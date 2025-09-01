Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.2 комментария
Путин и Моди начали переговоры на саммите ШОС
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали двусторонние переговоры в Тяньцзине.
Лидеры встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, переговоры проходят в гостинице Ritz-Carlton, временно ставшей резиденцией российского президента, передает ТАСС.
Индийскую делегацию возглавляют советник по нацбезопасности Аджит Довал, директор департамента офиса премьер-министра Дипак Миттал и первый замглавы МИД Викрам Мисри. С российской стороны в переговорах участвуют представители МИДа и администрации президента.
Ранее сообщалось, что Путин и Моди выбрали для совместного проезда к месту переговоров в рамках ШОС автомобиль российской марки «Аурус».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России начал серию двусторонних переговоров в Китае, первой из которых была встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.