После удара артиллерии ВСУ по Брянской области ранены два человека

Пожар в Чехии затронул склад и производство военной продукции для Украины

Tекст: Антон Антонов

В пятницу произошел пожар на одном из складов LPP Holding в промышленной зоне Пардубице. Компания занимается производством беспилотных систем, авионики и другого военного оборудования, часть которого поставляется на Украину. По словам представителя фирмы, холдинг также специализируется на оборудовании для сухопутных войск и системах искусственного интеллекта.

Пожар полностью уничтожил склад, где, по данным пожарных, находились в основном строительные материалы для предстоящей реконструкции, а не продукция военного назначения, передает РИА «Новости» со ссылкой на CTK.

Однако огонь также затронул производство Archer-LPP – дочерней компании холдинга, выпускающей оптические системы, включая тепловизоры и приборы ночного видения для украинских сил безопасности.

По информации Aktualne.cz, ответственность за поджог взяла на себя группировка Earthquake Faction, заявив, что планировала атаковать производство оружия для Израиля.

LPP Holding несколько лет назад объявлял о планах по сотрудничеству с израильской Elbit Systems по разработке беспилотников на заводе в Пардубице, однако пресс-секретарь Мартина Тауберова уточнила, что проект так и не был реализован.

Причины пожара расследуют полиция, криминалисты, Центр по борьбе с терроризмом, сотрудники BIS и военной разведки. Глава МВД Лубомир Метнар назвал происшествие расследуемым как террористический акт.

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что поджог был совершен умышленно, и уточнил, что у следствия есть четыре версии причин, которые пока не разглашаются. Премьер также призвал все чешские фирмы, которые производят боеприпасы или военные материалы для Украины, Израиля или других стран, как следует обеспечивать охрану своих объектов. Помещение, в котором в пятницу произошел пожар, не было обеспечено охраной, отметил Бабиш.

Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.