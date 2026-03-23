  • Новость часаТрамп продлил ультиматум Ирану на пять дней
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Война с Ираном добивает остатки Британской империи
    Эксперт предрек новый виток деиндустриализации Европы
    Украина впервые использовала самолет радиолокационного обнаружения Saab 340
    Демократы в США стали пиариться личными детскими травмами
    Путин сообщил о закреплении инфляции ниже 6%
    NYT: США начали войну с Ираном из-за провалившегося плана «Моссада»
    Россия предостерегла США от ударов по Бушерской АЭС
    Эксперт назвал победителей и проигравших на выборах во Франции
    Рар: Борьба СДПГ за рейтинг может разрушить хрупкое правительство Мерца
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему микрозаймы – зло

    Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Кто ответит за нейросеть

    Сегодня контуры цифровой трансформации мира формируются в борьбе цифровиков и государств. В этом матче я всё же делаю ставку на государство, причем конкретно на свое – только от него мы можем ждать защиты.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Зимний огурец стал новым признаком русской цивилизации

    Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.

    25 комментариев
    23 марта 2026, 14:27 • Новости дня

    После удара артиллерии ВСУ по Брянской области ранены два человека

    Tекст: Вера Басилая

    В результате артиллерийского обстрела поселка Белая Березка в Брянской области пострадали две женщины, повреждены три многоквартирных дома, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по поселку Белая Березка Трубчевского района Брянской области, сообщил в Мах Богомаз. По словам губернатора, в результате обстрела ранены две женщины.

    «Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», – заявил Богомаз.

    В результате атаки повреждены три многоквартирных дома. На месте продолжают работу экстренные службы и представители районной администрации. Губернатор отметил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая поддержка.

    Ранее в селе Поздняшовка Севского района в Брянской области в результате атаки украинского БПЛА пострадала местная жительница.

    23 марта 2026, 11:33 • Новости дня
    Российские войска «разрезали пополам» группировку ВСУ в Константиновке
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате наступления российские штурмовые группы вошли в Константиновку с востока и разделили украинские силы на две части, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские войска удачно провели операцию в Константиновке, передает ТАСС.

    По данным силовых структур, штурмовые подразделения России вошли в город с восточной стороны, что позволило разделить украинскую группировку на две части.

    «Группировка противника в Константиновке разрезана пополам», – заявили в силовых структурах. Таким образом, линия обороны ВСУ оказалась нарушена, а украинские военные были изолированы друг от друга.

    Кроме того, по информации силовых структур, российские войска ведут огневое воздействие на противника не только с востока, но и с северного и южного направлений. Это значительно осложняет маневры и переброску резервов ВСУ внутри города.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС РФ в Константиновке.

    Комментарии (9)
    22 марта 2026, 22:50 • Новости дня
    ВСУ атаковали село в Белгородской области во время встречи Гладкова с жителями
    @ Официальный канал Губернатора Белгородской области в Max

    Tекст: Антон Антонов

    Во время встречи губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с жителями село Смородино атаковал украинский дрон, спецназ Росгвардии сбил БПЛА, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

    Инцидент произошел в Грайворонском округе, где губернатор встречался с местными жителями после недавнего украинского обстрела. В селе продолжается разбор завалов, передает ТАСС.

    Сотрудники спецназа Росгвардии открыли огонь из стрелкового оружия и сбили БПЛА. «Сбитый беспилотник сдетонировал в воздухе. Пострадавших и разрушений нет», – отметили в Росгвардии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Гладков сообщил, что попал под ракетный обстрел со стороны вооруженных сил Украины. В результате удара ВСУ в селе Смородино погибли четыре человека.

    Комментарии (21)
    22 марта 2026, 15:38 • Видео
    Евросоюз хочет расшириться на Америку

    Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 09:51 • Новости дня
    Гладков показал работу спецназа при защите от дронов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем канале в Max кадры работы спецназа, который защитил его от БПЛА во время визита в село Смородино.

    Спецназ Росгвардии защитил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова от атаки беспилотника во время его визита в село Смородино. В своем канале в Mах Гладков опубликовал видео, на котором видно, как сотрудники Росгвардии координируют действия по уничтожению дрона, когда губернатор встречался с местными жителями.

    На записи слышно команду «закрой дверь», после которой раздается стрельба. Позднее спецназ сообщает: «В воздухе детонация. Нормально», подводя итог отраженной атаки. После этого один из сотрудников дает команду «отбой».

    Гладков находился в Смородино 22 марта, где накануне ВСУ нанесли удар по зданию почты и магазину, в результате чего погибли четыре женщины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ Росгвардии сбил украинский дрон во время встречи губернатора Вячеслава Гладкова с жителями села Смородино.

    Глава региона сообщил о гибели четырех мирных жительниц в этом населенном пункте в результате вражеской атаки.

    Помощник заместителя губернатора Ольга Медведева заявила о троекратном увеличении числа жертв среди населения области в 2026 году.

    Комментарии (0)
    22 марта 2026, 20:30 • Новости дня
    Число сбитых беспилотников над Ленобластью достигло восьми

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о росте числа уничтоженных в воскресенье беспилотников до восьми.

    Число уничтоженных беспилотников над Ленинградской областью в воскресенье достигло восьми, передает РИА «Новости». Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем обращении на платформе Max.

    «В общей сложности уже восемь БПЛА уничтожено сегодня над Ленобластью», – заявил Дрозденко. Глава региона подчеркнул, что силы противовоздушной обороны продолжают отражать очередную атаку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника над Ленинградской областью.

    В аэропорту Пулково временно приостановили прием и отправление самолетов в связи с обеспечением безопасности.

    Комментарии (0)
    22 марта 2026, 22:59 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА повреждено остекление в квартирах в Ленобласти
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Десятый беспилотник сбит силами ПВО в Ленинградской области, повреждено остекление в квартирах, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    Дрозденко сообщил в Max, что силы ПВО уничтожили десятый беспилотник в районе деревни Изора Гатчинского округа. В результате ударной волны было повреждено остекление в трех квартирах. На месте падения обнаружена воронка, также зафиксировано возгорание сухой травы, которое уже потушено. Никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Пулково приостанавливали прием и отправление самолетов из-за мер по обеспечению безопасности. 21 самолет направили на запасные аэродромы. Позднее аэропорт возобновил прием и отправку самолетов по согласованию с соответствующими органами.

    Комментарии (0)

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 05:16 • Новости дня
    Пожар произошел в порту Приморска в Ленобласти после атаки БПЛА
    Пожар произошел в порту Приморска в Ленобласти после атаки БПЛА
    @ Официальный канал МЧС России в Max

    Tекст: Антон Антонов

    Над Ленинградской областью уничтожено 35 беспилотников, в порту Приморска повреждена емкость с топливом, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Системами ПВО и РЭБ с начала атаки над Ленобластью уничтожено уже 35 БПЛА», – сообщил Дрозденко в Max.

    В порту Приморска зафиксировано повреждение емкости с топливом, что привело к возгоранию. На месте происшествия ведутся работы по тушению пожара, персонал был оперативно эвакуирован.

    «Боевая работа по отражению атаки продолжается», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников в Гатчинском округе Ленинградской области было повреждено остекление в трех квартирах. Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Пулково.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    Комментарии (0)
    22 марта 2026, 18:42 • Новости дня
    Системы ПВО сбили 97 украинских БПЛА над Россией за шесть часов

    Tекст: Ольга Иванова

    За шесть часов средства ПВО уничтожили почти сто украинских беспилотников, атаковавших сразу семь российских регионов, включая Брянскую и Смоленскую области.

    Средства противовоздушной обороны России за шесть часов уничтожили 97 украинских беспилотников над семью регионами страны, передает РИА «Новости». В Министерстве обороны сообщили, что атаки произошли 22 марта в период с 13:00 до 18:00 по московскому времени.

    «22 марта с 13.00 до 18.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – заявили в Минобороны РФ.

    Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью – 47 аппаратов. В Смоленской области уничтожено 25 беспилотников, в Белгородской – 10, в Новгородской – семь, в Курской – пять, в Ленинградской – два, а в Псковской – один беспилотник.

    Информации о повреждениях инфраструктуры и пострадавших не приводится. Минобороны подчеркнуло, что ПВО продолжает нести боевое дежурство на всех угрожаемых направлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы противовоздушной обороны уничтожили 74 украинских беспилотника за шесть часов.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 01:58 • Новости дня
    Пожар в Чехии затронул склад и производство военной продукции для Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Пожар в промышленной зоне в городе Пардубице в Чехии затронул склад и производство компании LPP Holding, связанной с поставками военного оборудования на Украину, сообщили СМИ и представитель фирмы.

    В пятницу произошел пожар на одном из складов LPP Holding в промышленной зоне Пардубице. Компания занимается производством беспилотных систем, авионики и другого военного оборудования, часть которого поставляется на Украину. По словам представителя фирмы, холдинг также специализируется на оборудовании для сухопутных войск и системах искусственного интеллекта.

    Пожар полностью уничтожил склад, где, по данным пожарных, находились в основном строительные материалы для предстоящей реконструкции, а не продукция военного назначения, передает РИА «Новости» со ссылкой на CTK.

    Однако огонь также затронул производство Archer-LPP – дочерней компании холдинга, выпускающей оптические системы, включая тепловизоры и приборы ночного видения для украинских сил безопасности.

    По информации Aktualne.cz, ответственность за поджог взяла на себя группировка Earthquake Faction, заявив, что планировала атаковать производство оружия для Израиля.

    LPP Holding несколько лет назад объявлял о планах по сотрудничеству с израильской Elbit Systems по разработке беспилотников на заводе в Пардубице, однако пресс-секретарь Мартина Тауберова уточнила, что проект так и не был реализован.

    Причины пожара расследуют полиция, криминалисты, Центр по борьбе с терроризмом, сотрудники BIS и военной разведки. Глава МВД Лубомир Метнар назвал происшествие расследуемым как террористический акт.

    Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что поджог был совершен умышленно, и уточнил, что у следствия есть четыре версии причин, которые пока не разглашаются. Премьер также призвал все чешские фирмы, которые производят боеприпасы или военные материалы для Украины, Израиля или других стран, как следует обеспечивать охрану своих объектов. Помещение, в котором в пятницу произошел пожар, не было обеспечено охраной, отметил Бабиш.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Чехия занимает восьмое место «Рейтинга недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД за февраль.

    Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.

    Комментарии (0)
    22 марта 2026, 21:50 • Новости дня
    В Пулково 21 самолет направили на запасные аэродромы

    Tекст: Ольга Иванова

    В аэропорту Пулково вечером отменили 14 рейсов, а более 20 самолетов изменили маршрут из-за введенных ограничений.

    В аэропорту «Пулково» отменено 14 рейсов на вылет из-за введенных ограничений, передает РИА «Новости». Как сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы», 21 самолет был вынужден отправиться на запасные аэродромы.

    По состоянию на 21.00 по московскому времени, задержка более двух часов зафиксирована у 26 рейсов. Причины введения ограничений и дальнейшая информация о работе аэропорта пока не уточняются.

    Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на сайте аэропорта и связываться с авиакомпаниями для уточнения статуса рейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти временно приостановили прием и отправление самолетов в аэропорту Пулково из-за мер по обеспечению безопасности. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что число уничтоженных в воскресенье беспилотников выросло до восьми.

    Комментарии (0)
    22 марта 2026, 20:52 • Новости дня
    Минобороны сообщило о сбитии 60 украинских дронов над Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    За два часа российские средства ПВО перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотников, большинство которых были сбиты в Брянской области.

    Средства противовоздушной обороны России за два часа сбили 60 украинских беспилотников над шестью регионами страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны.

    Как уточнили в ведомстве, атаки были зафиксированы 22 марта с 18.00 до 20.00 по московскому времени. Наибольшее число беспилотников – 33 аппарата – было уничтожено в Брянской области, еще 14 сбили над Смоленской областью, семь – над Новгородской, три – в Ленинградской, два – над Тверской и один – в Курской области.

    В сообщении Минобороны отмечается: «Двадцать второго марта с 18.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа». Другие подробности о последствиях атаки или возможных разрушениях не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за шесть часов уничтожили почти сто украинских беспилотников. Беспилотники атаковали сразу семь регионов России, включая Брянскую и Смоленскую области.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 01:50 • Новости дня
    Дрозденко сообщил об уничтожении 11-го беспилотника над Ленобластью

    Tекст: Антон Антонов

    В Ленинградской области сбит 11-й беспилотник, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    Дрон уничтожен над Гатчинским районом. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, разрушения отсутствуют, сообщил Дрозденко в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в петербургском аэропорту Пулково установлены временные ограничения на прием и отправку самолетов. В результате ударной волны в Ленинградской области было повреждено остекление в трех квартирах.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 07:31 • Новости дня
    Десантники «Днепра» уничтожили артиллерию ВСУ на стадионе в Херсоне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет ударно-разведывательного комплекса «Zala-Ланцет», выявил и уничтожил украинское артиллерийское орудие, размещенное ВСУ на городском стадионе подконтрольного Киеву Херсона, сообщил оператор комплекса группировки войск «Днепр» с позывным «Мореман».

    «Мореман» рассказал, что расчет ударно-разведывательного комплекса «Zala-Ланцет» группировки войск «Днепр» выявил и уничтожил украинское артиллерийское орудие, размещенное на городском стадионе Херсона, передает РИА «Новости». Он добавил, что поражение было нанесено непосредственно в самом Херсоне по пушке Д-30, которая находилась на территории спортивного комплекса, в непосредственной близости от жилых кварталов.

    Как уточняет оператор, украинское орудие размещалось на стадионе, через дорогу от которого располагались жилые дома. Он подчеркнул, что такие позиции представляют опасность для мирного населения города.

    Десантники группировки «Днепр» регулярно ведут наблюдение за правым берегом Херсонской области, обнаруживают цели и наносят по ним точечные удары с использованием артиллерии и беспилотников. Операция по уничтожению пушки стала одним из эпизодов ежедневной работы военных на этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделение беспилотных систем группировки «Днепр» ранее уничтожило артиллерийское орудие ВСУ на правобережье Херсонской области. Начальник пресс-центра объединения Александр Чумашкаев заявил о ликвидации более 45 украинских боевиков в зоне ответственности группировки. Министерство обороны России отчиталось об освобождении пяти населенных пунктов за неделю.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Пушилин сообщил о продвижении ВС России к Доброполью и Осколу

    Tекст: Вера Басилая

    После освобождения Павловки и Александровки российская армия улучшила позиции и продвинулась в сторону Доброполья и Оскольского водохранилища, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о продвижении российских войск после освобождения населенного пункта Павловка. По его словам, российская армия улучшила свои позиции и продвигается в направлении населенного пункта Доброполье, передают «Вести».

    Пушилин также отметил, что освобождение Александровки позволило подразделениям российских войск продолжить наступление в сторону Оскольского водохранилища.

    Мирные жители Доброполья в ДНР жаловались на тотальное мародерство со стороны украинских военных.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Павловку, а Южная группировка зачистила от противника Федоровку Вторую в Донецкой народной республике.

    Российские ударные беспилотники уничтожили бронеавтомобиль MaxxPro с западной системой РЭБ и украинским экипажем в районе Доброполья.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 06:58 • Новости дня
    «Северяне» продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на Сумском и Харьковском направлениях.

    Штурмовики «Севера» продолжают продвигаться вглубь Сумской области, ведя интенсивные бои. Российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Искрисковщины, Пролетарского, Могрицы, Кондратовки и села Новая Сечь, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в Max.

    В Сумском районе российские штурмовые группы продвинулись на 18 участках фронта, а в Глуховском – на двух, продвижение составило до 300 м. В районе села Сопычь бойцы «Севера» зачистили лесные массивы и освободили Потаповку.

    ВСУ безуспешно пытаются остановить наступление российских сил, из-за нехватки личного состава офицеры медицинской службы ВСУ переводятся в пехотные подразделения.

    В Краснопольском районе российские штурмовые отряды продвинулись до 900 м.

    На Харьковском направлении штурмовики «Севера» также ведут наступление, нанося удары по силам ВСУ в районах Избицкого, Верхней Писаревки, Нестерного, Приколотного, а также Польного и Соснового Бора.

    На Липцовском направлении существенных изменений не зафиксировано, российские артиллерия и БПЛА продолжают работать по позициям ВСУ.

    На Волчанском направлении российские штурмовые группы продвинулись до 350 м на десяти участках, а военные химики применяют ТОС по опорным пунктам ВСУ в районе Волчанских Хуторов.

    Украинские расчеты БПЛА из 159 отдельной механизированной бригады ВСУ были переведены в штурмовые отряды и переброшены в район Волчанских Хуторов, где впоследствии пропали без вести.

    На Великобурлукском направлении российские отряды продвинулись до 300 м на трех участках, расчет ТОС уничтожил живую силу ВСУ в районе Шевяковки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что российские военные освободили от ВСУ Потаповку в Сумской области.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили используемые ВСУ портовые объекты
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам портовой и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ

    Кроме того, удары наносились по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, местам сборки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб и 526 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 126 663 беспилотника, 652 ЗРК, 28 430 танков и других бронемашин, 1691 боевая машина РСЗО, 34 020 орудий полевой артиллерии и минометов, 57 546 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры.

    За прошлую неделю ВС России нанесли семь ударов по военным объектам на Украине.

    Комментарии (0)
    Главное
    Иранский удар уничтожил комплекс ЗРК Patriot в Бахрейне
    Грузия обиделась на лидеров Евросоюза за отсутствие соболезнований
    В Европе собрались перевозить антиматерию по дорогам на грузовиках
    Авиакомпании России освоили сложные формы техобслуживания Airbus и Boeing
    Минпромторг предложил запретить маркетплейсам влиять на цены товаров
    Артиста цирка Чернова задержали по делу о пожаре в Москве с четырьмя жертвами
    Минздрав назвал критерий ожирения у мужчин

    Чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис

    Сценарий, который еще недавно казался «страшилкой», становится реальным: цены на нефть могут взлететь до 180–200 долларов за баррель. Если Ормузский пролив останется закрытым, к концу апреля мир войдет в пятый энергокризис – и он ударит по всем без исключения, от богатых импортеров до беднейших стран, у которых нет запаса прочности. Подробности

    Перейти в раздел

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Перейти в раздел

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Перейти в раздел

    Война с Ираном добивает остатки Британской империи

    Судьба ключевых британских военных баз в Средиземном море поставлена под вопрос. Почему Кипр, который десятилетиями терпел их присутствие на своей территории, теперь называет базы «пережитком колониализма» – и как Лондон пытается лавировать, желая сохранить присутствие на стратегически важном острове? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    • Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

      В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации