Фрегаты Северного флота начали учения в Баренцевом море

Tекст: Дмитрий Зубарев

Многоцелевые фрегаты проекта 22350 Северного флота «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов» вышли в Баренцево море для отработки учебно-боевых задач, передает ТАСС. Как сообщили в пресс-службе флота, в ходе маневров североморцы отработают совместное маневрирование кораблей и проведут тренировки в составе корабельной ударной группы. Также предусмотрено учение по обороне от робототехнических комплексов условного противника.

Выход корабельной ударной группы из Кольского залива обеспечила минно-тральная группа Кольской флотилии. В ее состав вошли морской тральщик «Владимир Гуманенко» и базовый тральщик «Соловецкий юнга».

Фрегаты «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов» способны вести боевые действия с противником на воде, под водой и в воздухе. Корабли оснащены современным вооружением, что позволяет эффективно решать поставленные задачи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Баренцево море для проведения учений, затем провел успешные учения в этом регионе, а позже выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море.