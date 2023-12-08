Кто попросил Путина пойти на выборы президента в 2024 году?

Tекст: Валерия Городецкая

Об участии в выборах президента в 2024 году Владимира Путина попросили Герои России, матери погибших в СВО Героев России, а также Герои Труда. Разговор состаялся в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России.

8 декабря 2023 года Путин в пятницу объявил о намерении участвовать в очередных президентских выборах, об этом он заявил, отвечая на просьбу спикера парламента ДНР Артема Жоги баллотироваться на пост главы государства.

«Благодаря вашим действиям, вашему решению мы получили свободу, право выбора. <...> Работы очень много, еще нужна интеграция в социальную связь, во все другие, экономические форматы. И чисто [переход к] просто обычной, человеческой, мирной жизни. И под вашим руководством мы хотели бы это все делать. Вы наш президент, мы ваша команда. Вы нужны нам, вы нужны России», – сказал Жога, передает ТАСС.

Его поддержали Герой России Юрий Мизерный и мать погибшего Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова из Дагестана Сапижат Мазаева.

«Нам нужны вы как руководитель. Я тоже присоединяюсь к Артему [Жоге] - [прошу], чтобы вы баллотировались. Вы наш президент. Мы ваша команда», – обратилась Мазаева к главе государства.



Сержант Юрий Мизерный передал главе государству слова бойцов с передовой. «У ребят есть, было до ваших слов, озвученных сейчас, переживание – будете баллотироваться, не будете. Поэтому просили передать, уважаемый Владимир Владимирович, чтобы вы оставались с нами, потому что вместе мы – сила, и с вами мы победим, вы – наш президент», – обратился он к Путину.



В беседе с Путиным также приняли участие мать погибшего Героя России Андрея Ковтуна из Еврейской автономной области Мария Костюк, врач, Герой Труда Марьяна Лысенко (Москва), шахтер, Герой Труда Эдуард Щербина (Забайкальский край) и другие.

Выборы президента России в 2024 году впервые будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта, сообщила Центральная избирательная комиссия.

