пленарном заседании постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Центральная избирательная комиссия в пятницу рассмотрит проект постановления о трехдневном голосовании на выборах президента России в марте 2024 года.