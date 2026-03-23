После удара артиллерии ВСУ по Брянской области ранены два человека
В результате артиллерийского обстрела поселка Белая Березка в Брянской области пострадали две женщины, повреждены три многоквартирных дома, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по поселку Белая Березка Трубчевского района Брянской области, сообщил в Мах Богомаз. По словам губернатора, в результате обстрела ранены две женщины.
«Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», – заявил Богомаз.
В результате атаки повреждены три многоквартирных дома. На месте продолжают работу экстренные службы и представители районной администрации. Губернатор отметил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая поддержка.
Ранее в селе Поздняшовка Севского района в Брянской области в результате атаки украинского БПЛА пострадала местная жительница.