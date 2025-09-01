Путин и Моди начали переговоры на саммите ШОС

Актер Джуд Лоу рассказал, каково ему было играть молодого Владимира Путина

Tекст: Ирма Каплан

По словам Лоу, команда фильма позволила работать с потрясающими гримерами и стилистами, были инструменты для создания образа того периода жизни российского президента Владимира Путина, но при этом все пытались найти в нем что-то знакомое из прототипа, пишет Hollywood Reporter.

Несмотря на то, что внешность актера была изменена для роли, на протяжении всего фильма он говорит своим голосом, без русского акцента.

«Кремлевский волшебник» – экранизация одноименного романа итальянского писателя Джулиано да Эмполи, отмеченного наградами. Пол Дано играет Вадима Баранова, талантливого бывшего художника, ставшего политтехнологом, который руководит пропагандой и манипулированием СМИ. Лоу изображает молодого Владимира Путина, расчетливого и загадочного.

Фильм, охватывающий период с 1990-х по 2000-е годы, повествует о войнах, катастрофах и революциях глазами Баранова, демонстрируя его превращение из идеалиста в архитектора власти, а также о личных последствиях того, что он стал кремлевским «волшебником».

Персонаж Дано соткан из событий реальной жизни Владислава Суркова, которому приписывают помощь в восхождении Путина на Олимп политики. На вопрос журналиста, может ли Джуд Лоу выделить какую-либо положительную черту своего героя, он призадумался.

«Ну, я учился дзюдо, поэтому извлек из этого собственную пользу», – сказал исполнитель роли Путина.

Актер признался, что «забрался в кроличью нору» и просмотрел архивные кадры с Путиным, чтобы понять, что секрет его персонажа в том, что «публичное лицо, которое мы видим, выдает очень мало».

«Я часто испытывал противоречивые чувства как актер, когда Оливье (режиссер Оливье Ассаяс – прим. ВЗГЛЯД) хотел, чтобы я изобразил то или иное с эмоциями, чтобы продвинуть сцену. Я почувствовал этот конфликт, когда пытался показать очень мало, но очень многое чувствовал изнутри. И, честно говоря, это было ключевым моментом», – признался он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, создатели фильма «Кремлевский волшебник», в котором британский актер Джуд Лоу сыграет президента России Владимира Путина, не обращались в Кремль за консультациями, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также считает, что интерес к Путину, как одному из самых успешных и опытных мировых лидеров, вполне объясняет появление фильма «Кремлевский волшебник».