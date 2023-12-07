И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.9 комментариев
ФОМ: Большинство россиян считают, что Путину нужно баллотироваться на новый срок
Большинство россиян (70%) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок, заявила управляющий директор проектов Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Лариса Паутова в ходе круглого стола «Выборы Президента: общественный запрос накануне избирательной кампании», проведенного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).
В ответе на вопрос: «Какие эмоции у вас чаще вызывает Владимир Путин», 44% назвали доверие, 34% – надежду, 31% – спокойствие, уверенность в будущем, 30% – гордость, 16% – благодарность, 9% – симпатию, любовь, сообщает РИА «Новости».
74% опрошенных уверены, что Путин понимает заботы простых людей и его деятельность отвечает их интересам. Большинство респондентов считают, что у России большое будущее.
Кроме того, у респондентов спросили, есть ли сейчас у молодых людей в России возможность реализовать себя, найти применение своим способностям, добиться успеха в жизни. Трое из четверых опрошенных (77%) считают, что такая возможность есть. При этом больше половины (63%) молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет сообщили, что сейчас у молодежи больше шансов, возможностей достичь успеха в жизни, реализовать свои желания, чем было пять лет назад.
По словам Паутовой, исследование было проведено среди 6 тыс. 100 респондентов в конце октября – начале ноября.
Напомним, Совет Федерации единогласно принял на пленарном заседании постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Центральная избирательная комиссия в пятницу рассмотрит проект постановления о трехдневном голосовании на выборах президента России в марте 2024 года.